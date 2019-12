Dit zijn de 5 beste restaurantrecensies van najaar 2019

De afgelopen maanden nam onze culinair recensent Gilles van der Loo met zijn strenge blik de Amsterdamse horeca de maat. Ga je binnenkort uit eten? Dit zijn vijf aanraders die in Proefwerk goed beoordeeld werden.

Fervente bezoekers van World of Food, het Bijlmermeerse antwoord op de Foodhallen in West, wisten Thais eetkraampje Sukhothai Streetfood Express al te vinden. In een piepklein keukentje werkten Eddy en Pongvit Meyer-Pattanatrakuichai om de vele Thaise evergreens stomend de toonbank over te krijgen. Nu hebben ze een chic restaurant. Daar eet je in een oase van rust goed uitgevoerde, betaalbare Thaise gerechten op basis van authentieke ingrediënten.

Bijvoorbeeld: de Zuid-Thaise viskoekjes van garnaal, mais en kokosmelk zijn niet te doen, zo lekker. En de vissoep is alles wat je van een Thaise soep kunt willen. Zoet, zuur, pittig, hartig, net genoeg kokosmelk voor rijkdom, maar te weinig om zwaar en vet over te komen. Kneitergoed. Lees de hele recensie.

Noorderstraat 19, Centrum

Sukhothai Thanee aan de Noorderstraat is een chique oase van rust. Beeld Eva Plevier

Ricardo’s, qua inrichting (vrij kaal, veel kleur) erg Surinaams, voert een uitstekende Creools-Surinaamse keuken. Naar ware eethuisstijl zijn er een paar vaste gerechten en wekelijks terugkerende dagspecials, en dat stelt niet teleur. Over het zoutvlees met antroewa praten we nog dagen na. En we kunnen er niet over uit hoe goed de maispap is. Kippenvel, zo lekker. Echt: we kunnen er niet over uit hoe goed en zacht en smaakvol en heerlijk en hartverwarmend dit eenvoudige gerechtje is. Soms is het gewoon niet rationeel te onderbouwen. Ricardo’s lijkt het met de openingstijden niet zo nauw te nemen, dus bel even op voor u gaat. Lees de hele recensie.

Javastraat 47H, Oost

Ricardo’s voert een uitstekende Creools-Surinaamse keuken. Beeld Lin Woldendorp

3. Lazuur

Lazuur is een échte, oprechte zaak met uitstekende bediening en dito gerechten. Hier kookt een geboren en getogen Noorderling met Egyptische-Portugese roots. Een authentieke zaak die door heel Noord omarmd moet worden, en door de rest van Amsterdam.

De huisgemaakte chorizo met mosseltjes en tomatensaus (€10) is zéér prikkelend. De pijlinktvis met gefermenteerde kool, koriandercress en beurre blanc van visbouillon is een schitterend gerecht. En de geroosterde bloemkool aten we nooit beter. Echt spectaculair.

Omdat een van de eigenaren gek is op port, kun je bij Lazuur uit dertig soorten kiezen. Lees de hele recensie.

Purmerplein 8, Noord

Het mooiste aan Lazuur is misschien nog wel dat er ook elke avond oude Noorderlingen eten. Beeld Eva Plevier

Sjefietshe in de Van Ostadestraat is een sfeervol nieuw bruin café met een steengoede keuken die het eetcaféniveau vér achter zich laat. En u ziet het tegenwoordig misschien overal, maar de ceviche van Sjefietshe is oprecht een barre fietstocht waard. De borden zijn toverachtig opgemaakt en de ‘cuisson’ van het garnalen/visvlees is perfect. Bijzonder knap gedaan. En de fish cakes hadden we niet willen missen (€8 voor 4). Ze zijn hyperkrokant gefrituurd en zacht, zeeïg en luchtig van binnen.

Eetcafégoedkoop is Sjevietshe niet. Maar met rond de honderd euro op zak kunt u in dit fraaie, warme eetcafé de sterren van de hemel eten. Lees de hele recensie.

Van Ostadestraat, De Pijp

Sjefietshe is sfeervol en bruin. Beeld Eva Plevier

Ken Srisangkhan verloor zijn hart een jaar of twintig geleden aan het maken van sushi. Na een masterclass bij Akira Oshima, chef van restaurant Yamazato in het Okura Hotel, wist hij het zeker: hij ging voor een eigen omakase sushibar. Dat betekent: we eten wat de snijplank schaft (twintig tot dertig porties, tussen €45 en €75).

Denk: zachte gemasseerde octopus, o-zo-fijne zeebaars, met geweldige hamachi (grote neef van de horsmakreel), huisbereide warme aal en met – je zou van puur geluk een rondje door zaak stampen – gezouten en gezuurde makreel (saba).

Ken is fijn om naar te luisteren en qua liefde, aandacht en prijs-kwaliteitverhouding bevindt zijn omakase-ervaring zich in onze stad op grote hoogte. Lees de hele recensie.

Lootsstraat 5, West