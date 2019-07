Dit zijn de 5 beste Proefwerken van het voorjaar

De afgelopen maanden nam onze culinair recensent Gilles van der Loo met zijn strenge blik de Amsterdamse horeca de maat. Ga je binnenkort uit eten? Dit zijn vijf aanraders.

Spectrum (8,5)

Librije’s Zusje in Waldorf Astoria heet sinds januari Spectrum; de chef is nog altijd Sidney Schutte. Groot verschil met andere zaken rond dit prijsniveau (€180 voor een vast menu) is dat de obers niet in standaardzinnen spreken. Een sommelier van het Waldorf Astoria die een biertje inschenkt, lijkt verrast door de mooie schuimkraag en laat een nauwelijks onderdrukt “Perfect!” horen. I’m loving it. We bestellen een regulier en een vegetarisch menu met wijnarrangement in halve glazen. Alles wat we proeven is visueel spectaculair. Fijn om dat eens mee te maken zonder dat de smaak eronder lijdt. Eten bij Spectrum is een avontuur. Lees hier de complete recensie.

Herengracht 542-556

The Tajine Bar aan het Mercatorplein. Beeld Eva Plevier

The Tajine Bar (8)

The Tajine Bar is de belichaming van het nieuwe De Baarsjes. Hoewel de Marokkaanse achtergrond in het interieur en de muziek (die nét te hard staat) onmiskenbaar is, ben je hier noch in een themarestaurant noch een tl-verlichte tent waar je alleen aan de hand van een ingewijde terecht zou komen. The Tajine Bar op het Mercatorplein is een Marokkaanse zaak met bier en uitstekende gerechten: de bastilla is een heerlijk duet van zoet en hartig, de tajine met lam is fijn zacht en het huisgemaakte dadelijs is zowel romig als verfrissend. Lees hier de complete recensie.

Mercatorplein 5

Ondanks het interieur is De Kop van Oost toch een winnaar. Beeld Eva Plevier

De Kop van Oost (8)

Bij De Kop van Oost hebben ze gekozen voor een giga glazen pui, die prachtig uitzicht geeft op het water en de molen van de brouwerij, maar wie er op het interieur is losge­laten mag een tik op de vingers krijgen. Aangezien ze hierdoor bij binnenkomst met 1-0 achterstaan, is de verrassing over wat er uit de keuken komt des te groter. Winnaar is het vegetarische hoofdgerecht: een plak bruingebakken en vanbinnen zalfzachte kikker­erwtenpannenkoek die je als de zomerzon tegemoet straalt, erbij geroosterde aardpeer in de schil, zoetzure aardpeer, gehakte amandelen, verse doperwtjes en dubbelgedopte tuinbonen. Een schuimige crème van aardpeer als saus. Niet minder dan geweldig. Lees hier de complete recensie.

Zeeburgerpad 1

Watergang is een bijzonder zaakje. Beeld Eva Plevier

Watergang (8,5)

Op de plek waar sinds mensenheugenis restaurant La Cacerola te vinden was, opende dit voorjaar Watergang. Favoriet is de gepekelde zalm: perfect op smaak (best lastig uit te mikken), bijgestaan door groene gazpacho (komkommer, avocado, groene paprika), schapenyoghurt, radijs, een takkie dille for old times’ sake en een rozenolie die als een goede geest over het bord waart, bij elke hap af en toe de kop opstekend. Ook de beetgare witte asperges met gebakken gnocchi van smakelijke aardappel is heerlijk. Vegetarisch eten waarvoor elke foie grasgourmand op en neer zou springen. Watergang is méér dan de moeite waard, al is het maar vanwege geweldige prijs-kwaliteitsverhouding (het wijnmenu kost €29). Lees hier de complete recensie.

Weteringstraat 41

101 Gowrie serveert Nederlandse gerechten, bedacht door een Australiër met Duits-Japanse roots. Beeld Eva Plevier

101 Gowrie (8)

Bij 101 Gowrie eet je een nieuw soort Nederlandse keuken, bedacht door een Australiër met Duits-Japanse roots. We eten onder andere knapperige donkere roggekapjes met geitenyoghurt, jalapeño en noordzeekrab en aardpeer met zeewierkaramel, en paling met quinoa en rode biet. Zonder uitzondering steengoed. Vergeet ook niet het brood: een donkere combi van spelt, rogge en tarwe. Machtig interessant om onze smaken en producten via een Australisch filter voorgeschoteld te krijgen. Lees hier de complete recensie.

Govert Flinckstraat 326HS