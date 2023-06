Dit zijn de 4 handigste accessoires voor het festivalseizoen

Patchwork

In stijl bijkomen kan op de handige Lamzac opblaaskussens van Fatboy. Je vult ze met lucht door een simpele zwaaibeweging en eenmaal leeg nemen ze nauwelijks plek in. Deze zomer verrassen ze met twee bijzondere versies van het O-model; een ronde stoel. Allereerst de samenwerking met het luxe Franse lederwarenhuis Longchamp in drie felle kleuren (€135). Daarnaast is er een nieuwe variant van de vorig jaar gelanceerde patchworkstoel van Daily Paper, inclusief bijpassende tas.

Prijs: €95, www.fatboy.com

Luid en duidelijk

Wie kent het niet, een piep in de oren na een concert? De oprichters van Loop weten er alles van, net als een kwart (!) van alle volwassenen, volgens de Belgische ondernemers. Daarom maken ze oordoppen voor verschillende soorten wensen. Van beschermen tegen een luid optreden tot het onderdrukken van ruis in een drukke ruimte. Dat doen ze door vernuftige technieken en met een bijzonder design, waardoor de oordoppen bijna sieraden worden.

Prijs: €19,95-€39,95, www.loopearplugs.com

Altijd bereikbaar

Een lege telefoon is de nachtmerrie van iedere festivalganger. Fresh ’n Rebel lost dit op met hun powerbanks in vrolijke kleuren en in handig formaat, zodat ze eenvoudig in je zak of tas passen. Je telefoon is binnen een half uur tot 50 procent opgeladen, beloven de makers. Naast de slimme opladers maakt het Rotterdamse bedrijf andere accessoires voor de mobiele telefoon, zoals speakers, oordopjes en koptelefoons.

Prijs: €59,99, www.freshnrebel.com

Frisse ruimte

Een goede, stevige en handige koelbox vinden is zo makkelijk nog niet, ondervonden twee Amerikaanse broers. Tijdens hun buitenavonturen ging er altijd wel iets kapot, waardoor ze besloten, onder de naam Yeti, de ultieme koelbox te ontwerpen. Nu kun je kiezen uit verschillende modellen. Afgebeeld is de Roadie 48, waarmee je, volgens de makers, comfortabel lange wandelingen maakt, waarin een fles wijn rechtop past en er genoeg ruimte is voor een groepspicknickmaaltijd.

Prijs: €500, www.yeti.com