Dit zijn de 15 beste croissants van Amsterdam

Wat is de beste croissant van Amsterdam? Beeld Marie Wanders

Dik zes jaar geleden publiceerde deze krant een croissanttest. Sindsdien is er nogal wat gebeurd. Niet alleen is er een nieuwe generatie bakkers bij gekomen, ook de kwaliteit is omhooggegaan. Tijd dus voor een nieuwe, uitgebreidere editie.

We hebben 26 croissants getest. In tegenstelling tot de vorige keer hebben we de supermarkten buiten beschouwing gelaten: er zijn per slot van rekening inmiddels meer dan genoeg goede bakkers in Amsterdam. De lijst bestaat uit een mix van oude favorieten en jong talent. Ook hebben we rekening proberen te houden met geografische spreiding. Dat laatste was niet makkelijk: hoewel we in Noord en op ­Java-eiland blij werden verrast, vonden we in Zuidoost noch in Nieuw-West hemelbestormend goede croissants.

Alle croissants kochten we op zaterdagochtend 12 juni. Bij elke bakkerij rekenden we vier stuks af, tenzij er minder op voorraad waren. Geen van de bakkers was op de hoogte van onze test. De croissants hebben we blind geproefd, al tekenen we daarbij aan dat sommige croissants uit duizenden herkenbaar zijn, zoals de volkorencroissant van Hartog’s Volkoren.

Door de croissants allemaal op hetzelfde moment te ruiken, voelen, scheuren en proeven konden we ze uitstekend met elkaar vergelijken. Dat was vooral bij de top-5 belangrijk: stuk voor stuk steengoede croissants, maar dankzij minieme verschillen in smaak, textuur en geur ­konden we een duidelijk eindoordeel vellen. Dat was makkelijker dan gedacht – hevige discussies bleven uit, want we waren het in alle gevallen met elkaar eens. Dat bewijst maar weer: over smaak valt misschien te twisten, over een goede croissant niet.

Wat maakt een croissant goed?

Een croissant wordt meestal gemaakt van bloem, gist, suiker, zout, water en boter, véél boter. Op elke tien delen bloem horen minsten drie delen boter, maar eigenlijk geldt: hoe meer boter, hoe beter. Er zijn zelfs croissants die voor meer dan zestig procent uit boter bestaan. Het is dan ook de kunst om zoveel mogelijk boter in een croissant te krijgen zonder dat hij vet ­aanvoelt.

Panellid Mara Grimm test een van de croissants. Beeld Marie Wanders

Dan het deeg. Croissantdeeg is bladerdeeg dat is verrijkt met gist – gerezen ­bladerdeeg, dus. Je maakt een beslag, walst het tot een dunne laag en legt daar een laag boter overheen. Vervolgens wordt het deeg nog een aantal keer dubbel­gevouwen en gewalst, net zo lang tot het flinterdunne lagen boter bevat. Die talloze laagjes zorgen voor luchtigheid: hoe meer laagjes, hoe beter. Als je hem scheurt – een croissant mag je nooit snijden – moet de croissant dus tientallen laagjes bevatten. Die laagjes moeten zo gelijk­matig mogelijk zijn; grote luchtbellen zijn uit den boze.

Minstens zo belangrijk is de buitenkant. De croissant moet mooi goudbruin zijn. Te bleek is niet aantrekkelijk, te donker betekent dat ie te hard is gebakken. De korst moet knapperig en flaky zijn. Ook dat luistert nauw: als je een goede croissant eet, krijg je gegarandeerd wat kruimels op je kin, maar hij mag zeker niet uit elkaar vallen als een appelflap.

Ook de vorm telt mee. In Frankrijk wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ croissants en croissants au beurre. Die eerste worden gebakken met margarine in plaats van boter en zijn ontstaan in een tijd waarin boter schaars was. Je herkent de croissants die met margarine worden gemaakt aan hun vorm: ze hebben meestal de vorm van een halve maan, terwijl croissants bereid met boter meestal rechter zijn. Een goede croissant is dus recht, en niet maanvormig zoals je in illustraties altijd ziet. Al moeten we ­zeggen dat de vorm van croissants aan het veranderen is: de nieuwe generatie bakt vaak kleinere en bollere croissants, in de stijl van de Franse patissier Cedric Grolet.

En dan is er nog de geur: een com­bi­natie van gist, suiker en – jawel, daar is ie weer – boter. Wordt er goedkope boter of margarine gebruikt, dan ruik je dat vrijwel ­meteen.

Top en flop

We waren in veel opzichten nogal verrast door de kwaliteit van de croissants: prachtige laagjes, verrukkelijke korstjes en geuren waar ze in Parijs nog wat van kunnen leren. Helaas waren er ook flinke tegenvallers: van de 26 croissants waren er elf echt ver onder de maat. Die zaken hebben we dan ook geen cijfer gegeven.

Zelfs bij gerenommeerde bakkers en oude favorieten werden we vaker teleur­gesteld dan verwacht. Bakkerij Mediterrane op de Haarlemmerdijk bijvoorbeeld, die ooit de hemel in werd geprezen door wijlen Johannes van Dam. Geen idee hoe het kan, maar de croissants smaken er inmiddels naar oud frituurvet.

Ook De Bakkerszonen viel tegen. Op de toonbank staat nog in koeienletters ‘Aanbevolen door Het Parool’, maar die aan­beveling mag wat ons betreft worden verwijderd. We kochten er logge, onelegante croissants met een onplezierige zure geur die we wijten aan het gebruik van goedkope boter of margarine.

Maar de grootste deceptie was misschien het Vlaamsch Broodhuys, nota bene winnaar van de vorige croissanttest. We blijven er graag brood kopen, maar de croissants slaan we voorlopig over: een vlakke en te zoete smaak, een sponzige textuur, geen mooie laagjes en een slappe korst. Dat kan echt niet, zeker niet voor een van de beste bakkers van de stad.

Jong talent

De vraag rijst of de kwaliteit van de oude favorieten echt zo keihard achteruit is gegaan. Of zijn ze gewoon aan alle kanten ingehaald door de nieuwe generatie? Dat laatste sluiten we niet uit. De nieuwe generatie bakkers weet duidelijk waar ze mee bezig is, maakt prachtig gevormde croissants met eindeloos veel laagjes en bezuinigt niet op boter. In onze top-15 wemelt het dan ook van de nieuwe namen.

De grootste verrassing was zonder twijfel Grammes in de Maasstraat. Pas een paar maanden open, nu al op nummer 2: croissants met zo’n verrukkelijke hartige botersmaak dat ze er in Frankrijk jaloers op zouden zijn. Ook Fort Negen en Broodbakkerij Ex scoren buitengewoon goed.

Panellid Alain Caron. Beeld Marie Wanders

Kleine kanttekening is dat er bij veel nieuwe bakkers wordt gebakken met zuurdesem. Dat kan gevaarlijk zijn bij croissants, omdat het zuur de zachte smaak van een croissant al snel overheerst. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de croissants van Ex. Zonde, want verder zijn het zeer zorgvuldig gemaakte en perfect gebakken croissants. Bij Ulmus kwamen we dit ­probleem zelfs in extreme vorm tegen: ontroerend mooie croissants, maar bijna bekvertrekkend zuur.

Een ander probleem was het gebrek aan constante kwaliteit. Bij Fort Negen werd ons verteld dat de croissants iets harder gebakken waren dan normaal. Dat kan eigenlijk niet, zeker niet als je de duurste croissant van de test verkoopt. Aan de andere kant: het is een gloednieuwe zaak, dus we gaan ervan uit dat dit opstart­problemen zijn. Ook bij Bakhuys ging er op de dag van onze test duidelijk iets niet goed: de croissants waren slordig gerold en te kort gebakken, waardoor ze er een beetje grieperig uitzagen. Zonde, want we kopen hier normaal gesproken uitstekende croissants.

Koopje

De prijzen lopen nogal uiteen. Vooral de jonge generatie is niet goedkoop. Logisch, want het gaat hier op een enkele uitzondering na om met de hand gerolde croissants met boter van goede kwaliteit. Voelt u zich dus vooral niet bekocht: een goede croissant maken is arbeidsintensief.

Wie krap bij kas zit, raden we aan naar Kaashuis Tromp te gaan. Hun croissants zijn met 1 euro een koopje. Het gaat hier om afbakcroissants, maar dan wel verdomd goede: geïmporteerd uit Frankrijk, gemaakt met smakelijke boter en uit­stekend afgebakken.

Dat laatste blijkt trouwens een grotere uitdaging dan je ­misschien zou denken. We kwamen onverwacht veel croissants tegen die in essentie goed zijn, maar zo slecht waren afgebakken dat er weinig van overbleef. Bij Le Pain Quotidien en De Bakkerswinkel bijvoorbeeld. Dat moet en kan echt beter.

De winnaars

Gelukkig ging er meer goed dan fout. Vooral de eerste drie croissants uit onze top-15 zijn croissants waar Amsterdam trots op kan zijn. Stuk voor stuk zeer zorgvuldig gemaakt, technisch nagenoeg perfect en zowel in smaak als geur volledig onweerstaanbaar.

Gebroeders Niemeijer maakt wat ons betreft het verschil. Hun croissants hebben een geheel eigen karakter. Wat betreft uiterlijk hebben ze een bepaalde nonchalance zoals je die alleen bij Fransen tegenkomt: verre van perfect, maar juist daarom woest aantrekkelijk. De Serge Gainsbourg onder de croissants, zeg maar. Die perfectie zit dan weer wel in de smaak en geur, waar werkelijk geen enkel ochtendhumeur tegen bestand is. Dat bereik je alleen met – u raadt het al – boter van topkwaliteit.

Maar ook op Grammes en Le Fournil de Sébastien vertrouwen we blind. En bij Ex en Ulmus mag de smaak dan nog niet top zijn, de techniek is dat overduidelijk wel. Het zou dus zomaar kunnen dat er over een paar jaar weer een nieuwe test in deze krant staat. We hebben er nu al zin in.

Het proefpanel Alain Caron is chef-kok en eigenaar van restaurants Café Caron, Petit Caron, La Cantine de Caron en de Gouden Reael. Ook kennen we hem van BinnensteBuiten op NPO2. Caron woonde jarenlang in Parijs en is nog steeds een enorme croissantliefhebber. Florence van Limburg Stirum is bakker en ­eigenaar van zuurdesembakkerij Levain et le vin in de Jan Pieter Heijestraat. Ze bakt geen croissants – anders had ze niet in het panel mogen plaatsnemen – maar heeft er veel verstand van. Ze werd geboren in Frankrijk. Mara Grimm is freelance culinair ­journalist voor Het ­Parool, Vogue en LINDA. Daarnaast maakt ze kookboeken. Grimm woont afwisselend in Amsterdam en Parijs en is al jaren op zoek naar de ultieme croissant.