Dit zijn de 10 beste tips voor het weekend in Amsterdam

Dit weekend kun je meevaren op de pakjesboot die vanuit IJburg naar het Muiderslot vertrekt.

Zie ginds komt de stoomboot uit IJburg weer aan. Naar verluidt zal de Sint zijn winterdagen weer doorbrengen op kasteel Muiderslot. Maar daar moet ie dan wel eerst zien te komen. Net als in voorgaande jaren is het mogelijk om de goedheiligman te vergezellen op een pakjesboottrip van IJburg naar het in Muiden gelegen kasteel. Daar zullen de Sint en zijn helpers zich voorbereiden op de naderende sinterklaasavond.

Zaterdag en zondag, 11.30 en 13.45 uur, vanaf €22, Krijn Taconiskade 346

Dat de nieuwe maatregelen je ertoe dwingen om muziekevenementen geplaceerd bij te wonen, mag de pret niet drukken, volgens de organisatoren van het Super-Sonic Jazz Festival in Paradiso. Tot 20.00 uur kun je drankjes bestellen, terwijl (inter)nationale jazzartiesten klassieke jazz combineren met soul, hiphop en elektronische muziek. Zo zal onder meer de Londense jazzband Sons of Kemet aantreden, die met saxofoon, tuba en drums een mix van Caribische muziek, brass en dub aan jazzmuziek toevoegt.

T/m zondag, verschillende tijden en prijzen, Paradiso

Jazzband Sons of Kemet treedt vrijdag op tijdens het Super Sonic Jazz festival in Paradiso.

Kunstenaar Remy Jungerman verwijst met zijn tentoonstelling Behind the Forest naar de Bakabusi, wat ‘mensen achter het bos’ betekent. Ten tijde van de slavernij wist deze groep te ontsnappen van de Nederlandse plantages om in de bossen een nieuwe gemeenschap te stichten. Jungerman verbindt in zijn tentoonstelling de cultuur van de Marrons (naar Suriname gehaalde Afrikanen die daar door Nederland tot slaaf werden gemaakt) met het modernisme. Door middel van zeefdrukken, collages, sculpturen en installaties laat Jungerman de Surinaamse, Nederlandse en Amerikaanse cultuur bij elkaar komen.

T/m 13 maart 2022, 10.00 tot 17.00 uur, €20, Stedelijk Museum

Het werk van Remy Jungerman is te zien in de expositie Behind the Forest in het Stedelijk. Beeld Aatjan Renders

Waarom nieuw kopen als je spullen kunt aanschaffen waar iemand anders al plezier van heeft gehad? Als tegengeluid tegen Black Friday organiseert het Volkshotel zondag een tweedehandsmarkt, waar tafels, krukken, koffiekopjes, champagne- en wijnglazen en kleding met een geschiedenis worden verkocht. Vintagezaken als De Zaak van Sjaak, Twentage, The Collector Club en De Verbaasde Ree heten bezoekers van harte welkom om met een drankje in de hand op zoek te gaan naar mogelijke pareltjes.

Zondag, 12.00 tot 19.00 uur, toegang gratis, Wibautstraat 150

Nu de maatregelen ons langzaamaan weer meer naar huis dwingen, geeft het Van Gogh Museum je de kans om thuis de tekenmeester in je te laten ontwaken. In een driedelige YouTubeserie neemt docent Inge Schagen van het Van Gogh Museum je in de workshop Teken het boerenleven mee naar het atelier in Nuenen, waar de grootmeester in 1885 De Aardappeleters maakte. Vanuit daar leert ze je tekenen in de stijl van een van Nederlands grootste kunstenaars. Zorg ervoor dat je een HB- of B-potlood paraat hebt.

Vanuit huis, gratis

Jonge, recentelijk afgestudeerde filmmakers van de HKU tonen tijdens Blikvangers in de Melkweg hun producties aan het grote publiek, waarbij verschillende maatschappelijke thema’s worden aangesneden. Zo brengt de documentaire De Compleetdenker het verhaal van een flat-earth believer in beeld en wordt in de film Een hond die huilt spel gecombineerd met animatie in een verhaal over een volksbuurt waar de mensen – ondanks dat ze er dicht op elkaar wonen – nauwelijks contact met elkaar hebben. Daarnaast zijn er experimentele werken en stellages van grafisch vormgevers, wordt muziek gemaakt met planten en zijn er paddenstoelen die bij aanraking verkleuren.

Zaterdag en zondag , 14.15 tot 21.00 uur, €11,50, Melkweg

Blikvangers Melkweg HKU filmfestival.

Als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan wordt Buitenveldert ook wel het chique zusje van de Westelijke Tuinsteden genoemd. Ontwerper en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-1988), die er zelf heeft gewoond, zei erover: “Voor het werkelijk begrijpen van het uitbreidingsplan, moet je naar Buitenveldert kijken.” En laat dat nou net zijn wat je gaat doen, wanneer je met een gids vanaf de openbare bibliotheek in het stadsdeel vertrekt. Al wandelend leer je over de stedenbouwkundige opzet en de architectuur van Buitenveldert.

Zaterdag, 13.30 tot 15.00 uur, €12,50, gratis voor kinderen t/m 12 jaar, Willem Weldammelaan 5

In de vroege twintigste eeuw gebruikte socioloog, activist en historicus William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) al infographics om problemen op wetenschappelijke wijze uiteen te zetten. Zo stelde hij door middel van revolutionaire grafieken op de Wereldtentoonstelling in Parijs racisme aan de kaak en weerlegde hij denkbeelden die toentertijd als normaal werden beschouwd. Du Bois zorgde daarmee voor een radicale omslag. Alle 63 grafieken van de Afro-Amerikaanse activist zijn te zien tijdens de expositie Charting Black Lives in het Oostelijk Meterhuisje op het Westergasterrein.

T/m 29 december, 12.00 tot 17.00 uur, €5, Pazzanistraat 6

Een infographic met inkomen en uitgaven van 150 zwarte families in Atlanta, Georgia, USA is te zien in de expo Charting Black Lives. Beeld W. E. B. Du Bois

Ooit ontstaan als tegenhanger van het winkelen bij grote bedrijven als bol.com verkoopt de Kids Goodies Market speelgoed van kleine producenten. Daarbij kijkt het bedrijf naar duurzaamheid, handgemaakte producten en de laatste speelgoedtrends. Zo worden er onder meer poppenhuizen, loopfietsjes, babypoppen en knuffels verkocht van kleine, ook lokale ondernemers, terwijl jij je kerst- en Sinterklaasinkopen doet. Zo heb je bij deze speelgoedmarkt een gezicht bij de speelgoedmaker.

Zaterdag, 11.00 tot 18.00 uur, gratis toegang, De Hallen

Op de Kids Goodies Market in De Hallen wordt duurzaam en eerlijk speelgoed verkocht.

Op het eerste gezicht lijkt de expositieruimte in OBA Oosterdok door de witte vitrines met apparaten in een high-tech look op een nieuwe Apple Store. Maar het gaat hier om kunstwerken in de expositie The Glass Room, die vragen over het digitale leven oproepen. Zoals: wat gebeurt er online met je gegevens, hoe om te gaan met nepnieuws en wat is het belang van het hebben van veel volgers op sociale media?

T/m zaterdag 16 januari, 10.00 tot 20.00 uur, gratis, OBA Oosterdok