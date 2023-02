Dit nieuwe kinderboek gaat over zwerfkat Sjakie in Oost

Beeld Ellen Stoop

Katten hebben volgens de overlevering negen levens. Sjakie heeft er tien?

“‘Ze zeggen dat katten negen levens hebben. Als dat waar is, dan ben ik, Sjakie Geluk, nu bezig aan mijn laatste.’ Zo begint het boek. Het gaat niet goed met zwerfkat Sjakie: het is ijskoud, hij leeft op straat en is de wanhoop nabij. Als hij in slaap doezelt, trekken al zijn levens aan hem voorbij en dan...”

Zonder alles te verklappen, waar komt Sjakie in al die levens terecht?

“Op een woonboot op de Amstel, op een roeiclub, in Tuinpark Amstelglorie, in het asiel, op IJburg... Overal maakt hij wat mee. Al zijn levens zijn totaal anders. Telkens als hij denkt een plek gevonden te hebben, belandt hij weer op straat. Het boek gaat over je eigen plek vinden en doorzettingsvermogen. Sjakie geeft niet op.”

Bestaat Sjakie echt?

“Het begin van het verhaal is inderdaad waargebeurd: de echte Sjakie is in een Franse schuur gevonden door een vriendin van mij, helemaal alleen. Zij nam hem mee naar Nederland en bracht hem bij een vriendin met een poes. Maar die wilde niks van ’m weten. Hun teckel nam Sjakie wél onder zijn hoede. Dat vond ik zo’n mooi verhaal, dat ik verder ben gaan fantaseren.”

Hoe is het nu met echte Sjakie?

“Heel zielig, maar die is inmiddels overleden. Net als de teckel.”

Maar ze zijn wel vereeuwigd in uw boek.

“Ja! Al werd Sjakie steeds de deur gewezen. Daarom gaf ik het in eigen beheer uit.”

Dus u bleef eigenlijk net als Sjakie steevast op zoek naar een plekje.

“Eigenlijk wel! Ik identificeer me echt met Sjakie.”

De tien levens van Sjakie Geluk is te koop bij verschillende boekhandels in Amsterdam-Oost en online. Per verkocht boek gaat €1 naar de DOA (Dierenopvang Amsterdam).