Dit kunstwerk spoort je aan om stil te staan: ‘Iedereen is een verlengstuk geworden van zijn iPhone’

Beeld Nosybird

Een wijze vogel.

“Tegenwoordig is iedereen een verlengstuk geworden van zijn iPhone. Ik dacht daarom: ik maak iets tastbaars. Iets dat mensen aanmoedigt om eens uit dat scherm te komen en om zich heen te kijken. Het leuke is: ‘mijn’ vogeltje was lange tijd gewoon een vogel op een doek. Maar onlangs werd ik benaderd door een bedrijf. Ze wilden er een 3D-karakter van maken. Toy art, heet dat. Dat zie je tegenwoordig steeds meer.”

Waarom wilden ze dat?

“Ze werden aangetrokken door het achterliggende verhaal, door de grondgedachte van mijn Nosybird. De hele wereld accelereert. Je ziet het overal, ook hier in de straten van Amsterdam. Hard gepraat, oortjes in. Verzonken in eigen bubbels. De Nosybird staat voor het tegenovergestelde: stilstaan, vertragen, het onverwachte, nieuwe perspectieven en een open blik.”

En dat spreekt de mensen aan?

“Nou en of. Ze worden steeds populairder. Laatst werd er zelfs privé bij me aangebeld. Stond er een heel gezin voor de deur. Allemaal wilden ze dat vogeltje. Ze stuiterden er helemaal van.”

Terwijl stilstaan zo belangrijk is.

“Dan begin je dingen echt te verwerken. Dan komt het binnen. Maar we vliegen uit de bocht met z’n allen! De Nosybird brengt je weer terug op je plaats. Het is een vriendelijk karaktertje, het heeft iets knipogends.”

Waar laat je zo’n poppetje?

“Je kunt ’m overal neerzetten. Op je bureau, in de woonkamer. Het herinnert je eraan om eens op te kijken uit alle hectiek.”

Waar is de Nosybird te verkrijgen?

“Op de webshop nosybirds.com. Er zijn momenteel drie varianten. We kijken of we er nog meer kunnen maken, maar dat heeft geen haast.”