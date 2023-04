Dit is de nieuwe kick in het leven van Raoul Heertje: ‘Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld’

Raoul Heertje (60) heeft lang genoeg naar zichzelf geluisterd, vindt hij. In zijn eerste avondvullende stand-upshow Raoul Heertje begrijpt het ook niet laat hij daarom ook anderen aan het woord. ‘Ik wil niet rondreizen met een verhaal dat ik een jaar geleden heb bedacht.’

Ziet u Raoul Heertje de komende tijd ergens in Amsterdam zitten aan een tafel met daarvoor een lege stoel en daarachter een bordje waarop ‘Spreekuur’ staat, schuif dan vooral aan. De comedian gaat graag in gesprek met mensen die hij niet kent. Daar wordt hij wijzer van, zegt hij. En het publiek hopelijk ook: Heertje laat de mooiste, grappigste en opvallendste citaten horen in zijn show.

Houdt u écht openbare spreekuren?

“Ja, ik zat laatst nog een middag met mijn tafel, twee stoeltjes en een opnameapparaat in het Sarphatihuis om te praten met bezoekers en bewoners. En vorige week in café Belcampo. Het liefst zou ik buiten zitten, maar dat is nu te koud. Als mensen vragen wat ik doe, leg ik uit: ik ben een show aan het maken en wil niet dat die alleen maar gaat over wat ik in mijn hoofd heb, of wat anderen volgens mij denken. Daarom praat ik een halfuur met anderen over onderwerpen die ik in de show wil bespreken. Ik vraag iedereen of ik het gesprek mag opnemen en aan het eind mogen ze zeggen of ik het mag gebruiken of niet. In elke show laat ik weer nieuwe citaten horen, op momenten waarop ik denk: tijd om even naar iemand anders te luisteren. Het is ontzettend leuk. De kick van mijn leven.”

Hoe kwam u op het idee?

“Ik heb ontzettend veel gedaan, maar heb nog nooit een avondvullende show gemaakt, een show van Raoul Heertje. Daar zijn allerlei redenen voor. Zo vind ik het niet leuk om iets te maken en dat dan tig keer te herhalen. Dat kan ik ook niet. Ik wil niet rondreizen met een show waarin ik vertel wat ik een jaar geleden heb bedacht. Misschien klopt dat dan niet meer, of heb ik er alweer verder over nagedacht. Bovendien wilde ik het spannend houden voor mezelf. Daar is het spreekuur een oplossing voor. Ik heb meteen over alles een oordeel – daar heb ik mijn werk van gemaakt – en denk zelfs ongeveer te weten wat iemand anders denkt. Totale bullshit, natuurlijk. Ik zit niet in jouw hoofd, dus ik weet niet hoe jij naar dingen kijkt. Dat weet ik pas als ik ernaar vraag.”

Wat leveren de gesprekken u op?

“Ik leer er heel veel van. Ik weet niet waar het door komt, maar mensen zeggen zulke mooie, lieve, grappige en ontroerende dingen. De eerste persoon die naar mijn spreekuur kwam, een leuke, mooie vrouw, vroeg ik: ‘Wat zou ik van jou moeten weten?’ Als je zo’n vraagt stelt, krijg je een idee van het proces dat iemand heeft doorgemaakt om de persoon te worden die nu tegenover je zit. Ze antwoordde: ‘Dat ik heel onzeker ben. Alles is gebaseerd op drijfzand. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben.’ Het klinkt nu misschien zwaarder dan het was, maar dat vond ik echt mooi. En dat vertelde ze al na tien minuten.”

Wat openhartig.

“Als je met échte interesse vraagt naar iemands verhaal, willen mensen dat blijkbaar echt vertellen. En nee, ik ga me niet omdraaien in de tram om mensen achter me te vragen: hé, hoe gaat het? Mijn vrouw moest al lachen om het idee. ‘Straks denkt iedereen nog dat je een heel sociaal figuur bent,’ zei ze. Ik wil maar zeggen: om je heen gebeuren allerlei dingen die interessanter zijn dan wat je in de krant leest of in het nieuws ziet. Meestal wisselen we gewoon meningen uit, zonder echt naar elkaar te luisteren of te vragen welke gevoelens daaronder zitten. Ik probeer altijd alles te begrijpen, maar ik kom er steeds meer achter dat we allemaal helemaal niks weten. Een leuk thema om mee te spelen.”

Is uw voorstelling geïmproviseerd?

“Nee, je kunt niet alles improviseren. Ik doe wat ik altijd doe: op het podium staan en vertellen wat ik vind dat verteld moet worden, op een manier die ik in elk geval zelf grappig vind. Dat is mijn opvatting van stand-up. Ik ben geen grappen aan het schieten; ik heb gedachten, ideeën en bespiegelingen in mijn hoofd en bepaal van tevoren goed waar ik het over wil hebben. Maar hoe ik dat doe en welke voorbeelden ik gebruik, dat zie ik wel.”

Bepaalt u dat pas in de coulissen?

“Nou, ik bedenk altijd: wat is mijn ding van deze dag? Vorige maand is mijn zwager overleden. Hij was ziek, het ging heel snel. Daardoor raakte ik met mijn moeder in gesprek over de dood. Toen ontdekte ik dat ik daar eigenlijk nooit over praat. Ik ben heel goed in dingen ontkennen of eromheen theoretiseren. Zelfs als mensen om me heen doodgaan, denk ik nog steeds: dit geldt niet voor mij. Dat werd die dag de insteek van de show. Natuurlijk kan ik er geen geïmproviseerde rouwplechtigheid van maken, daar zit niemand te wachten. Het is ook geen therapie. Maar in die context ontstaan wel allerlei gedachten die kunnen verlichten. Soms gebruik ik ook wat mensen voorafgaand aan de show tegen me zeggen.”

Wat, bijvoorbeeld?

“Vorige week begonnen vier mensen onafhankelijk van elkaar over mijn vader (de in 2020 overleden econoom Arnold Heertje, red.). Eentje vroeg: ‘Hoe is het met je vader?’ Maar ze kwamen allemaal met mooie verhalen. Daardoor blijft iemand bestaan, dus ik vond het hartstikke leuk. Maar ook moeilijk, want ik word er heel sentimenteel van en wil mijn show niet huilend beginnen. Dat zou ook een beetje raar zijn. Die avond heb ik verteld over vraag en aanbod en andere economische onderwerpen die toen ineens in mijn hoofd zaten, terwijl ik niet van plan was het daarover te hebben. Zo maak ik altijd stand-up. Maar ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als nu.”

Waar komt dat door?

“Een jaar of tien geleden durfde ik mezelf nog niet de ruimte te geven om te zeggen: dit wil ik doen, en de manier waarop laat ik open. Ik denk dat ik dat ambachtelijk wel kon, maar dat ik er nog niet aan toe was en het nog niet goed genoeg vond. Hoewel ik me nooit veel heb aangetrokken van anderen, dacht ik toch ergens: voldoe ik wel aan de verwachting? Vijf kwartier op een podium staan en jou daarvoor laten betalen, dat vind ik nogal wat. Je moet voorwaarden scheppen waarbinnen je tot je recht komt. Die heb ik gevonden. Ik sta open voor mijn eigen gedachten, zonder te weten wat de uitkomst is.”

Maakt dat u niet bloednerveus?

“Nee, dat is zo gaaf. Vroeger was ik dat wel, maar nu durf ik tijdens de show zelfs even na te denken: wat voel ik dat nu gezegd moet worden? Het wordt vanzelf grappig, want ik heb de afwijking die elke comedian heeft: dealen met issues die je met de wereld hebt door op een podium te vertellen hoe je erover denkt, op een grappige manier. Eigenlijk ben ik dus gewoon bezig met mijn mankement. Mensen zeggen na afloop weleens: ik heb gelachen, maar ook anders naar dingen gekeken. Toch stuur ik daar niet op aan. Als er al een bedoeling achter mijn show zit, is het: voelen dat je bij iets bent wat nú gebeurt. Dat is goede stand-up.”

Raoul Heertje begrijpt het ook niet, t/m 20 mei in De Hallen, www.raoulheertje.nl