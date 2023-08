Dit fotoboek belicht alle kanten, licht en donker, van het moederschap

Beeld Isolde Woudstra

Eye Mama, van de Israëlisch-Britse fotograaf, filmmaker en moeder van twee jongens Karni Arieli, belicht het moederschap. Om precies te zijn: het licht en donker van zorg en ouderschap, de schoonheid van details, liefde en ontbering, en de persoonlijke, poëtische waarheden van de deelnemende mama’s en kunstenaars.

Het koffietafelboek is gebaseerd op het Eye Mamaproject, een tijdens de pandemie gecreëerd, gecureerd fotografieplatform met beelden van vrouwelijke en niet-binaire beeldende fotografen van over de hele wereld die zich als moeder identificeren. In meer dan tweehonderd beelden wordt zichtbaar wat volgens Arieli cum suis te vaak onzichtbaar blijft: zorg, moederschap, familie en ‘het zelf na het moederschap’. Poetic Truths of Home and Motherhood luidt de ondertitel.

Een van de foto’s is in 2017 gemaakt door de Nederlandse Isolde Woudstra: ‘Een zelfportret, gemaakt naar aanleiding van een gevoel van zowel vastberadenheid als onzekerheid over het kunnen combineren van het moederschap met het onzekere beroep van freelance fotograaf.’

Eye Mama: Poetic Truths of Home and Motherhood. Uitgeverij TeNeues, samengesteld door Karni Arieli, 224 blz., € 49,99