Dit familiebedrijf betegelt heel Amsterdam, van het Rijksmuseum tot het (inmiddels weggehaalde) zwembadje van de Ajax-spelers

Het Amsterdamse familiebedrijf Candido is gespecialiseerd in terrazzovloeren op traditioneel Italiaanse wijze. In de Hollandsche Schouwburg, waar begin 2024 het Nationaal Holocaustmuseum opent, leggen ze momenteel een vloer met tegelpatroon. ‘Zo vind je ze niet bij de Praxis.’

“Niet op de voegen lopen,” waarschuwt Claudio Candido (53). “Je kunt hier maar beter op je tenen lopen.” Candido zit op zijn knieën in de entree van de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan met een troffel terrazzo-mortel aan te drukken tussen een patroon van stoeptegels. “Het zou jammer zijn als het opnieuw moet, want het is heel arbeids­intensief om al die smalle voegen te ­vullen.” Met een zucht: “We zijn hier al vier weken bezig. Dit is hopelijk de laatste dag dat ik hier aan het voegen ben.”

In de Hollandsche Schouwburg – het verzamelpunt van waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joden werden gedeporteerd naar de kampen – opent begin 2024 het Nationaal Holocaustmuseum, het eerste museum dat de geschiedenis van de Jodenvervolging in heel Nederland vertelt. De renovatie staat onder leiding van het Amsterdamse architectenburo Office Winhov. Voor het leggen van de vloer vroegen ze het Amsterdamse familiebedrijf Candido Terrazzo.

Claudio Candido, zijn oom Francesco Candido en diens zoon Leandro Candido in de werkplaats. Beeld Mariet Dingemans

“Qua vierkante meters stelt het niet zo veel voor,” legt Claudio’s neef Leandro Candido (50) uit. “Maar je moet ervoor zorgen dat er geen luchtbelletjes blijven zitten, want als je dan gaat schuren blijven er allemaal gaten zitten. Deze vloer is echt priegelwerk, ook omdat geen enkele muur hier recht is.”

Derde generatie

Candido is gespecialiseerd in terrazzo op traditioneel Italiaanse wijze (zie kader). Het bedrijf werd in 1949 opgericht door Giobatta Candido, die na de Tweede Wereldoorlog vanuit Maniago, in het noordoosten van Italië, naar Nederland was gekomen, op zoek naar een beter bestaan. Aanvankelijk had hij een compagnon, Antonio Tomé, eveneens afkomstig uit Maniago, de bakermat van het terrazzo. Toen de twee in 1951 ieder huns weegs ­gingen, verhuisde het bedrijf naar de Derde Oosterparkstraat en kwamen Giobatta’s zonen Renzo en Francesco in dienst. De firma heette vanaf toen Candido en zonen.

Na Giobatta’s overlijden in 1975 – ook zijn derde zoon Giuseppe was intussen in dienst getreden – veranderde de firmanaam in Gebroeders Candido en verhuisde het bedrijf naar de Cruquiusweg. In de jaren negentig kwam de derde generatie Candido in dienst – Renzo’s zonen Alessandro en Claudio, en Francesco’s zoon Leandro – en was de vijfde naamsverandering een feit: Candido BV. In 2010 namen Claudio en Leandro het bedrijf over van hun vaders en lieten ze een enorm bedrijfspand bouwen op het bedrijven­gebied Sloterdijk III.

Claudio Candido is terrazzowerker en Leandro Candido, die technische bedrijfskunde heeft gestudeerd, houdt zich vooral bezig met de bedrijfsvoering. Op kantoor wordt hij een aantal dagen per week ­ge­assisteerd door zijn oudere zus Marilena. “Maar als de nood hoog is, help ik ook mee met het handwerk,” zegt hij terwijl hij op zijn telefoon naar een fotootje zoekt.

Net als vroeger

“Op oude foto’s kan je zien dat dit patroon hier in de oorlog ook al lag. Kijk: stoeptegels met een brede voeg. Nu het tot een museum wordt omgebouwd, willen ze het hier ook kunnen verwarmen en daarom is er vloerverwarming aangebracht. Maar onder stoeptegels en zand kun je geen vloerverwarming aanleggen. Dus heeft de architect deze oplossing bedacht: een terrazzovloer in de vorm van een tegelvloer. Dit patroon loopt straks door in de tuin, maar daar liggen wél stoeptegels met zand, zoals het vroeger was.”

Claudio Candido (rechts) en een medewerker aan het werk in de Hollandsche Schouwburg. Beeld Mariet Dingemans

“Twee druppels water, toch?” zegt ­Claudio, die even overeind is gekomen. “Als je goed kijkt, zie je dat het toen niet perfect strak lag. Dat was nu nog best een uitdaging: om het niet helemaal strak te leggen.” Leandro, met een lach: “Maar het is Claudio gelukt. Dat kan ook niet anders in ons vak; het is nu eenmaal handwerk.”

“De tegels zijn op de zaak gemaakt,” vult Claudio aan. “We hebben eerst grote platen gemaakt, en vervolgens de tegels op maat gezaagd. Meer dan 700 stuks. Maar de ene is 30,1 centimeter en de andere 29,9. Er is ook verschil in dikte, maar dat gaan we helemaal vlak schuren. Nu zie je van die hobbeltjes. Dat wordt straks helemaal glad: het wordt één gladde plaat.”

“Het leuke is: dit hebben we nog nooit zo gedaan,” zegt Leandro. “Natuurlijk ­leggen we wel vaker patronen in een vloer, maar een tegelpatroon op deze manier… nee, dat hebben we nog niet eerder gedaan. Ze lijken op stoeptegels, maar ze kregen in opdracht van de architect net een andere kleur en een ander korreltje. Zo vind je ze niet bij de Praxis. Of dat duur is? We werken vaker voor deze architect en we wilden het graag doen. Dan rekenen we niet de hoofdprijs.”

Brute kracht

Francesco Candido, die net is komen binnenlopen, steekt goedkeurend zijn duim omhoog. “In openbare gebouwen werken is een beetje een eer voor terrazzowerkers. Begrijp me niet verkeerd, we doen het met evenveel plezier en toewijding, maar als ik bij jou thuis een mooi wc-vloertje of een strak aanrechtblad maak, ziet niemand dat. In een openbaar gebouw zoals dit komt als het goed is half Amsterdam en de rest van Nederland, en dan wordt gevraagd: wie heeft dit gemaakt?”

Francesco is inmiddels 80 en al jaren met pensioen, maar hij is nog bijna iedere dag op de zaak. “Hij kan het nog steeds, maar dit kunnen we hem niet meer aandoen, dan komt ie als een plank thuis,” zegt Leandro. “We vinden het leuk om hem om ons heen te hebben. Kunnen we ’m vragen hoe zij dat vroeger deden,” vult Claudio aan. “Als dit gedroogd is, gaan we hier schuren en polijsten,” legt Francesco uit. “Dat gebeurt nu machinaal, maar toen ik met dit werk begon, ging dat nog gewoon met de hand, met een zachte steen aan een bezemsteel, waar water bij werd gesprenkeld. Daar was brute kracht voor nodig; jouw armen waren de motor.”

Een medewerker spuit de schuurtafel schoon. Beeld Mariet Dingemans

Als even later de laatste voegen zijn aangedrukt, brengen Claudio en Federico La Placa al het materiaal naar het bedrijfsbusje. Ook twee andere werknemers zijn Italiaan van geboorte: Antonio Russo (schuurder, in dienst sinds 1983) en ­Giuseppe De Valerio (eveneens schuurder). De Surinaamse George Tolud, die nog door Francesco is aangenomen en al 31 jaar in dienst is, wordt door de anderen liefdevol hun ‘Italiaanse Surinamer’ genoemd. “Of Surinaamse Italiaan, een beetje hoe het uitkomt,” zegt Leandro.

Paramaribo

“In 1996 hebben we de Nederlandse ambassade in Suriname gedaan. Daar werd hij uitgemaakt voor Euro-Surinamer,” lacht Francesco. “Dat was een enorme klus, gekregen via Ballast Nedam en de Surinaams-Nederlandse architect Lucien Lafour: alle vloeren, een grote fontein… Niemand durfde dat aan, maar ik had wel lef. We hebben toen wekenlang met zijn drieën in Paramaribo gezeten.”

“We voeren geen actief beleid,” zegt Leandro over het hoge gehalte Italianen. “Maar het is wel praktisch, want wij ­spreken zelf ook nog steeds een aardig woordje Italiaans.”

Claudio: “Federico spreekt ook steeds beter Nederlands. Hij is heel leergierig. Dat moet ook, want wij stoppen er veel energie in.” Met een lach: “We hebben ook weleens iemand gehad die na zes maanden nog niet eens een emmer water kon halen. Dat werkt niet.”

Leandro: “Federico heeft mij pizza’s leren bakken. We hadden een steenoven in ons nieuwe pand, maar daar konden we niks mee – die heeft daar twee jaar werkloos gestaan. De eerste dag dat Federico op kantoor kwam, zei hij dat hij pizza’s kon bakken. Ga je gang, zeiden wij. Dat heeft ie gedaan; het was heel lekker. En ik heb goed gekeken, nu kan ik het zelf ook.”

Zwembadje van Ajax

Elke dag is anders, vertelt Leandro Candido. “We hebben veel vaste klanten en er komen iedere week weer nieuwe klanten bij. Gisteren hebben we in het koetshuis van een herenhuis in Rotterdam een vloer gelegd waar dure sportwagens op komen te staan, binnenkort komen we hier weer terug om te schuren en te polijsten. We werken voor woningcorporaties zoals Eigen Haard en Ymere en voor grote projectontwikkelaars. Voor de Kroonenberg Groep hebben we net de vloeren en toiletgroepen in nieuwe kantoorpanden op de Nieuwezijds Voorburgwal gedaan.”

George Tolud werkt sinds 1992 bij het bedrijf, als storter. Beeld Mariet Dingemans

Claudio: “Er was een periode dat we veel terrazzo-badkamervloeren legden voor de woningcorporaties. Sinds ze ­verzelfstandigd zijn, kijken ze minder ver vooruit en nemen ze een tegelvloertje omdat dat goedkoper is om te leggen. Dat is jammer, maar dat hebben we al meerdere keren meegemaakt. Het komt wel weer.”

Francesco: “Wij waren de graniet­werkers van De Nederlandsche Bank; we ­hebben de toiletgroepen gedaan van het luciferdoosje en van de net gesloopte satelliettoren. Ook in de kelder hebben we vloeren gelegd; daar heb ik het goud aangeraakt. Bij de renovatie zijn we niet gevraagd, verdomme. Een andere architect, die geen terrazzo wilde.”

Leandro somt op: “Het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen hebben wij ook gedaan: een zwarte en een witte bar in het restaurant. Het Zuiderbad, de koninklijke wachtkamer en toiletgroepen op het Centraal Station en…”

Francesco: “Het ereterras in de Arena hebben we gemaakt en het zwembadje van de Ajax-spelers, maar dat is weggehaald. Het fonteintje op het Binnenhof hebben we ook gerestaureerd.”

Leandro: “In het stadhuis van Leiden hebben we een mooie vloer gelegd. We maken nu cirkelvormige barbladen voor de ­TenClub in de Nes, in groenige terrazzo­kleuren. En ik ben bezig met offertes voor Artis. Er komt een ondergrondse gang in het nieuwe leeuwenverblijf; we hebben al proefstukken gemaakt.”

Handtekening

De lijst is oneindig, maar het project waar de Candido’s waarschijnlijk het meest trots op zijn, is de terrazzo-mozaïekvloer in het vernieuwde Rijksmuseum, die ze in 2012-2013 hebben aangelegd in samenwerking met aannemer J.P. van Eesteren. De 460 vierkante meter grote vloer in de voorhal op de eerste verdieping werd – na archief­onderzoek en studie van oud beeldmateriaal – precies zo nagemaakt als architect Cuypers hem in 1880 had ontworpen, met 37 mozaïeken uitgevoerd met tienduizenden speciaal vervaardigde steentjes. “We hebben er zeventien weken aan gewerkt; twaalf weken leggen, vijf weken schuren,” aldus Francesco Candido. “Het was een berenklus. Alleen het uitrekenen al. Er was nog een ander bedrijf gevraagd, maar dat heeft niet eens geantwoord.”

Leandro: “Er was zelfs een persmoment. Het heeft alle kranten gehaald, we stonden op de voorpagina van Het Parool. Nee, onze naam staat er niet bij, maar in een hoekje van de hal ligt een iets grotere steen, die er eigenlijk niet tussen hoort – dat is onze handtekening.” Met een lach: “Vorige week hebben we een vloer gelegd in een huis in Hillegom. Daar had om en om een witte en een zwarte steen moeten liggen, maar op één plek lagen er twee zwarte en twee witte naast elkaar. Foutje. Toen de aannemer me erop wees, zei ik: ‘Dat is onze handtekening, die krijg je er gratis bij’. Grapje natuurlijk. Gelukkig is het relatief makkelijk te herstellen.”

Terrazzo Een terrazzovloer (‘terrazzo’ is ­Italiaans voor terras) bestaat uit gemalen marmer en natuurstenen in combinatie met cement. Door een juiste verhouding van bepaalde natuursteensoorten in bepaalde ­korrelgroottes aan te houden, kan er kleur aan de vloer worden gegeven. Aan de cement kan ook een (natuurlijke) kleurstof worden toegevoegd om dit effect te versterken. De grondstoffen worden in een molen gemengd tot een homogene massa, die vervolgens met een spaan op de vloer wordt aangebracht. Als de ­terrazzovloer is uitgehard, wordt de vloer laag voor laag geschuurd met een industriële schuurmachine, net zo lang tot de juiste kleur en glansgraad zijn bereikt.