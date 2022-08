Dit elftal vrienden kocht de Rijnbar: ‘De kroeg waarvoor je in de Rivierenbuurt blijft’

De honderd jaar oude Rijnbar in de Rivierenbuurt heeft nieuwe eigenaren. En niet één of twee, maar elf: een hechte groep Amsterdamse vrienden – zonder professionele horeca-ervaring. ‘Door dit project hebben we anders leren communiceren.’

Pijke is de buurman van Henk Jan. Henk Jan is een oud-huisgenoot van Jaap. Jaap en Wilco zijn zwagers. Wilco studeerde samen met Eric in Groningen. Net als Ferry, Patric, Matthijs, Bram, Henk Jan, Anne Jaap en Jaap trouwens. Negen van de elf (nummer elf is Otte) Amsterdamse vrienden voetballen ook al vijfentwintig jaar met elkaar, waarvan de laatste zes bij AFC, in de herencompetitie op vrijdagavond.

“We zetten het nog wel even in een Exceloverzicht.” Pijke Oostra (47) en Wilco Kosters (48) zitten lachend op het terras van de Rijnbar, sinds kort hun eigen bar-bistro. En van die negen andere vrienden, onder wie een bankier, een consultant, een makelaar en een aantal zelfstandig ondernemers – not your typical kroegbazen. Hun meest recente horeca-ervaring dateert uit hun studententijd, jaren negentig, biertjes tappen. Nu runt het elftal sinds het begin van de zomer deze tent in de Rivierenbuurt, hoek Rijnstraat/Amstelkade.

In de coronatijd kon de hechte ‘borrelgroep’ even niet uitwijken naar zijn min of meer vaste plekken om het weekend in te luiden, vaak in de Utrechtsestraat. Kosters: “Je begint vanzelf te roepen: ‘Wat nou als we zelf...’” Net als elke vriendengroep eigenlijk, want wie heeft nu niet op menig vrijdagavond hardop gefantaseerd over een eigen kroeg? Maar waar het enthousiasme over zulke ideeën bij de meeste mensen op zaterdagochtend enigszins doffer is, ging het hier net even anders. Toen Oostra er in mei 2021 op werd gewezen dat de Rijnbar te koop stond, kostte het optrommelen van medegeïnteresseerden bijzonder weinig moeite. “Op woensdag gingen we kijken, op vrijdag deden we een bod, een uur later waren we, bijna per ongeluk, kroegeigenaar,” aldus Kosters. De groep, toen nog zes man sterk, kwam van de schrik meteen bij elkaar om te bespreken hoe nu verder.

“De bar was een soort art-decomuseum, met berenvellen, weegschalen en poppen aan het plafond,” zegt Oostra. “Je moest door een hoop heenkijken, maar het had direct aantrekkingskracht: een hoekpand met veel ramen, de ronde vormen van de bar, de centrale plek in de buurt.” Tijdens de volgende voetbalvrijdagen bij AFC was de aankoop hét onderwerp van gesprek. Nog vijf anderen stapten in het project.

‘Ik vind dat je te dominant aanwezig bent’

En toen waren het er opeens elf. Elf mannen, ook nog eens goede vrienden, elf ambities, elf meningen. Onbedoeld een heus sociaal experiment. Kosters: “In het begin merkte je dat iedereen zijn stempel wilde drukken omdat iedereen dat gewend was in zijn baan. We leerden hoe groot onze ego’s kunnen zijn en hoe discussies dan al snel niet meer echt over de inhoud gaan. Neem bijvoorbeeld de vorm van een kruk. Onder aan de streep maakt dat echt niet heel veel uit, maar juist een discussie daarover liep heel hoog op. Daar zit dan iets anders onder.”

“Ondernemen met vrienden heeft voordelen, maar kent ook valkuilen,” vult Oostra aan. “Je permitteert je in vergaderingen grapjes en opmerkingen die je bij normale collega’s niet zou maken. Dat kan schuren. Door dit project hebben we anders leren communiceren. We hebben geleerd dat we ‘Ik vind dat je te dominant aanwezig bent’ kunnen zeggen en vervolgens op goede voet verder kunnen. Je kunt niet alle elf achter elke keuze staan.” Lachend: “Het is heel goed voor je persoonlijke ontwikkeling, ook als je veertig, vijftig of zestig bent.”

De Rijnbar, 28 oktober 1924. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Waar het Rijnbaravontuur misschien begon als een wilde jongensdroom, hebben de vrienden nu een efficiënt systeem opgetuigd om het reilen en zeilen in goede banen te leiden. Er wordt vergaderd in groepjes: een over het personeel, een over de inkoop, over marketing. Elke paar maanden is er een wisseling van de wacht: drie à vier vrienden nemen de leiding, dan gaan de touwtjes weer over in andere handen. Oostra: “We hebben afgesproken er geen wedstrijd van te maken wie er de meeste tijd in stopt. Iedereen neemt zijn eigen expertise mee en daardoor is er vertrouwen.”

Een ander belangrijk aspect is toegeven wat je níét kan, merkt Kosters op. “Als nieuwelingen in het horecavak kunnen we echt niet zonder ons geweldige personeel. In de keuken, achter de bar en in de zaak weten zij precies wat gasten willen en nodig hebben.”

De moord in de Rijnbar

Wie vluchtig langsfietst, zou kunnen denken dat de ‘oude’ Rijnbar gewoon een flinke make-over en een nieuw logo heeft gekregen. Maar de kroeg doet nu chiquer aan, met warm donkergroen als basis en accenten van goud. Bij binnenkomst loop je wel over een deel van de originele granieten vloer en ook het karakteristieke glas in lood en de slingerende vorm van de bar zijn behouden gebleven. Kosters: “Je zou gek zijn als je zulke historie eruit sloopt.”

Die historie loopt ver terug. Het pand aan de Rijnstraat werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van architect Gerrit Jan Rutgers en maakt deel uit van Plan Zuid van Berlage. Het springt in het oog, niet alleen vanwege de plek op de hoek, maar ook door de ronde vormen. Het café was het decor van detectiveroman De moord in de Rijnbar uit 1935. En in de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als hoofdkwartier van verzetsgroep De Jong van Tijmen Hoekstra. Veel verschillende eigenaren heeft de Rijnbar in de decennia die volgden niet gehad, de vriendengroep is pas de vijfde.

“De afgelopen jaren was het een beetje in het slop geraakt,” vertelt Oostra. “Er gebeurden dingen die niet per se goed zijn voor het imago van een kroeg.” Vaste gasten bleven altijd komen, en de shabby stijl had ook zeker iets charmants, maar het was lastig om nieuw, jong publiek te trekken, ondanks de prominente plek in de Rivierenbuurt.

De Rijnbar in 1988. Beeld Stadsarchief Amsterdam/Han van Gool

Één buiteling en je bevindt je overigens in De Pijp – de bar ligt precies op de plek waar de Rijnstraat overgaat in de Van Wou. Kosters: “Daar zit ook een knipoog in. Zo van: je hoeft op vrijdagavond écht niet per se naar De Pijp. Wij willen die kroeg zijn waarvoor je in de Rivierenbuurt blijft.” Oostra: “Een plek waar we zelf, hoe jong of oud we ook zouden zijn, aan de bar zouden willen hangen.”

Honderd jaar een constante op de hoek

Het avontuur is pas net begonnen, realiseren de mannen zich. De grote verbouwing – een test voor elke relatie – is achter de rug, de volgende uitdaging is de kroeg tot een succes maken. En vrienden te blijven natuurlijk. Of ze de gok vijfentwintig jaar geleden ook had genomen, weten ze niet. Kosters: “Op die leeftijd weet je denk ik minder goed hoe je om moet gaan met je eigen haantjesgedrag en dat van je vrienden. Maar toch zou ik zeggen: ga ervoor. Zoveel enthousiasme bij elkaar zien is geweldig.”

Dit jaar bestaat de Rijnbar een eeuw. Honderd jaar een constante op de hoek van de Rijnstraat, een plek die mensen samenbrengt. “Dat willen we in ere houden,” zegt Oostra. “We richten ons voornamelijk op jonge Amsterdammers, maar een van onze eerste gasten was een oude mevrouw met een rollator. Ook zij was blij dat ze weer naar ‘haar’ Rijnbar kon. Dat is wat we willen, een buurtfunctie, en dan ook alles kunnen bieden: koffie, lunch, borrel, diner, maar het moet ook de plek zijn waar je je verjaardag wil vieren. En natuurlijk om Ajax te kijken.”

Kosters: “Laatst zat een groepje jonge gasten op vrijdagmiddag te proosten op ons terras, zoals wij ooit begonnen. ‘Op onze nieuwe stamkroeg,’ zeiden ze. Dat vond ik zo mooi, ik had overal kippenvel.”

