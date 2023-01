Dit bootcamp doe je niet in het Vondelpark, maar op de Noordzee

‘Veel jongeren, zeker in Amsterdam, willen graag iets doen om een positieve impact te hebben op de wereld, maar denken niet snel aan de zeevaart.’ Beeld Sea Ranger Service

Wie zijn jullie?

“De Sea Ranger Service is een sociale onderneming die als doel heeft de Noordzee beter te beschermen. Er zijn heel veel uitdagingen op het gebied van oceaanvervuiling en de ambities van de overheid zijn gelukkig groot, maar we hebben ook ménsen nodig. Denk bijvoorbeeld aan mensen die scheepvaart- en havenactiviteiten kunnen monitoren met drones en onderwaterrobots en de plasticvervuiling kunnen onderzoeken.”

En jullie werven die via de Sea Ranger Bootcamp.

“Ja. Die wordt geleid door ex-militairen, om mensen hun grenzen te laten opzoeken. Je gaat negen dagen lang met een kleine groep aan het werk, deels op zee en deels op het land. We kijken dus ook of je goed kan samenwerken. Het is niet niks: iedereen kent wel de bootcamp in het Vondelpark, maar dit is wel een tandje zwaarder.”

Je moet dus wel van water houden.

“Dat is wel handig, want als je na de bootcamp wordt geselecteerd voor de betaalde baan van zeven maanden als Sea Ranger, slaap en woon je in diensten van twee weken achter elkaar op zee. Natuurlijk moet je bepaalde fysieke handelingen kunnen uitvoeren, maar het allerbelangrijkste is je motivatie. Het is echt een leer-werktraject. Ook voor de mensen die uiteindelijk niet geselecteerd worden.”

Wie willen jullie vooral aanspreken?

“Veel jongeren, zeker in Amsterdam, willen graag iets doen om een positieve impact te hebben op de wereld, maar denken niet snel aan de zeevaart. Wij willen laten zien dat je, als ‘extra ogen en oren op zee’ op een hele waardevolle manier aan klimaatoplossingen kan werken.”

Op 29 januari organiseert de Sea Ranger Service een open dag. De inschrijving voor de bootcamp loopt t/m 12 februari.