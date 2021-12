Dit biertje en bordspel moeten mannen aan het praten krijgen over seks

Beeld Leuterbier

Doen mannen dat niet genoeg?

“Mannen hebben een achterstand op het gebied van seksualiteit. Er wordt veel over seks gepraat, maar dan vrij plat en eendimensionaal. Dat is jammer, want dan komen de kwetsbare en emotionele kanten van seks niet aan bod. Ik heb als roeping mannen over seks te laten praten, dat deed ik eerder met de Penis Dialogen. Dit keer probeer ik mannen met een biertje aan het praten te krijgen.”

Die woordgrapjes waren natuurlijk onvermijdelijk.

“Het Leuterbier is sociaal glijmiddel. Het komt in een sexpack met een bordspel erbij. Leuk voor vrienden, maar ook voor vaders met zonen.”

Dat lijkt me heel gênant om met je vader te spelen.

“Het is ook heel mooi om te zeggen: ik vind dit te ongemakkelijk.”

Wat moeten we ons bij een leuterspel voorstellen?

“Het is een bordspel; je bierdorpje is je pion. Voordat het leuterspel begint wordt er geproost, en spreek je onderling af dat alles wat gezegd wordt binnenskamers blijft. Gedurende het spel kan er gekozen worden voor hardhoofd- en klotevragen. Daarmee dagen we mannen uit om vanuit het hart te spreken. Ze krijgen vragen over de orgasmekloof, of ze daar bekend mee zijn en hoe groot die is, maar ook: wat doe je als je wordt afgewezen, en probeer eens een uiting te geven aan hoe je klaarkomt.”

Ik las dat als je het Sexpack bestelt, je het digitale Voorspel cadeau krijgt. Dat moet u even uitleggen.

“Dat is een opwarmertje voor het echte spel, dat in februari uitkomt. We zitten nog in de crowdfundingfase, maar wie nu bestelt kan straks al het Voorspel onder de kerstboom leggen.”