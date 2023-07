Dit Amsterdamse matras wint de Consumentenbondtest: Matt Sleeps is de Beste Koop

Beeld Shutterstock

Sliep u slecht?

“Dat niet, maar ik houd wel erg van slapen. Op mijn matras kan ik langer uitslapen. Als ik me verslaap, is dat voor mij juist een goed excuus.”

Was het uw jongensdroom om matrassenmaker te worden?

“Dat niet direct, ik wilde graag iets tastbaars maken, iets bouwen, een onderneming beginnen. Toen ik een matras nodig had, ontdekte ik dat de matrassenwereld een beetje een cowboyscene was, niet transparant, terwijl het toch het product is dat je het meest gebruikt in je leven. Ik heb me erin verdiept met matrassenmakers, hotelgasten en studenten van de TU Delft. Daar kwam dit matras uit.”

Wat is er zo goed aan uw matras?

“Het bestaat uit zes lagen die je zelf kunt wisselen, de stevigheid aanpassen om het zo comfortabel mogelijk te maken. Je hebt dus eigenlijk zes matrassen, we maken daarom ook maar één type matras. En je hoeft het niet te proberen in een showroom, je mag het thuis 120 dagen proberen.”

Daar geloof ik nooit zo in, wie stuurt nou een product retour na 119 dagen?

“Dat gebeurt, ja hoor. Dan wij vragen wat er niet beviel, en doen daar ons voordeel mee. We geven de gebruikte matras aan de kringloop, of we refurbishen het. Maar wij willen zo min mogelijk gedoe, dus we leveren een zo goed mogelijk product.”

Matrassen zijn duur, dus de uwe, de beste, is de duurste?

“Wij slaan de winkel over. Onze matras gaat rechtstreeks van fabriek naar klant, dat scheelt een derde tot de helft in prijs. We zijn dus goedkoop.”

www.mattsleeps.com/nl