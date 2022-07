Discobietjes met burrata bij Bar aan de Kade in Oost

Beeld Daphne Lucker

De bistro Bar aan de Kade mikt op een Franse sfeer met een bar, blauwe tinten en houten tafeltjes. Aan de muur heeft eigenaar Mark Joenje (52) een raam omgevormd tot spiegel. Binnen kun je zowel beneden als boven dineren.

Joenje woont in de buurt, de zaak die hiervoor in het pand zat was vijf jaar lang zijn stamkroeg. Opeens kreeg hij te horen dat het pand te koop stond. “Ik greep mijn kans en zette een crowdfunding op.” Familie, vrienden en kennissen hielpen hem zijn plan te realiseren.

Hij wil in de bistro vooral buurtbewoners samenbrengen. “Natuurlijk zijn toeristen ook meer dan welkom, maar die kom je minder snel tegen in deze buurt,” zegt hij, terwijl een buurtgenoot voorbijwandelt die hem vriendelijk begroet. Joenjes dochter, die in de zomermaanden meehelpt in de bediening, is druk bezig met eten bereiden. “Het is een leuke ervaring om met mijn dochter samen te werken.”

Op de menukaart staan verschillende borrelhapjes en gerechten om te delen, binnen of op het terras. Voor een kleine borrel kun je (vega) bitterballen (€7,50) bestellen. Mensen die langer willen tafelen kunnen kiezen tussen tartaar van bloemkool met gerookte zalm (€8,50) of discobietjes met burrata (€8,50).

Voor Joenje is het belangrijk dat de prijzen een beetje schappelijk blijven. “Ik hoop dat de klanten van het eten en gezelligheid genieten, en tevreden naar huis gaan.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.