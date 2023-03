Directeur die Ambulance Amsterdam op orde bracht, vertrekt: ‘In Amsterdam kost een telefoontje naar de meldkamer gemiddeld 1 minuut langer’

Frans Sier (70) vertrekt na vijf jaar als directeur van Ambulance Amsterdam. De Amsterdammer die zijn hele leven aan de bestuurskant van de zorg werkte, bracht de organisatie in rustiger vaarwater. ‘Het tekort aan zorgpersoneel komt niet door een gebrek aan naastenliefde.’

Een oliemannetje, zo omschrijft Frans Sier zichzelf. Iemand die zorgt dat alles draait. In het geval van Sier gaat het dan om zorgpartijen die soepel samenwerken: zorgverleners, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. In zijn veertigjarige loopbaan in het bestuur van de zorg wisselde Sier vaak van rol – hij werkte onder meer voor verzekeraars, ziekenhuizen en commerciële partijen –, maar soepel samenwerken stond altijd hoog op zijn agenda.

Vorige week nam de Amsterdammer afscheid van Ambulance Amsterdam. Sier, die tegenwoordig in Purmerend woont, groeide op in een katholiek gezin op de Jacob van Lennepkade in Oud-West. Zijn laatste werkgever huist op de Karperweg in Oud-Zuid, hemelsbreed nog geen twee kilometer verder. Misschien dat hij in de toekomst nog een klusje op zich neemt, maar hij wil zich niet meer jarenlang aan een organisatie verbinden. De Ambulance Amsterdam was zijn laatste grote opdracht.

Die heeft hij goed volbracht, zegt Steven Hendriks, voorzitter van de Ondernemingsraad van Ambulance Amsterdam, waar 550 mensen werken. Bij Siers aantreden in 2018 wilde vakbond FNV dat de Ondernemingskamer een onderzoek instelde naar het financiële en personele (wan)beleid van de ambulancedienst, maar die motie van wantrouwen haalde het uiteindelijk niet. Voor de Ondernemingsraad was de gang naar de Ondernemingskamer overbodig, omdat Sier al veranderingen had ingezet.

Vertrekbonus

In de vijf jaren die volgden werd de organisatie van verlieslijdend weer winstgevend. Zo werden al miljoenen terugbetaald van de lening die de hoofdaandeelhouder AMC vanwege de verliezen moest verstrekken. “Ook zijn de voertuigen up-to-date uitgerust,” zegt Sier. “Verder is nu veel meer personeel opgeleid om psychiatrische patiënten en verwarde personen te vervoeren. Daar hadden we twee wagens voor, dat zijn er nu twintig. Daarnaast is de capaciteit vergroot voor vrij eenvoudige, planbare ritten – en daardoor ook voor noodgevallen. Daar ben ik trots op en de stad heeft er wat aan.”

Sier kon de vertrekbonus van twee ton van zijn voorganger Jan Pierik niet tegenhouden. Die was rechtmatig en voor het aantreden van Sier overeengekomen. Sier zette echter een streep door dat soort exorbitante afscheidspremies.

Volgens Ondernemingsraad-voorzitter Hendriks is Sier een toegankelijke, maar stevige bestuurder. “Natuurlijk is er altijd spanning tussen de directeur en een medezeggenschapsorgaan als de Ondernemingsraad, maar die is nu teruggebracht tot normale proporties. De bedrijfsvoering is verbeterd en het personeel is tevredener, omdat de directie meer oog heeft voor de inbreng van werknemers. Laatst zijn er op aandringen van het personeel bijvoorbeeld nieuwe medische werktassen aangeschaft.”

Toch spelen er nog kwesties bij Ambulance Amsterdam, maar die spelen ook bij ambulancediensten in de rest van het land. Zo is het moeilijk om voldoende personeel te vinden, vooral voor de meldkamer.

Ook lukt het Ambulance Amsterdam nog steeds niet om snel genoeg bij de meest ernstige meldingen te zijn, de zogenoemde bloedspoed. De norm schrijft voor dat dat in 95 procent binnen het kwartier moet lukken. Ambulance Amsterdam – dat ook rijdt in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland – zit op 92 procent.

Binnen drie kwartier

“We proberen om dat te verbeteren, maar dat is heel weerbarstig,” aldus Sier. “Wat niet meehelpt, is dat de tijd die het telefoontje naar de meldkamer kost, ook meetelt. Die is in Amsterdam gemiddeld een minuut langer dan in landelijke gebieden, mede vanwege bellers die niet vloeiend zijn in het Nederlands of Engels.”

Er staat overigens geen sanctie op het niet halen van die 15-minuten norm. Die staat er wel op een aanrijtijd van 45 minuten vanaf de plek van het incident naar het ziekenhuis. “Maar dat halen we altijd,” aldus Sier. “Ook nu de acute zorg wordt geconcentreerd in minder ziekenhuizen.”

Zo valt de locatie VUmc (Zuid) van Amsterdam UMC vanaf eind deze maand af voor patiënten die met loeiende sirenes worden vervoerd na een 112-traumamelding. Zij moeten voortaan naar de locatie AMC (Zuidoost) worden gereden. Datzelfde geldt voor acute neurologische patiënten. “Maar dat halen we ruim binnen drie kwartier,” aldus Sier.

Eigenlijk wilde Sier nooit zorgbestuurder worden. Hij schreef zich in voor de studie geneeskunde, maar werd uitgeloot. Als linkse, idealistische twintiger gooide Sier het vervolgens over een andere boeg: hij ging Chinese taal en cultuur studeren. “Ik geloofde in dat land, maar achteraf moet ik bekennen dat ik toen te positief was over het systeem. Ik zou er nooit kunnen wonen.”

Hoe bent u met een opleiding Chinees in de zorg terechtgekomen?

“Ik heb de opleiding niet afgerond, al ben ik pas in een laat stadium gestrand. Op enig moment moest er echter brood op de plank komen. Mijn zus werkte bij de Ziekenfondsraad, en ze hadden nog mensen nodig. Ik was vrij fanatiek, zo is mijn loopbaan tot stand gekomen. De Ziekenfondsraad bestaat tegenwoordig trouwens niet meer. Dat heet nu Zorginstituut Nederland. Er wordt bepaald wat er in het basispakket van verzekerde zorg zit, zoals de ambulance.”

Heeft u zelf ooit op de ambulance gereden?

“Nee, nooit. Dat heeft voor mij geen meerwaarde. Ik weet wat er gebeurt, ook zonder dat ik meerijd. Bovendien is het niets voor mij om er alleen als toeschouwer bij te zijn als mensen in de narigheid zitten. Ik loop alleen maar in de weg en hoor daar niet. Ik zat altijd liever in de bestuurlijke aansturing van de zorg.”

Dan heeft u vast minder te maken met agressie dan het zorgpersoneel.

“Absoluut. Het aantal jaarlijkse incidenten tegen onze ambulancemedewerkers is overigens op een hand te tellen, al is elk geval er natuurlijk één te veel. Namens de medewerker kon ik dan plaatsvervangend aangifte doen. Vaak volgt een lichte taakstraf of kleine boete. Dat we ook psychiatrische patiënten vervoeren die niet altijd weten wat ze doen, speelt daarbij mee. Het gevolg is wel dat zo’n medewerker soms vele maanden niet kan werken vanwege zo’n incident.”

En het filmen van de ambulancezorg, is dat een probleem?

“Dat komt veel vaker voor, ja. Bij een ernstig ongeluk is er bij omstanders een reflex gekomen om meteen te bellen, maar ook om opnamen te maken. Juridisch mag dat zolang je onze werkzaamheden niet belemmert, maar chic is het natuurlijk niet. Onze medewerkers vragen ook altijd om te stoppen met filmen. In de meeste gevallen luisteren mensen dan. Maar als ze niet luisteren, kunnen we niets afdwingen.”

De huidige samenleving is waarschijnlijk individualistischer dan die in 1953, toen u werd geboren. Is minder naastenliefde de oorzaak van het tekort aan zorgpersoneel?

“Dat denk ik niet. Ik heb ook gewerkt voor de Stichting Bijzondere Tandheelkunde. Daar worden patiënten behandeld die nergens anders terechtkunnen. Denk aan mensen met zeer ernstige vormen van mondkanker, of die vanwege extreme tandartsangst of een psychische stoornis niet geholpen kunnen worden bij de reguliere zorg. Bij die Stichting werken heel kundige en gepassioneerde tandartsen die de betere inkomsten van een eigen praktijk uit naastenliefde laten schieten.”

“Nog een voorbeeld: bij Ambulance Amsterdam komen chauffeurs werken die wel klaar zijn met goederen van A naar B te rijden, die iets willen bijdragen aan het welzijn van anderen. Zij maken een bewuste carrièreswitch en moeten een aanvullende medische- en rijopleiding doen. Naastenliefde en passie is er volgens mij nu niet minder dan vroeger.”

Hoe verklaart u het tekort aan zorgpersoneel?

“Er is medisch nu veel meer mogelijk dan in de jaren vijftig. Voor bijna elke kwaal is er een behandeling. Dat vergt veel meer zorgcapaciteit. Daar komt bij dat Nederland massaal vergrijst, en dat gaat gepaard met ziekten en een per definitie kleinere beroepsbevolking om alle zorg te verlenen.”