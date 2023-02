Dion Cooper en Mia Nicolai over hun deelname aan het Songfestival: ‘Toen ik Måneskin zag, besefte ik: dat wil ik ook’

Over een kleine drie maanden staan Dion Cooper (29) en Mia Nicolai (26) namens Nederland op het podium van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Maar wie zijn zij eigenlijk? ‘Bij mijn optredens was hoogstens 250 man publiek. Het Songfestival wordt anders.’

De eerste keer dat ze elkaar in de ogen keken, is nog maar anderhalf jaar geleden. Toch beklimmen Mia Nicolai en Dion Cooper (Dion Cuiper) over minder dan drie maanden samen het grootste muziekpodium van Europa, dat van het Songfestival. Afgelopen november werd bekend dat ze Nederland vertegenwoordigen met een liedje dat mede is geschreven door de winnaar van 2019, Duncan Laurence. Wat Cooper en Nicolai, behalve een goede vriendschap, nog meer delen met Laurence is de gemiddelde publieksreactie op de aankondiging van hun deelname: ‘Wíe zijn dat?’

Om die vraag van een antwoord te voorzien, zitten de twee op een winterse dinsdagochtend naast elkaar in een vergaderzaaltje van omroep AvroTros. Met nog enkele weken te gaan tot de openbaring van de song waarmee ze naar Liverpool reizen, is de stemming er ontspannen en nerveus tegelijk.

Ze praten over de honderden miljoenen kijkers die hun optreden straks zullen zien. Mia: “Ik heb tot nu ongeveer twintig keer live opgetreden. Op zijn hoogst met 250 man publiek. Het wordt anders.” En Dion over de gekte die elk jaar begin mei neerdaalt over het Eurovisiecircus: “We kunnen ons er wel een voorstelling van maken, maar het zal vast nog groter en hectischer zijn.”

Mia: “Het is een heel andere wereld dan wij kennen. Het is een tv-show en echt een wedstrijd.” Dion: “Gelukkig is er voor de voorbereiding veel tijd, we kunnen zorgen dat alles perfect wordt. Ik zie het als trainen voor de Olympische Spelen. Goed slapen, gezond eten en alle tijd die we hebben nuttig besteden. Alles om optimaal te presteren.”

Jullie zijn muzikaal aan elkaar gekoppeld door Duncan Laurence en zijn partner Jordan Garfield. Hoe ging dat?

Dion: “Dat was op 6 juli 2021. Duncan had gebeld: ‘Jordan en ik hebben samen met Mia een nummer gemaakt waarvan we denken dat er een duet in zit. We dachten eraan jou erbij te betrekken.’ Een paar dagen later ontmoetten Mia en ik elkaar in een studio in Halfweg.”

Mia: “Het geraamte van het liedje stond toen al. We hebben samen de tekst herschreven tot een duet, dat uiteindelijk is ingestuurd naar de selectiecommissie van het Songfestival. Sinds het liedje is uitgekozen, zien Dion en ik elkaar bijna elke dag. We doen aan teambuilding. Gaan vaak koffie drinken. Zo leren we elkaar steeds beter kennen.”

Dion: “We gaan zo’n groot avontuur met elkaar aan. Dan moet je weten wat je aan elkaar hebt. Het is fijn om iemand te hebben om al die nieuwe ervaringen mee te delen. Niemand anders maakt dit zo mee als Mia en ik.”

Het idee mee te dingen voor het festival kwam ook van Duncan. Waarom zeiden jullie ja?

Mia: “Ik heb Eurovisie altijd al willen doen. Als kind al was het mijn droom. Die ontstond toen ik Alexander Rybak in 2009 zag winnen met zijn viool. Geweldig vond ik hem. Ik speel zelf vanaf mijn derde piano en viool en ben door hem toen ook liedjes gaan schrijven. Als tiener liet ik het Songfestival een beetje los, maar toen ik Måneskin in 2021 zag, besefte ik: dat wil ik ook.”

Dion: “Ik kreeg meteen al kippenvel bij het idee dat het mogelijk zou zijn. Hell yeah, dacht ik.”

Mia: “Als je zulke grote dromen hebt als wij, pak je zo’n kans natuurlijk aan. Zo’n bereik krijg je normaal gesproken nooit. We gaan ineens van nul naar duizend.”

Voor het grote publiek zijn jullie beiden nog redelijk onbekend. Dion, je speelde vorig jaar in het voorprogramma van Duncan Laurence. Wanneer was het moment dat je besloot vol voor de muziek te gaan?

Dion: “Een jaar of acht geleden. Voor mij een van de belangrijkste momenten in mijn leven. Zo belangrijk dat ik er in de tekst van het Songfestivalliedje ook op terugkom. Ik was 21 en bevond me op een moeilijk punt in mijn leven. Ik studeerde International Business & Management, maar voelde daarvoor niet de juiste motivatie. Daarbij had ik een relatie die eigenlijk niet werkte.”

“Toen veranderde er binnen twee weken ineens heel veel. Ik werd gescout om auditie te doen voor The Voice of Holland en mijn relatie ging uit. Niet lang daarna ben ik ook met mijn studie gestopt en heb ik besloten alles op de muziek te zetten. Ik speelde al in bandjes, was gitarist, maar wilde nu mijn eigen liedjes op één zetten. Spannend natuurlijk. Soms twijfelde ik volgende maand de huur wel kon betalen, maar ik wilde het zo graag dat ik dacht: het moet gewoon lukken.”

Jouw vader was drummer.

“Hij heeft altijd in een funkband gespeeld, als hobbyist. Er was bij ons altijd muziek in huis. De muzikale opvoeding? 80 procent Toto en dan 20 procent voor de rest: van The Beatles tot Jimi Hendrix. Maar Toto stond op met afstand op 1. Ik denk dat mijn ouders en broers zeker naar acht concerten zijn geweest. Ik heb foto’s waar we met de band opstaan.”

Mia, je werkte niet zo lang geleden nog in poppodium de Tolhuistuin in Amsterdam, maar verhuisde in september afgelopen jaar naar Los Angeles. Waarom?

“In de Tolhuistuin werkte ik achter de bar en ook backstage. Op een avond speelde de Amerikaanse zanger Dominic Fike er met zijn band. Ik raakte in gesprek met de drummer. Het klikte. Hij nodigde me uit om naar Los Angeles te komen om de studio in te duiken. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Het was zo leuk en inspirerend dat ik een artiestenvisum heb aangevraagd. Mijn muziek sloeg er ook best goed aan. Dj Zane Lowe besteedde aandacht aan een van mijn liedjes.”

Mia, na jullie presentatie ontstond enige commotie. Omdat je in mei al op social media zette dat er ‘in november iets heel groots’ aankwam en daaraan in een nieuwe post na de bekendmaking refereerde.

“Ja, zo leek het alsof ik het in mei al wist. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik had gepland om in november mijn nieuwe ep uit te brengen. Toen het Songfestival ertussen kwam, heb ik die natuurlijk opgeschoven. Die tweede uitspraak was gewoon grappig bedoeld. Ik bedoel: mijn eigen grote nieuws bleek iets compleet anders te zijn dan ik zelf had verwacht. Dat vond ik grappig.”

Het Songfestival in een notendop: elk schijnbaar detail kan tot een rel leiden.

Mia: “Ik heb toen heel snel geleerd inderdaad. Er was ons heus wel verteld dat alles wat je als Songfestivaldeelnemer doet onder een vergrootglas komt te liggen, maar ik kon dat bijna niet geloven. Zou er ineens echt zoveel belang worden gehecht aan wat ik te zeggen heb? Blijkbaar wel dus.”

Tweede punt was de invloed van Duncan, die bij de selectiecommissie voor jullie heeft gelobbyd. De vraag die in showprogramma’s werd gesteld: hebben de honderden andere artiesten die een liedje instuurden wel kans gehad?

Mia: “Ik durf te zeggen dat iedereen een eerlijke kans heeft gehad. Ik heb gezien hoe zorgvuldig het selectiesysteem werkt. We zijn in verschillende gespreksrondes getest. We hebben de hele procedure gevolgd.”

Dion: “Uiteindelijk is het eenvoudig: die commissie wil de beste song. Want wat hebben ze aan een liedje van Duncan dat niet de beste song is?”

Waar gaat jullie liedje over?

Dion: “Het nummer is een ode aan vallen en opstaan. Het gaat over inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat erom daarna weer op te krabbelen, voor iets beters te kiezen en door te gaan. Een heel hoopvolle song. Mia en ik hebben er allebei een deel van ons persoonlijke verhaal in kunnen verwerken.”

Online circuleert de songtitel Chasing Highs. Klopt die?

Dion: “We gaan niet zeggen hoe het heet, maar die titel klopt echt niet.”

Wat wordt de rol van Duncan Laurence?

Dion: “Hij wil graag doen wat Ilse DeLange voor hem heeft gedaan rondom Arcade. Alleen doet Duncan het samen met zijn partner Jordan. Ze denken mee over de act, de videoclip en zijn beschikbaar als klankbord. We doen het echt als team.”

Wie zitten daar verder in?

Mia: “Marnix Kaart is de regisseur van onze act, Henk-Jan van Beek de lichtontwerper. En Sophia Mason staat ons bij als movement coach. Heel belangrijk om te zorgen dat we straks op het goede moment én op een natuurlijke manier naar de camera’s bewegen.’’

En met wat voor doel gaan jullie de wedstrijd in?

Mia: “Winnen zou geweldig zijn. Daarover ga ik niet liegen.”

Dion: “We willen toch vooral ons lied zo echt en zo kwetsbaar mogelijk neerzetten en daarmee Nederland echt trots maken. Als het lukt, kunnen we eigenlijk niet meer verliezen.”