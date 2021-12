Dijkman Muziek levert een uitgebreide online service tijdens de lockdown

Edwin Dijkman van Dijkman Muziek. 'Dit is niet alleen een winkel, mensen komen hier ook instrumenten uitproberen.' Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Het is een stuk minder gezellig. Dit is niet alleen een winkel, mensen komen hier ook om instrumenten uit te proberen. Ik ben hier nog wel elke dag met de medewerkers, maar alleen om online bestellingen af te handelen.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Je kunt je hier niet op voorbereiden, maar het scheelt dat we wat ervaring hebben opgedaan tijdens eerdere lockdowns. De winkel is dicht, dus alles is gericht op online verkoop, waarbij we wel – al is het lastig – zoveel mogelijk service bieden. We maken van alle technische mogelijkheden gebruik om vragen van klanten te beantwoorden. Zo sturen we bijvoorbeeld foto’s van instrumenten via WhatsApp, of videobellen we met de klant om een kleine demo te geven.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Online service bieden is er zeker een van, maar ook je voorraad is in deze tijd erg belangrijk. De lockdown zorgt op meerdere fronten voor beperkingen. Er wordt minder geproduceerd en leveringen zijn soms vertraagd. Daar moet je op anticiperen: veel vooruit plannen om ervoor te zorgen dat je op tijd de juiste spullen binnen hebt.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Door elke dag te werken met mijn fantastische werknemers. Stuk voor stuk hebben ze liefde voor het vak en zijn ze enthousiast. Voor ons is dit een hobby die we combineren met werken. Je weet nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren, dus het heeft geen zin om je daar druk over te maken.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Ik kijk het meeste uit naar het moment dat we weer mensen kunnen ontvangen in de winkel. Een muziekinstrument is voor de meesten een leuke aanschaf, en dat maakt de verkoop ervan ook leuk. Wat ik ook graag weer eens zou willen, is op wintersportvakantie gaan. Door alles wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, heb ik daar wel zin in.”

