Dijk van een noedelsoep van Fresh Noodles by Han

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Fresh Noodles by Han.

Waar bestellen we?

Ik heb niet vaak last van food cravings, zoals ze dat vooral online zo mooi noemen. Maar áls ik opeens een onbedwingbare drang heb naar een specifiek gerecht, gaat het bijna altijd om noedelsoep. Dampende bouillon, dikke, glibberige slierten en knapperige, frisse toppings: dat is waar ik dan op uit ben. De keuze valt op Fresh Noodles by Han op de Overtoom.

Vertel, wat is dit voor zaak?

Deze tent is van dezelfde ondernemers als Streetfood by Han en Umami by Han. Ze worden allemaal gerund door chef-kok Han Ji, onder andere bekend van zijn fusionzaken door heel Nederland en restaurant HanTing Cuisine in Den Haag (inmiddels omgetoverd tot restaurant Zheng).

Bezorgconcept Fresh Noodles huist in Den Haag, Eindhoven en Amsterdam. Het menu is beperkt, maar smakelijk: acht soorten ‘signature’-gerechten, plus de optie er zelf eentje samen te stellen. Het leuke is dat er inspiratie is gehaald uit ­verschillende Aziatische keukens: van Vietnamese bouillon tot Thaise tom yam. Afgaande op de beschrijvingen en foto’s zijn het goedgevulde soepen, zoals Japanse ramen. Vlees en gevogelte voeren de boventoon; er is één vis- en één vega-optie. De prijzen beginnen bij €14, vergelijkbaar met concurrenten in de stad.

Rijden maar!

Na 25 minuten is mijn bestelling er. Mijn eerste reactie als ik de nette verpakkingen (al is het veel plastic) op tafel zet: is dit genoeg? De hoeveelheid noedels en toppings lijkt oké, maar het formaat van de bekers vloeistof (zo’n krappe 300 ml per gerecht) oogt gering, zeker voor soep.

Allereerst proef ik de ramen duck (€16). De basis is een kokosbouillon, iets wat ik nog niet eerder bij een ramensoep heb geproefd. Maar o, wat is dit een knaller van een gerecht. De vloeistof is romig en vol en toch niet te dik. De geroosterde peking­eend is perfect gegaard, de eiernoedels zijn van mooie kwaliteit en de shanghai paksoi is nog lekker beetgaar. Alleen het eitje had voor mij korter gekookt mogen worden, die is een tikkie doorgeslagen.

Die portie blijkt dus prima?

Ja, het is meer dan genoeg, zelfs met zo’n kleine hoeveelheid vocht. Dat geldt trouwens ook voor de Japanese chicken curry (€14,50). Deze ‘currysoep’ is zo mogelijk nog rijker van smaak en kruidig en gelatineus van structuur. Een droom! De vulling is kraakvers: gefrituurde kip met een krokant korstje en botermals dijvlees. De udon noedels zijn precies zoals ik ze wilde: glibberige jongens, en véél. De stukjes ingelegde komkommer, knapperige maïskorrels, gebakken ui en edamamebonen vormen een frisse tegenhanger.

Ik kan niet anders zeggen dat dit twee dijken van noedelsoepen zijn. Of gerechten. Wat maakt het eigenlijk ook uit?

