Diffusers met sinaasappelgeur bij Geurwolkje om tot rust te komen

Bij Geurwolkje kun je de lichaamsverzorgingsproducten ruiken en uitproberen. Beeld Jennifer Gijrath

De eigenaren van Geurwolkje, Tamsyn Graanoogst (36) en Robert Marousseev (35), waren in Thailand met vakantie toen ze een diffuser zagen. Graanoogst was op slag verliefd. “Bij thuiskomst heb ik die aangezet, nog voordat ik mijn koffers had uitgepakt.” De diffuser vul je met water en een natuurlijke geurolie. Vervolgens blaast deze, je raadt het al, geurwolkjes uit.

Het stel begon een online winkel met voornamelijk oliën en diffusers. De apparaten komen uit Azië, alle andere producten uit Nederland. “Een boer op de Veluwe produceert etherische olie met bijvoorbeeld sinaasappel,” zegt Marousseev. “Hij is nu onze leverancier.” De website liep al snel erg goed, toch bleek er vraag naar een plek om de producten te ruiken en uit te proberen.

“Het was altijd al een droom om een eigen winkel te openen,” aldus Graanoogst. “Nu kunnen we al onze ideeën bij elkaar zien.” De witte stellingkasten zijn gevuld met bruine, glazen flesjes met een roze etiket. Sommige met douchegel (vanaf €13,95), andere met bodylotion (vanaf €18,95). Achter in de zaak staat een bar met wasbak om de producten te testen en je lege flesjes kun je in de winkel weer vullen.

Het stel heeft al een groot assortiment, met onder meer grote potten met badzout, huisparfum en handzeep – alle gebaseerd op de ingrediënten van de populaire oliën. Volgens Graanoogst willen ze met Geurwolkje de mens meegeven wat meer rust te nemen. De lijn Mindful is daar een voorbeeld van. “Met bergamot, lavendel en West-Indisch sandelhout, wie wordt daar nou niet relaxed van?”

