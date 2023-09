Dieuwertje (37) reageerde alleen op slecht onderhouden woningen: ‘Huizen waar geen expat zin in heeft’

Zelfs met een flinke schenking van haar ouders kan Dieuwertje de Koning (37) lang niets binnen haar budget vinden. Eindelijk ziet ze een kans, tussen het koopaanbod van wooncorporaties.

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

Na jaren in een sociale huurwoning van 40 m2 is Dieuwertje de Koning klaar voor de volgende stap: kopen. “Door mijn omgeving werd me ingeprent: kopen is verstandiger dan huren, omdat je dan iets opbouwt in plaats van geld over de balk te smijten. Om me heen maakten ook veel vrienden de stap naar een koophuis, maar ik was nooit erg met de toekomst bezig geweest. Het komt vanzelf wel, dacht ik altijd. Bovendien is de maatschappij niet gericht op alleenstaanden; in je eentje een huis kopen is eenvoudiger gezegd dan gedaan.”

Toch onderzoekt De Koning wat ze kan lenen. Helaas stelt dat weinig voor; ze kan er in elk geval geen huis van kopen. Als haar grootouders in 2019 overlijden, laten zij wat geld na en De Konings ouders schenken om haar te helpen de bekende ‘jubelton’. “Helaas waren de huizenprijzen op dat moment zo enorm gestegen dat ik ook met de extra ton geen kans maakte op de woningmarkt.”

Rotterdam

Eind 2021 verruimt ze haar blik: ze zoekt ook in Alkmaar, Amersfoort en Rotterdam. “Ik weigerde me blind te staren op wat niet zou lukken, ik focuste me op wat wél mogelijk was. In Rotterdam deed ik een bod op een appartement in een leuke buurt, maar ik werd overboden. Stiekem was ik opgelucht, ik had net een nieuwe baan en zag het forensen vanuit een andere stad toch niet helemaal voor me.” Ze staakt haar zoektocht weer.

Als De Koning een stapje vooruit maakt qua salaris, besluit ze toch nog een poging te wagen. “De sociale huurgrens was ik inmiddels ontgroeid en mijn huur werd elk jaar maximaal verhoogd. Die regeling is uiteraard heel goed om scheefhuren tegen te gaan, maar het gaf mij wel een onbehaaglijk gevoel: zou ik de huur over een paar jaar nog wel kunnen ophoesten?”

Dicht bij Artis

De Koning neemt een financieel adviseur in de arm en blijkt inmiddels, met jubelton en hyptheek, maximaal 310.000 euro te kunnen uitgeven. “Ik gaf mezelf een jaar de tijd om rond te kijken. Al vrij snel reageerde ik op twee woningen in Nieuw-West, daar kon ik meer krijgen voor mijn geld dan binnen de Ring. Ik ontdekte ook dat ik meer kans maakte als ik op slecht onderhouden woningen reageerde – geen expat heeft daar zin in.”

Ze zoekt op Funda, maar ook op de sites van wooncorporaties. “Ze bieden soms sociale huurwoningen te koop aan. Zo stuitte ik op een huisje in Oost, dicht bij Artis. Ik belde en mocht meteen langskomen – ik had mazzel, want een halfuur later bleek de bezichtiging al te zijn gesloten. Er kwamen heel veel geïnteresseerden op af en de moed zonk me in de schoenen. Toch bracht ik een bod uit: de vraagprijs van drie ton.”

‘Ik wilde wat groter wonen, nu woon ik nèt iets kleiner, maar met uitzicht.’ Beeld Jakob van Vliet

Tot haar verbazing wordt ze een paar dagen later gebeld dat het huis van haar is. “Mijn zoektocht naar een koophuis was pas net begonnen, het duurde even voor het nieuws bij me landde. Na een gesprek met mijn ouders besloot ik om ervoor te gaan.”

Het huis wordt opgeleverd zonder keuken, gelukkig spaarde ze al jaren voor de inrichting van een eventueel koophuis: “Ik had wel het geld om een keuken aan te schaffen, maar geen huis om ’m in te kunnen zetten. Opeens had ik beide! Gelukkig heb ik een handige vader die een tijdelijk aanrechtblad en een wasbak voor me installeerde, want zo’n keuken uitzoeken vind ik bijna nog ingewikkelder dan een huis kopen.”

“Ik ben vooral heel blij dat ik mezelf niet vast heb gedacht in de onmogelijkheid van het kopen van een huis. Ik ben blijven zoeken naar wat er mogelijk was. Daarbij had ik de mazzel dat ik met mijn sociale huurwoning voorrang kreeg op een koopwoning. En ik had tijd om te zoeken.”

De Koning heeft wel een aantal van haar oorspronkelijke woonwensen moeten opgeven. “Ik wilde graag wat groter wonen en niet meer veel trappen hoeven beklimmen. Nu woon ik nèt iets kleiner en moet ik vier trappen op, maar ik heb wel twee bergingen, een balkonnetje en uitzicht op de Oosterkerk.”

Wie Dieuwertje de Koning (37), project­management officer

Woont in een koop­woning van 36 m2 in Oost , met maandlasten rond de 800 euro

Verhuisgeschiedenis 1986-2008 Monnickendam

2008 Van Ostadestraat

2008-2014 Minervalaan

2014-2023 Columbusplein

2023-nu Buiten Kadijken