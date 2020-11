Die gespeelde verbazing van Ewout Genemans helpt ook niet

Beeld -

Die Ewout heeft goed haar, dacht Lips steeds toen hij naar de eerste aflevering van een nieuw seizoen Bureau 040 zat te kijken. Dik haar, mooie krullen, prima gekapt ook. Hoe hou je dat in conditie? Moet je het nou vaak wassen? En ben je daar dan een hele vrijdagavond zoet mee?

Ondertussen rende Ewout Genemans over het scherm. Achter een, zo bleek later, 14-jarige jongen aan. Gevolgd door een achtervolging van drie jongeren die lachgassend met een auto over de kop waren geslagen. Later reisde het hele spul weer als een speer af naar een woonwagenkamp aan de rand van Eindhoven, waar vier ongure types in een geparkeerde auto waren gesignaleerd.

Er gebeurt echt wel iets in het politiemeeloopprogramma van Genemans. Maar toch kon Lips zijn gedachten niet bijhouden: het is allemaal nogal sáái.

Het zit ’m in de insteek: politieagenten worden steeds zo nadrukkelijk neergezet als gewone mensen. Wat ze zijn natuurlijk, dat begrijpt Lips ook wel. Gewone mensen die een hectisch beroep hebben, vergeleken bij al die landgenoten die de godganse dag naast een onopgemaakt bed zitten te videobellen. Maar zó weinig sjeu?

En Genemans zelf helpt ook al niet: met die gespeelde verbazing over hoe het eraan toegaat in de grote boze wereld. En de hele tijd dat moralistische toontje na weer een hijgende achtervolging over een woonerf. “Ik verbaas me er wel over hoor, zo’n jongen van 14 jaar die al overvallen pleegt.”

Voor de goede orde: Lips herinnert zich nog goed hoe Genemans woorden van dezelfde strekking sprak toen hij vorig seizoen hetzelfde trucje opvoerde in Bureau Burgwallen, waarin hij meeliep met Amsterdamse agenten. Lips trapt er niet meer in.

