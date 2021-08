Die 3D-brug is interessant en veelbesproken, maar er zijn nog veel meer markante bruggen in de stad

Beeld Shutterstock

Wat is er toch mis met die MX3D-brug?

“Je kunt niet om de hetze heen, hè? Maar de vraag is: is er wel iets mis mee? Het is, precies zoals de ontwerper Joris Laarman zegt, een groot experiment op het gebied van 3D-materiaal, in bruggen bouwen en het vergaren van gebruikersdata. In die zin is het een geslaagd object.”

Dus u bent wel fan?

“Ik vind het een interessant project dat een kans zou moeten krijgen. En hoe mooi is het dat die brug meteen in gebruik is genomen door de voetganger? Je kunt ontwerpen wat je wil, de stad gaat er toch wel mee aan de haal. Dat is zo fascinerend aan iets als een brug, iets dat een functie heeft in de publieke ruimte.”

Daarom maakte u een lijst van markante bruggen?

“Ja. Met behulp van Tripadvisor en een poll op onze Instagram maakte ik eerst een lijst met bruggen die géén extra aandacht meer hoeven, de classics zoals de Magere Brug of de Pythonbrug, en daarna maakte ik samen met Indira van ’t Klooster een lijst van verrassende bruggen, de architectonische parels.”

Zoals?

“Bijvoorbeeld de Gevlebrug in de Houthavens en de Olifantenbrug in Artis. Bruggen die vernieuwend zijn geweest in ontwerp en materiaal­keuze.”

Welke is uw favoriet?

“Die staat niet op de lijst, want dat is de Van der Veldebrug. Daar fiets of loop ik iedere dag overheen op weg naar mijn werk en daar ben ik erg aan gehecht geraakt. Maar van de lijst de Lex van Deldenbrug van Dok Architecten, omdat het ook een plek is waar je kan verblijven. Hij heeft iets rustgevends.”