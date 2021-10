Dichter bij Bangkok dan in Thai Thai Poppetje kun je in Amsterdam niet komen (9)

Culinair recensent Mara Grimm vond bij Thai Thai Poppetje het echte werk. Inclusief natuurwijnen en authentieke gerechten bomvol verse groenten.

Als je qua eten ergens uit je dak kunt gaan, is het wel op avond­markten in Bangkok. Wat je daar ziet, ruikt en proeft is nauwelijks te evenaren – althans, niet in Amsterdam. Thaise restaurants genoeg, daar niet van. Alleen is het vaak één grote concessie aan de Nederlandse smaak. Tel daar currypasta’s uit een potje en voorgesneden groenten bij op en de frisheid en kruidigheid die in Thailand voor het oprapen liggen, zijn negen van de tien keer ver te zoeken.

Dat vond Kora Bartels ook. Ze heeft een Thaise moeder en een Nederlandse vader en woonde als kind jarenlang in Bangkok. Omdat ze de smaken uit haar jeugd miste, opende ze met haar vriend Mario (beiden ex-Bar Spek) een eigen zaak waar ze Thais streetfood maken: Thai Thai Poppetje. Over de naam zou je van alles kunnen zeggen, maar gelukkig telt de kwaliteit van het eten, niet die van de woordspelingen.

Hoe dan ook: het is gevestigd in een voormalige shishalounge in De Baarsjes en heeft iets waar de meeste restaurants in de stad alleen maar van kunnen dromen: een eigen moestuin. Wie naar achteren loopt kan het zien: vijftig vierkante meter vol kolen, bladgroenten en kruiden. De tuin wordt onderhouden door Kora’s moeder Bo, die ook tekent voor de recepten.

Het interieur is door de eigenaren zelf bij elkaar gezocht en is behalve zeer persoonlijk ook licht hysterisch. Overal waar je kijkt zie je gebloemde plastic kleedjes, felgekleurde slingers, emaillen servies en eindeloos veel frutsels – alsof Kitsch Kitchen er is ontploft. Als klap op de vuurpijl is er achter in de zaak een piepkleine private dining met karaokeset.

Kortom: wie een migraineaanval voelt opkomen kan beter ergens anders gaan eten, maar gezellig is het allemaal wel. Dat vindt het personeel duidelijk ook – de lol spát ervanaf.

Klein maar fijn

Door al die vrolijkheid zou je bijna denken dat hier niet serieus wordt gekookt, maar het tegendeel is waar. Sterker nog, ik kan me niet herinneren dat ik in Amsterdam ooit beter Thais heb gegeten dan hier. De menukaart is nogal beperkt: meer dan zes voorgerechten, vijf hoofd­gerechten en een dessert hoef je niet te verwachten. In ruil daarvoor wordt alles from scratch gemaakt.

Het resultaat is niet de zoveelste groene curry met kip, maar authentiek streetfood dat overloopt van versheid. Ook de drankkaart is klein maar fijn: ze schenken Italiaanse natuur­wijnen, hebben perfect gekozen bieren – met citroengras en chili­peper bijvoorbeeld – en maken hun eigen cocktails en limonades. Van die laatste proeven we de versie met citroengras en pandan: niet normaal lekker.

Enfin. Er is een aantal originele vondsten, zoals bitterballen van rode-curryrijst die een heerlijk smeuïge vulling en een dun en knapperig korstje hebben. Maar er staan ook klassiekers op de kaart. Viskoekjes bijvoorbeeld. Die hebben hier weinig te maken met de sponzige ellende die je zo vaak krijgt geserveerd; het zijn flinterdunne, sappige, bijna elegante koekjes waar je van blíjft eten.

We nemen er Som Tam bij, een salade van groene – en dus nog onrijpe – papaya die traditioneel in een vijzel wordt klaargemaakt. Het blijkt een smaakexplosie, vooral dankzij de flinke hoeveelheid limoen (er liggen zelfs nog stukjes uitgeknepen limoen in de salade, blijer kun je me niet maken) en misschien nét iets te veel rawitpepertjes.

Khao Soi

Stukken toegankelijker is het signatuurgerecht Khao Soi. Deze rijkgevulde soep komt oorspronkelijk uit Noord-Thailand en was Kora’s favoriet toen ze klein was. Je kunt ’m bestellen met kip, tofu of jackfruit en krijgt hoe dan ook een enorme emaillen kom eiernoedels met rode curry, kokosmelk, ingelegde mosterdkool, sjalot, koriander, pepertjes, limoen en wat krokante noedels erbovenop.

Toch is de echte klapper de vegan pad thai. Die wordt hier op een traditionele manier gemaakt, met een zelfgemaakte saus van gefermenteerde soja­bonen en flink veel tamarinde. Als je wilt, doe je er aan tafel nog wat vissaus bij, maar dan is ie dus niet meer vegan. De noedels zijn soepel, maar nog precies stevig genoeg, en het gerecht zit vol groenten, kruiden, geroosterde chili en pindaatjes, waardoor elke hap niet alleen zoet, friszuur, zout en pittig is, maar ook zacht, knapperig en krokant.

Na is er een even machtige als verslavende sticky rice cake waar we koffie bij bestellen: een reusachtig glas ijskoffie met suiker en gecondenseerde melk. Klinkt smerig, maar is op een kinderlijke manier lekker.

Dat ik enthousiast ben over deze zaak is zacht uitgedrukt. Neemt niet weg dat je hier aan het verkeerde adres bent als je rustig wilt dineren. Verwacht dus geen linnen servetten, porseleinen borden en formeel gedoe; je komt hier voor streetfood – maar dan wel het echte werk. Want dichter bij Bangkok kun je in Amsterdam niet komen.

Thai Thai Poppetje Van Speijkstraat 157HS wo-za 17-22.00 uur, zo 13-22.00 uur 020-3374722

Mara Grimm