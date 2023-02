Deze zussen werken bij het Van Gogh Museum: ‘Die band tussen Vincent en Theo zie ik ook bij ons’

De zusjes Martes hadden niet per se iets met Vincent van Gogh: werken in het Van Gogh Museum was gewoon een prima bijbaantje. Tot ze tijdens een rondleiding hoorden over de band tussen Vincent en zijn broer Theo. ‘Dat is toen I fell in love met zijn hele verhaal.’

Het gebeurt niet vaak dat de zussen Martes tegelijkertijd in het Van Gogh Museum zijn. Het is weleens op een vrijdagavond voorgekomen, dan zijn het korte diensten en kan het net. Of die keer toen het fout ging met het rooster en ze alle drie wél moesten werken.

Maar als collega’s zien dat zowel Hadassah (36), Naomi (32) als Priscilla (29) Martes samen door het museum lopen, zie je de blikken.

Wat? De drie zussen samen? Hoe kan dit?! En al snel volgt de vraag: wie is er dan bij Kimchi?

Kimchi?

“Omdat we een kindje hebben...’ zegt Priscilla.

“Een hond...” vult Naomi aan.

“Kunnen we nooit met zijn drieën samenwerken,” gaat Priscilla verder. “Er blijft altijd iemand thuis, want we willen haar niet te lang alleen laten.”

Zeker nu niet. Het gaat namelijk niet goed met Kimchi.

Kimchi.

De kleine Franse buldog, wat mollig, met grote ogen, is laatst tegen een muur aangerend. En een paar weken later kreeg ze een stok in haar oog. Ze heeft nu pijn, kan niet goed zien en zit thuis met een beschermkraag om haar nek. Te wachten tot een van de drie thuiskomt – want de zussen hebben niet alleen dezelfde baan, ze wonen ook in hetzelfde huis in de buurt van treinstation Lelylaan.

Maar Kimchi moet even wachten. Want om over het belang van familie te praten, in het licht van een nieuwe tentoonstelling over de belangrijke rol van de familie van Vincent van Gogh, wilden de zussen Martes hun kindje wel een uurtje alleen laten. Hooguit, misschien zelfs korter. Want zoals wel vaker het geval kan zijn bij gesprekken tussen zussen: het gaat van de hak op de tak, maar ook in hoog tempo. Ze vullen elkaars zinnen aan omdat ze weten wat de ander bedoelt. En zo vertellen ze samen het verhaal van hun familieband. Te beginnen met Kimchi, en waarom Kimchi Kimchi heet.

Hadassah: “In 2012 begonnen we met kijken naar Koreaanse drama’s en dat is een hele aparte wereld. Daarna zijn we verdergegaan om de taal proberen te leren. I’ve given up, maar Naomi is nog steeds bezig.”

“화이팅,” zegt Naomi, wat succes betekent in het Koreaans.

“O, en het Koreaanse eten is ook superlekker,” zegt Hadassah.

Priscilla: “Kimchi is een heel belangrijk gerecht. In Korea houdt iedereen van kimchi. En wij houden van Kimchi, vandaar de naam.”

Pittig begin

Kimchi was er al vanaf het begin bij, toen Hadassah en Naomi in 2013 van Aruba naar Amsterdam verhuisden voor een modeopleiding. Die beginperiode was ­pittig, zegt Hadassah – een woord dat ze ook gebruikt om de bezoekers met een museumjaarkaart te beschrijven die geen reservering hebben en toch eisen dat ze naar binnen mogen.

“Nederland is anders dan Aruba en we waren ver van huis en andere familie. En ik moest alles regelen.”

“We’ve made it,” zegt Naomi, de ­middelste, de meest zorgeloze.

“We’re surviving,” corrigeert Hadassa, de oudste, met meer zorgen.

Een jaar later kwam ook Priscilla naar Nederland, de jongste, de zorgzaamste.

Priscilla: “Voor mij is het iets makkelijker, ik volg mijn zussen gewoon.”

Hadassah: “Maar Priscilla is wel een soort mama thuis. Als wij ziek zijn, komt Priscilla ons verzorgen. Maar als Priscilla ziek is...”

Priscilla: “Ja, ik ben een soort mama thuis.”

Hadassah: “Onze moeder is overleden toen we heel jong waren. En ik herinner me dat ze ooit zei: ‘Beloof me dat je voor je zusjes gaat zorgen.’ En dat doe ik, maar zij zorgen eigenlijk meer voor mij.”

Weduwe van Theo

Tijdens haar studie kreeg Hadassah een bijbaan in het Van Gogh Museum, in 2015, als publieksmedewerker. En als ze heel eerlijk is: ze wist helemaal niet zoveel over Vincent van Gogh. Ja, dat hij bekend was, maar meer kon ze niet over de beroemde kunstenaar vertellen.

Tot ze op een dag een rondleiding kreeg van Willem van Gogh. Diens opa – Vincent Willem van Gogh – was de drijvende kracht achter de oprichting en de bouw van het Van Gogh Museum, vijftig jaar geleden.

Hadassah: “Die dag kreeg ik gewoon kippenvel. Toen Willem van Gogh ging vertellen over de band tussen Vincent en zijn broer Theo dacht ik: dit begrijp ik, I get this. En dat is toen I fell in love met zijn hele verhaal.”

Ze vertelt verder, over een brief van Jo van Gogh-Bonger, de weduwe van Vincents broer Theo. Haar zussen knikken instemmend mee.

“Jo schreef dat na ze de dood van Theo begreep hoeveel de broers van elkaar hielden. Dat raakte me. Dat is wat ik mooi aan Van Goghs leven vind, die band tussen hem en zijn broer. En wat Jo allemaal deed om hem bekend te maken. Die familieband, ik herken het.”

Priscilla: “Ik hoor heel vaak mensen zeggen van: ik ben niet zo goed met m’n zus of mijn broer. Maar voor mij is familie zo belangrijk, je kunt op elkaar steunen. Die band tussen Vincent, Theo en zelfs Jo zie ik ook bij mij en mijn zussen. Niet iedereen heeft dat en het is soms triest, maar ik ben fortunate to have this good bond met mijn zussen.”

Na Hadassah kwamen ook Naomi en Priscilla bij het Van Gogh Museum werken. En nu, ruim zeven jaar later, zijn ze er allemaal nog steeds. Niet omdat het hun droombaan is, echt niet, maar het is wel leuk en dynamisch. En flexibel met Kimchi thuis.

Naomi: “We zitten hier echt in onze comfortzone.”

En in het museum vliegen de dagen voorbij. Als publieksmedewerker wissel je soms om het halfuur van plek: dan staan ze kaartjes te scannen, dan weer audio­tours uit te delen, groepen te begeleiden, de infobalie te beheren of als host de rijen buiten te begeleiden.

Pittige bezoekers

Naomi werkt tegenwoordig bij de customer care op kantoor, Hadassah en Priscilla zijn soms dagcoördinator, waarbij er altijd problemen op te lossen zijn. Gaten in het rooster door zieke collega’s, of dus die pittige bezoekers. “Het zal je verbazen, maar ze zijn er elke dag wel. Gefrustreerd en scheldend. Helaas ook heel vaak museumkaarthouders,” zegt Hadassah.

Priscilla: “Dat is wel een ding dat we hier hebben geleerd: hoe je gewoon nee moet zeggen.”

Hadassah: “Werken bij het Van Gogh Museum heeft ons snel laten leren hoe we gewoon...”

Priscilla: “...onze voet op de grond moeten zetten. Nee is nee.”

Hadassah: “Sorry, het houdt op, het kan niet.”

Als ze ’s avonds allemaal thuis zijn, bij Kimchi, zijn het dat soort situaties waarover wordt nagepraat. In het Engels, afgewisseld met het Papiaments, de voertalen thuis.

Naomi: “Maar we proberen thuis niet te veel over werk te praten.”

Priscilla: “Het is een regel. We praten over wat er is gebeurd, maar niet te lang.”

Hadassah: “We hebben genoeg andere dingen om over te praten. Over ons geloof bijvoorbeeld, daar zijn we veel mee bezig.”

Priscilla: “We zijn ook introverts. We wonen bij elkaar, ik hoef niet uit te gaan, ik hoef niet naar een borrel te gaan.”

Hadassah: “En na een dag werken zijn we zo kapot, dan hebben we ook geen zin om iemand te zien. Thuis ben ik echt in mijn element.”

Dus zijn ze nooit samen in het museum, maar wel altijd samen thuis. Bij Kimchi. Voor zolang het duurt. Want ze weten dat alles vast ooit nog weleens zal veranderen. Want nogmaals, het is niet hun droombaan. Maar toen het met de studies niet helemaal lukte, gingen ze steeds meer in het museum werken en ze bleven – zoals zoveel studenten – plakken.

Master criminologie

Een paar jaar geleden stond Hadassah op het punt om bij het museum te vertrekken. Het was er elke dag razend druk, met minstens vijfduizend bezoekers. ’s Avonds was ze kapot en ze wilde eigenlijk vol voor haar studie criminologie gaan. Maar toen kwam corona en moest alles online, en dat zag ze niet zitten.

“Dus ik dacht: oké, nu ga ik dit, deze droom, of eigenlijk deze desire, even parkeren. Mijn zussen waren trouwens blij dat ik stopte met mijn studie, want ik was toen vaak chagrijnig.”

Naomi: “Onze droom is altijd geweest om iets met onze modeachtergrond te doen. Een bedrijf te beginnen met zijn drieën. Maar dat is niet zo makkelijk.”

Hadassah: “We weten dat dit niet onze eind-destination is.”

Naomi: “Maar als die dag komt, do we stop together?”

Priscilla: “Ik denk dat eentje het eerst probeert, en gaat het goed, dan volgt de rest.”

Dus er komt een dag dat de zussen van Van Gogh vertrekken. Niet met een gezamenlijke ontslagbrief, maar een voor een. Zoals er ooit ook eentje als eerste zal verhuizen. Hopelijk komt die andere droom dan uit: drie zussen in dezelfde straat, in drie huizen naast elkaar.

Het is dan alleen nog even kijken bij wie Kimchi moet gaan wonen.