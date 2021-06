Deze zomer drinkt de liefhebber een wijntje met een verhaal

Beeld Shutterstock

Een lange coronawinter maakt dorstig. Wat drinkt de Amsterdammer deze zomer?

“We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er veel meer interesse is ontstaan voor de kleine wijnboer, de wijnboer die niet uit de geijkte streken komt en die aparte drui es gebruikt. Je leest het vaak en het is ook echt zo: de consument is veel bewuster gaan eten en drinken.”

Ja, maar wat drinken we nou deze zomer?

“Rosé is aan het terugkomen. Verder zien we vooral dat mensen kiezen voor mineralige, lichte witte wijnen, zoals albariño, vinho verde of riesling. Het imago van riesling is lang zoet en Duits geweest, dat beeld is ondertussen volledig aan het draaien.”

En wat drinkt uzelf?

“Graag een albariño. Al is het zo dat ik op een terrasje eigenlijk altijd een bijzondere druif probeer: een Baskische txakoli bijvoorbeeld, of een Griekse assyrtiko. Wat dat betreft ben ik heel erg mijn eigen klant.”

Wat veranderde er in de smaak van de Amsterdammer in vijftien jaar?

“Destijds waren de mensen veel minder bezig met het verhaal achter de wijn, dat werd wat ingewikkeld gevonden. Nu vinden mensen het leuk om nieuwe druiven te proberen: unieke producten van kleine makers, niet alleen chardonnay en sauvignon blanc en zo goedkoop mogelijk.”

Wat doet u over vijftien jaar?

“Er ligt een gigantische kans voor ons, want waar de consument nu om vraagt, het verhaal achter de wijn, dat bieden wij al vijftien jaar. Sinds kort ook via QR-codes bij de wijn, zodat de wijnboer tegen je begint te praten vanaf zijn akker. Superleuk.”