Deze wandeling voert je langs de muzikale decors van de stad

Beeld Jet de Nies

A.

We beginnen op de Oosterdokskade 151 bij het Conservatorium, met 1250 muziekstudenten. Het gebouw (2008, Frits van Dongen) is ontworpen naar een ‘engawa’, een soort ­Japanse ­veranda. De kamers krijgen door het grote raamoppervlak in de gevel direct daglicht, maar de buitengeluiden dringen niet door, waardoor studenten in alle rust kunnen studeren. Het Grachtenfestival heeft elk jaar een Conservatorium Concours en ­zowel in 2020 als in 2021 heeft het Conservatorium van Amsterdam ­gewonnen – dit jaar met het Dianto Reed Quintet. Dat ensemble speelt op 17 augustus in The Loft en op 22 augustus tijdens het gratis openluchtconcert in het ­Vondelpark.

B.

We lopen de brug over naar Nemo en zien over het spoor nog net de tempel van moderne muziek liggen: het ­Muziekgebouw aan ’t IJ met het ­Bimhuis ernaast. Aan het einde van de brug – net voor we aan de wal rechtsaf slaan – worden fietsers uitgenodigd om te zingen op het zangfietspad, een initiatief van performancekunstenaar Marije de Wit. Wie alleen wil luisteren kan terecht bij het gratis flamenco- en jazzconcert op het dak van Nemo op 19 augustus, georganiseerd door het Grachtenfestival.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C.

We steken over naar de Oudeschans en passeren het oude Bimhuis op nummer 73-77. Om de hoek luisteren we, op de stoep bij Splendor (Nieuwe Uilenburgerstraat 116), naar de grote diversiteit aan muziekstijlen die in deze muzikale club annex werk- en ontmoetingsplek ten gehore worden ­gebracht.

D.

Via de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein, waar een plaquette herinnert aan het bezoek van componist Franz Liszt op 29 april 1866, ­komen we bij de Stopera. De komst van een operahuis in Amsterdam kent een lange lijdensweg en dat zit nog steeds in de naam verborgen. De actiekreet ‘Stop de opera!’ werd ­Stopera. Gelukkig is er na alle tumult – een eeuw mislukte bouwplannen, de kritiek op het ontwerp van architect Cees Dam, de slechte akoestiek van de zaal – vorig jaar een kroon gezet op het gebouw in de vorm van gouden belettering. De opera is niet meer weg te denken aan de Amstel.

E.

We lopen via de Hermitage, waar tijdens het Grachtenfestival het Ben Fitzpatrick Quintet optreedt, naar het Amstelveld aan de Prinsengracht. Hier is jaarlijks in september het programma Klassiek op het Amstelveld, waar de jongste generaties optreden met het doel zoveel mogelijk mensen te bereiken. Buurtengel, pianiste en gevierd muziekjuf Tatiana Chev­tchouk is de motor achter deze activiteiten. In de nabijgelegen Amstelkerk en De Duif zijn tijdens het Grachtenfestival concerten geprogrammeerd.

F.

Even verderop, aan de Keizersgracht 672, is bij Museum Van Loon in de tuin vanaf half augustus de wereldpremière van de opera Va Pensiero: de Eufraat en haar verhalen te zien. Het museum en World Opera Lab brengen deze intieme opera in de tuin met rivier de Eufraat als hoofdpersoon, aria’s uit Nabucco van Verdi en traditionele muziek uit Syrië, Irak en Turkije.

G.

We lopen via de Burgwallen vlak langs de podia van het Grachtenfestival: het Compagnietheater, de Waalse kerk, Hotel The Grand en Krasnapolsky. Wij staan stil bij onze muzikale favorieten: eerst een aubade aan Magazijn op de Oudezijds Voorburgwal 153, dat maandelijks jonge talenten in de Storkclub een podium biedt. Dan het woonhuis van componist Peter Schat (1935-2003) op Oudezijds Voorburgwal 119. De componist stond bekend als controversiële en innovatieve kunstenaar. In de jaren zestig liet Schat zich ook gelden als activist: de stencilmachine van de protestbeweging Provo stond in zijn kelder. In 1982 openbaarde hij zijn uitvinding de Toonklok: een slimme systematische indeling van de toonladder.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H.

Iets verderop, aan de Koestraat 15, woonde in de 16de eeuw muzikaal ­genie Sweelinck, de grote componist en muziekpedagoog van de vroegmoderne tijd. Sweelinck was met heel Europa muzikaal verbonden en werd als 15-jarige (!) aangesteld als organist in de Oude Kerk, het oudste muziekpodium van de stad. Componist ­Elmer Schönberger omschreef het mooi: ‘Hier is een van de oudste stiltes van de stad te horen.’ Wij komen hier het liefst elke eerste vrijdagochtend van de maand om 8.00 uur en luisteren naar het eigentijdse ­muziekprogramma Silence.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

I.

Vanuit de Koestraat gaan we terug naar het Conservatorium. Hadden we eigenlijk al gezegd dat er ook in de OBA wordt opgetreden?

