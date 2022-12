Deze twintigers wonen in kraakpanden: ‘Door te kraken, pakken we onze plek in de stad weer terug’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. In deze serie vertellen huizenjagers met welke dromen ze begonnen, en welke daar nog van over zijn. Dit keer: krakers Sjonnie en Lara van het jonge collectief Mokum Kraakt.

Sjonnie (20) en Lana (23) – niet hun echte namen – woonden tot voor kort met twee gelijkgestemden en kitten Kratje in Het Monument, een door Mokum Kraakt gekraakt pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Het pand, waar ooit een winkel van de Postzegelmarkt zat en daarna een CBD-winkel, stond de afgelopen drie jaar leeg en te verkrotten. De bovenwoning was al meer dan tien jaar onbewoond.

Wanneer we de twee krakers spreken, wonen ze precies zes weken in het huis, dat in die tijd ook dienstdeed als culturele en sociale ruimte, met exposities, politieke lezingen en kopjes thee voor daklozen. Als het interview net voorbij is, wordt er op de deur gebonsd. Twee agenten op de fiets komen een brief brengen: het krakerscollectief moet later die week in de rechtbank verschijnen.

Zonder rijke ouders

Sjonnie, geboren in Oost, verhuisde als kind naar een dorpje onder de rook van Amsterdam. “Omdat dat huis te klein was, bouwden mijn ouders een tuinhuisje. Daar sliep ik. Maar toen dat affikte, was er geen ruimte meer voor mij. Ik was achttien en trok in bij mijn vriend in een gelegaliseerd kraakpand. Daar kon ik logeren tot ik een eigen plek had gevonden, maar daar is nauwelijks aan te komen zonder rijke ouders of de juiste connecties. Eén optie is maximaal lenen voor je studie en je uit de naad werken. Ik weiger aan zo’n onmenselijke samenleving mee te doen. Dat is een van de redenen dat ik ben gaan kraken.”

Kat Kratje. Beeld Jakob van Vliet

Lana, geboren in de stad, huurt na jaren van onderhuur een kleine studio in West via Studentenwoningweb. “De huur is 750 euro – met huurtoeslag ongeveer 420 euro. Maar daar kwam dit jaar een energierekening bij van 300 euro per maand. Als student leen ik maximaal, 920 euro. Van dat geld word ik geacht mijn studiegeld van 230 euro per maand, de huur, vaste lasten en eten te betalen.”

“Zonder fulltime bijbaan of steun van je ouders is dat niet te doen. Ik was nog zo naïef om te denken dat we als studenten ook aanspraak zouden maken op de energietoeslag, maar nee.”

Keuken Mokum Kraakt. Beeld Jakob van Vliet

Ze staat nu op het punt de huur van haar studio op te zeggen en fulltime te gaan kraken. “Maximaal lenen en werken, alleen maar om de torenhoge rekeningen en straks mijn studieschuld, nu al 50.000 euro, te kunnen afbetalen, dat is niet hoe je als student zou moeten leven.”

De krakers van het jonge collectief, bekend van de kraak van Hotel Mokum, worden wel omschreven als ‘knuffelkrakers’. Sjonnie: “We delen wat we doen op sociale media om andere jongeren te laten zien dat kraken een oplossing kan zijn voor de wooncrisis, om de beweging groter te maken en het soms negatieve beeld van krakers bij te stellen. We willen het huisvestingsprobleem aankaarten, en vrij­plaatsen en een tegencultuur creëren.”

Adrenaline

Kraken is sinds 2010 illegaal en daarom niet ongevaarlijk. Het is dan ook niet voor iedereen weggelegd, zegt Sjonnie. “Het nomadenbestaan, waarbij je van pand naar pand trekt, je soms dagen niet kunt douchen en altijd de adrenaline in je lijf voelt, is intens – zeker als je er ook nog naast studeert.”

Studeerbureau in de slaapkamer. Beeld Jakob van Vliet

Lana: “Daarbij gaat een ontruiming niet altijd zonder politiegeweld en krijg je bij arrestatie een strafblad. 9 procent van de panden in Amsterdam staat op dit moment leeg en met de energiecrisis komt er nog meer leegstand aan. Wij willen dat probleem zichtbaar maken.”

De gentrificatie heeft de stad in korte tijd platgeslagen, zeggen de krakers. “Het draait alleen nog om consumeren en geld verdienen, ook daar verzetten we ons tegen. Buurthuizen en veel bibliotheken zijn al wegbezuinigd en de meeste kraakpanden zijn ontruimd, daarmee zijn subculturen de stad uitgeslagen. Door kraken weer legaal te maken, ga je leegstand tegen en kunnen meer jonge mensen in de stad blijven wonen.”

Sjonnie: “Een dak boven je hoofd moet een mensenrecht worden. Door te kraken, pakken we onze plek in de stad weer terug en dragen we bij aan een stad die er is voor de bewoners, niet alleen voor toeristen en yuppen.”

Beeld Laura van der Bijl

Verhuisgeschiedenis Kinderen van Mokum 2017 ‘Krakie’, Tweede Jacob van Campenstraat

2017 Prinsengracht

2018 Anjelierstraat

2018 ‘Klokhuis’, Zeeburgerpad 22 Pak Mokum Terug 2021 Hotel Mokum, Marnixstraat Mokum Kraakt

2022 ‘Nicole’, Kinkerstraat

2022 ‘Het Monument’ Nieuwezijds Voorburgwal

Wie Sjonnie (20), student aan de Gerrit Rietveld Academie, en Lana (23), volgt de master boekenredacteur aan de UvA.

Wonen Sjonnie slaapt, sinds de ontruiming van Het Monument begin december, met kat Kratje op de bank bij vrienden, ook bij Lana die een studentenstudio huurt in West.