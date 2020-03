Deze ‘Stop met hamsteren’-poster kan op veel bijval rekenen

Beeld Nicole Pedder

Ik moet eerlijk bekennen: ik kon niet aan uw poster ontsnappen.

“Haha! Een vriend heeft de poster op Instagram bewerkt met de tekst: ‘Stop ff met die poster’. Daar moest ik wel om lachen. Hij is zo vaak gedeeld, dat iedereen er ziek van wordt. Dan weet ik zeker: de poster werkt.”

De meeste Amsterdammers blijven binnen, maar u stapt de deur uit om het hamsteren te stoppen.

“Donderdag zag ik het gebeuren. Ik was naar de supermarkt gegaan om boodschappen te doen, maar de schappen waren bijna helemaal leeg. Het asociale aan massaal inkopen is dat je spullen wegkoopt van een ander. Zaterdagochtend heb ik de poster gemaakt en ben ik naar de copyshop gerend.”

Waar heeft u de poster gehangen?

“Mijn vriend en ik hebben toen meteen posters geplakt in de buurt van supermarkten, op drukke kruispunten, elektriciteitskastjes en tegenover terrassen. Die waren er toen nog. Veel mensen moedigden ons aan.”

Juist onder hen kunnen ook stiekeme hamsteraars zitten.

“Er is een sneeuwbaleffect ontstaan. Je ziet de buurman hamsteren en denkt: dan moet ik ook, want anders heb ik straks niks. Het heeft best iets menselijks.”

Hoe doet u de boodschappen?

“Elke dag eventjes langs de supermarkt, dat is dan gelijk ons uitje. Wij wonen boven een toko en alle kleine winkels hebben –vooral aan vers fruit en verse groenten – genoeg.”

U heeft ook een Engelse versie van de poster gemaakt.

“Een paar mensen vroegen daarom; ik heb de poster al zo’n vijftig keer verstuurd. Mensen mogen mij contacten via Instagram. Of knip ’m uit de krant, net als een recept.”