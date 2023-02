Deze stichting legt levens van ongeneeslijk zieke mensen gratis vast op beeld

Beeld Sterre Kranenburg

Hoe krijgen jullie het voor elkaar om dat gratis te doen?

“We werken met een grote groep vrijwilligers, dus kunnen de kosten per portret – het zijn wel professioneel geschoten videoportretten – laag houden. Veel mensen van wie we hun portret vastleggen, schenken ons daarnaast vaak een mooie donatie, of ze zetten een online collectebus op via onze website. Daar zijn we wel afhankelijk van.”

Hoe is dit project begonnen?

“Mijn broer Marc werd ongeneeslijk ziek. De laatste maanden van zijn leven heb ik van dichtbij meegemaakt hoe hij interviews heeft laten opnemen van zichzelf voor zijn familie, en hoe waardevol dat was. In 2020 heb ik daarom samen met mijn andere broer stichting Komma opgericht, ter nagedachtenis aan Marc. We maakten gratis videoportretten van mensen die in dezelfde situatie zaten, dus van ongeneeslijk zieke ouders van jonge kinderen. We kregen alleen steeds meer aanvragen van bijvoorbeeld ongeneeslijk zieke opa’s en oma’s, of van tieners. Ik vond het moeilijk om hun ‘nee’ te verkopen omdat ze buiten de doelgroep vielen. Daarom ben ik Stichting Levensportret begonnen om zo alle ongeneeslijk zieke mensen te kunnen helpen.”

Wat is er zo waardevol aan een videoportret?

“Voor nabestaanden is het waardevol dat de mogelijkheid bestaat om iemand dichtbij te kunnen voelen die ze verloren zijn. Iemands mimiek te zien, lach te horen. Voor de geportretteerde zelf kan het helpen bij het vinden van rust en zingeving.”

Hoe kunnen mensen zich aanmelden?

“Op onze website staat een aanmeldformulier. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld en dan kan er een afspraak worden ingepland.”