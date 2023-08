Deze start-up checkt koffers voor je in: ‘Zoals op de luchthaven, maar dan op onze eigen stoep’

De grote drukte op Schiphol biedt ook kansen voor ondernemers. Zo plukt Luggo de vruchten van de lange rijen op de luchthaven: de start-up haalt koffers thuis bij mensen op, brengt ze weg en checkt ze in.

De urenlange rijen op Schiphol omzeilen, dat leek Tom Janse (54) en zijn gezin wel wat. Hij had tickets geboekt voor een vakantie naar Apulië, in Italië. “Na een dag of tien kregen we een mail van Transavia dat we een bagageservice aan huis konden boeken. Gezien de verwachte drukte op Schiphol leek me dat een goed idee.”

Het vooruitzicht van zo stressvrij mogelijk reizen sprak Janse ook wel aan, dus betaalde hij 43 euro om twee koffers te laten ophalen door Luggo. “Het voelde even wat onwennig,” zegt hij, “om je koffers al een dag van tevoren mee te geven aan een koerier, maar alles werd heel secuur uitgevoerd. De koerier legitimeerde zich via een sms-code, en een voorwaarde was dat de personen die een koffer hebben ingecheckt persoonlijk aanwezig moeten zijn om de bagage te overhandigen, met ID en boardingpass in de hand. Net zoals op de luchthaven eigenlijk, maar dan op onze eigen stoep.”

Inchecken gebeurt aan de deur, niet pas op het vliegveld. Beeld Jakob van Vliet

Up-startproblemen

Toen Amsterdammers Raoul Nijlhof (44) en Rico Briedjal (44) de start-up Luggo bedachten was er van chaos op Schiphol nog helemaal geen sprake. Nijlhof: “Het idee ontstond toen Rico op verzoek van zijn vrouw op zoek ging naar een service die de bagage thuis op kon halen. Er waren een aantal aanslagen geweest op luchthavens en ze wilde niet langer dan nodig tijd doorbrengen op een vliegveld. Hij ontdekte dat zoiets helemaal niet bleek te bestaan in Nederland.”

In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan was zo’n service er al wel. Dat een incheckbalie aan huis hier nog niet bestond bleek niet zonder reden, zo ontdekten de ondernemers al snel. “De manier waarop we onze koffers inchecken is al veertig jaar onveranderd, het is een systeem dat je niet zomaar kunt wijzigen,” zegt Nijlhof.

Samen met een club van investeerders die in het idee geloofden, en dankzij nauwe samenwerking met luchtvaartmaatschappijen, konden ze toch van start gaan. Toen barstte de coronapandemie los. “We zouden net beginnen, in februari 2020, en toen sloten de luchthavens. Dat was een lastige periode voor ons als start-up.” Zodra er weer gevlogen mocht worden ging het bedrijf in zee met Corendon, KLM en Transavia, die de service inkopen en aan hun klanten aanbieden.

Koffers worden een dag voor de reis opgehaald, gaan naar een depot en vervolgens richting het vliegveld. Beeld Jakob van Vliet

Luggo werkt sinds dit jaar ook samen met de NS, vertelt Nijlhof. “Naast het bieden van comfort is een van onze drijfveren om mensen met de trein naar Schiphol te laten reizen, in plaats van met meerdere auto’s vol koffers de weg op te gaan. Nu rijdt er één busje bij je thuis langs om de koffers op te halen en kun je vervolgens met alleen handbagage in de trein stappen, en daarna meteen doorlopen naar de douane.” Het busje van Luggo rijdt nu nog op diesel, maar volgend jaar stappen ze over op elektrisch rijden en zullen de koffers in de stad ook met elektrische bakfietsen opgehaald gaan worden.

Volgens Nijlhof heeft het ontzorgen van reizigers de toekomst. “Sinds de start stromen de aanmeldingen op de website vanuit heel Nederland binnen, onze koeriers rijden vijf dagen per week. Mensen hebben er overduidelijk behoefte aan.”

Hoe het werkt? De bagage wordt na het ophalen direct aangemeld bij de systemen van de luchtvaartmaatschappij. Na de pick-up, altijd een dag voor vertrek en de laatste is rond negen uur ’s avonds, worden de koffers naar het depot van Luggo in Aalsmeer gebracht. ’s Nachts worden ze naar de luchthavens – Schiphol, Eindhoven of Rotterdam – vervoerd, om daar te worden ingecheckt. Nijlhof: “De koffer wordt bij het ophalen altijd verzegeld en is dan gekoppeld aan een track-and-tracecode. Op het moment dat de bagage is ingecheckt bij de luchtvaartmaatschappij krijg je een appje, zodat je weet dat jouw koffers de band op zijn gegaan.”

De eerste keer

In De Pijp komt Floor Meijer (26) in de stromende regen haar huis uit om haar rolkoffer te overhandigen aan koerier Fouad Aliev (24). Hij weegt de koffer, voert het gewicht in, controleert de boardingpass en verzegelt de koffer met een speciale tag. “Als de koffer minder zwaar is dan het ingecheckte gewicht kunnen we nog een tweede stuk bagage inchecken,” legt Aliev uit. Reizigers zien hem graag komen. “Regelmatig krijg ik bij aankomst wat lekkers of een blikje fris aangeboden en soms geven klanten een fooi.”

Meijer vliegt de dag erop naar haar ouders, die een deel van het jaar in Malaga wonen. “Zij gebruiken de dienst vaker, omdat ze reizen met de hond en koffers meeslepen dan extra onhandig is,” vertelt ze. “Dit keer boden ze het mij ook aan, voor mij is het de eerste keer. Als ik met vriendinnen zou reizen zou ik het misschien ook wel doen nu ik weet hoe makkelijk het is, al moet je het geld er wel voor over hebben.”

“Het enige minpuntje,” zegt Meijer, “is dat ik niet last minute nog een kledingstuk in mijn koffer kan stoppen. Maar dat ik morgen met alleen een handtas met wat make-up en mijn laptop de trein in stap en vervolgens snel door de douane kan, vind ik een heel relaxed idee. Helemaal vanwege de vakantiedrukte op Schiphol.”

In Oost staat Miranda Koop (53) met haar man Tim Besteman (59) en dochter Dila (18) klaar om een flinke en een iets kleinere koffer aan koerier Aliev te overhandigen. Ze vliegen naar Griekenland, voor een vakantie van drie weken op de Peloponnesos. “Ik werk de hele week en puur voor het gemak heb ik ervoor gekozen om de bagage dit keer op te laten halen. Ik was 40 euro kwijt voor twee koffers, dat heb ik er zeker wel voor over. Op deze manier beginnen we met zo min mogelijk stress aan onze vakantie.”

Koop werpt een blik op haar dochter en echtgenoot. “Ook vind ik het heel prettig dat sommige gezinsleden hun koffers nu al een dag van te voren moesten inpakken. Normaal hebben ze de neiging dat tot op het laatste moment uit te stellen, wat bij mij irritaties oproept.”

De service van Luggo geldt alleen voor de heenreis, terug zal er weer gewoon met de koffers gesjouwd moeten worden. “Dan zijn we als het goed is zo uitgerust dat het niet meer uitmaakt. En hopelijk is de drukte op het vliegveld in Griekenland minder groot dan op Schiphol.”