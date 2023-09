Deze schatkaart leidt naar drie verstopte andreaskruizen ergens in Amsterdam

Bram de Rooij (49) verstopte ergens in Amsterdam drie zilveren andreaskruizen. Een schatkaart brengt fanatieke speurders op het juiste spoor.

Klinkt spannend.

“Dat is precies wat het zo leuk maakt. Schatkaarten ken je uit je jeugd, maar ze bestaan bijna niet. Dan is het toch genieten als er wél een is? Als je het moeilijk maakt en er een goed verhaal bij verzint, past het ook bij volwassenen.”

De schatkaart is meer een notitieboekje.

“Ik gebruikte Indiana Jones and the Last Crusade als voorbeeld. Daarin heeft Indiana Jones’ vader een notitieboekje met aanwijzingen waar je ‘de heilige graal’ kunt vinden. Bij mij leiden mijn tekeningen van Amsterdam en een mysterieus verhaal met cryptische aanwijzingen je naar de drie andreaskruizen.”

Moet je een groot Amsterdamkenner zijn om de weg te vinden?

“Mensen die de binnenstad goed kennen hebben wel een voordeel, maar je kunt het ook oplossen als je uit Maastricht komt. Ik denk dat iedereen tijdens de zoektocht nieuwe dingen ontdekt in de binnenstad, zeker nu Amsterdammers daar bijna niet meer komen.”

Alleen nog even mijn schep zoeken.

“Die heb je niet nodig! Ik heb geen zin om de gemeente achter me aan te krijgen omdat iemand de straat openbreekt. Je hoeft dus niet te graven of slopen, maar er liggen straks wel echt drie zilveren kruizen van elk een paar duizend euro in de stad.”

En als ze gevonden zijn?

“Dan heb je alsnog een mooi boekje en een leuke wandeling door Amsterdam. Voor mijn gevoel duurt het wel een paar maanden voor de schat gevonden wordt, hoor. Tenzij de AIVD zich erover gaat buigen. Dan is het binnen een week voorbij.”

Het Mirakel van Amsterdam is hier te koop, €100. De zoektocht start op dinsdag 19 september.