Deze Russische celliste steunt Oekraïne met benefietconcerten – en dat is niet zonder risico

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne zendt de EO United We Stand, Musicians in Times of War uit. De documentaire van David van Tijn volgt de daadkrachtige, in Nederland wonende Russische celliste Maya Fridman terwijl ze benefietconcerten organiseert om Oekraïne te steunen. ‘In feite is het een verzetsbeweging.’

“Er is zo veel onderdrukking en de wetten zijn zo streng, dat om zelfs maar te overwegen om iets te doen wat niet mag, je absoluut hersenloos, krankzinnig en ongelofelijk dapper moet zijn.”

Het is een uitspraak van de vader van Maya Fridman (33) als hij hoort dat ze als Russische celliste benefietconcerten wil organiseren met Oekraïense musici, om Oekraïners te steunen. Ze videobellen elkaar. Hij vanuit Rusland, zij vanuit Nederland. Ze vraagt of het hem gaat lukken om naar Nederland te komen als de film over haar, United We Stand: Musicians in Times of War, uitkomt. Hij weet het niet. Maar dat moet haar er in ieder geval niet van weerhouden om actie te ondernemen.

Filmmaker David van Tijn (60) volgt Maya Fridman tijdens het organiseren van de daarop volgende benefietconcerten. Klassieke muziekuitvoeringen in Het Concertgebouw in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en De Oosterpoort in Groningen, waar gerenommeerde musici als Anna Fedorova, Mischa Maisky en Channa Malkin optreden. Ze houden elkaars handen vast, ongeacht waar ze vandaan komen – een symbool voor de vrede die ze verlangen. Samen halen ze honderdduizenden euro’s op, en hopen ze met de concerten morele steun te bieden aan Oekraïense oorlogsslachtoffers. “Ze noemen het zelf niet zo, maar in feite is het een verzetsbeweging,” zegt Van Tijn.

Geschrapte filmplannen

Eigenlijk zou Van Tijn in Sint-Petersburg een film maken over de bijzondere samenwerking tussen Maya Fridman en de Russische componist Alexander Knaifel, in het kader van de Cello Biënnale Amsterdam in september 2022. Een project dat toen Rusland op 24 februari dat jaar Oekraïne binnenviel, niet door kon gaan.

“Ik belde Maya op 25 februari om haar te spreken over de geschrapte filmplannen,” zegt Van Tijn. “Wat bleek: ze was toen, een dag na de invasie, al bezig met het organiseren van benefietconcerten en is daar sindsdien niet mee gestopt.” Van Tijn besloot zijn film voor de Cello Biënnale op het nieuwe project van Fridman te richten.

Het werd een ongescripte film waarin bekende klassieke musici zich uitspreken tegen het Russische regime en laten zien hoe ze samenwerken om de oorlog tegen te gaan. Tussendoor klinkt het cellospel van Fridman en collega-musici; melancholische, ferme klanken.

Maya Fridman is geboren in Moskou en speelt cello sinds haar zesde. Ze ging naar het Conservatorium in Amsterdam en studeerde af met een 10 – een zeldzaamheid. Fridman staat bekend om haar gepassioneerde optredens met een bijzondere mix van stijlen en genres. In tegenstelling tot veel andere klassieke musici speelt ze veel muziek van nog levende componisten en zijn haar uitvoeringen vermakelijke shows met soms vuurspuwers en dansers. Ze is compromisloos en heeft een enorme toewijding, als kind studeerde ze wel veertien uur per dag.

[Tekst gaat door onder de foto]

Benefietconcert met celliste Maya Fridman (l), pianiste Daria van den Bercken en cellist Mischa Maisky. Beeld United We Stand

Landverraad

Nu gaat al haar tijd naar het regelen van benefietconcerten. “Het organiseren van een concert in Het Concertgebouw kost meestal maanden voorbereiding,” zegt Van Tijn. “Maya wilde de benefietconcerten binnen een week realiseren. Om dat mogelijk te maken, heb je eigenlijk geen tijd om te slapen. Ze is dag en nacht bezig geweest met het plannen van de concerten en heeft de eerste weken na de invasie geen oog dicht gedaan.”

Het organiseren van deze concerten is niet zonder risico’s. Haar vader waarschuwde haar er al voor: je als Rus openlijk keren tegen het Russische regime wordt gezien als landverraad, en daar staat 20 jaar cel voor. Door deze benefietconcerten kan Fridman niet terug naar Rusland en ze kunnen gevolgen hebben voor haar familie die daar nog woont.

“Klassieke muziek ligt sterk verankerd in de Russische en Oekraïense cultuur, veel meer dan in Nederland,” zegt Van Tijn. “Als gerenommeerde klassieke artiesten uit beide landen samenwerken en samen het podium delen, heeft dat enorm veel invloed – ook symbolisch. Oekraïeners kunnen de concerten via livestreams volgen en vinden steun in het feit dat mensen over de hele wereld aan hen denken. Hun moreel wordt erdoor versterkt en op het slagveld zien wij hoe belangrijk dat in deze oorlog is.”

Zo bieden musici als Fridman niet alleen troost, maar vechten ze op hun eigen manier mee tegen het Russische regime. In de documentaire ontmoet Fridman de wereldberoemde Russische componist en pianist Evgeny Kissin. Hij sprak zich na de Russische invasie fel uit tegen Poetin en is wereldwijd een symbool geworden voor het verzet tegen het Russische regime. Te zien is hoe hij de Heroïsche Polonaise speelt, die Chopin in 1942 schreef, geïnspireerd door de Poolse overwinning op het Russische leger. “Telkens als ik het speel, denk ik aan de dappere Oekraïners die vechten. Ik zie elke noot die ik speel als een kogel die ik afvuur op het Russische leger.”

[Tekst gaat door onder de foto]

Russische componist en pianist Evgeny Kissin: 'Ik zie elke noot die ik speel als een kogel die ik afvuur op het Russische leger.’ Beeld United We Stand

Bevel tegen de samenwerking

Toch zijn niet alle Oekraïeners blij met de acties van Russische musici als Fridman en Kissin. “Het Oekraïense Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via de ambassades het bevel uitgevaardigd tegen de samenwerking tussen Oekraïense en Russische wetenschappers en musici,” zegt Van Tijn. “Oekraïeners worden door de ambassade afgeraden mee te werken aan de concerten van Maya. De Oekraïense musici die dat wel doen, en ook Maya, krijgen van sommige Oekraïeners veel haatmail.” Sommige organisaties willen de Russische cultuur volledig uitbannen en zien samenwerkingen met Russen en Russische organisaties als een bedreiging.

Fridman zegt zich meer Joods dan Russisch te voelen, ze schaamt zich voor haar geboorteland en voelt zich verantwoordelijk voor de oorlog. Ze maakte met zichzelf de afspraak dat ze doorgaat met het organiseren van benefietconcerten totdat er vrede is. “Ze merkt dat het steeds moeilijker is om locaties voor de concerten te regelen, maar blijft doorgaan,” zegt Van Tijn.

Trauma’s

Van Tijn hoopt dat de manier waarop Fridman zich inzet aanstekelijk werkt. “Met deze film wil ik de kijker geen antwoorden geven, maar vooral de vraag oproepen: wat kan ik doen als zoiets zich voordoet? Het is een vraag die ik me al heel mijn leven stel. Ik heb twee ouders met een kampverleden en verbaas me over hoe weinig mensen toen bij het verzet zaten. Ook nu zijn er heel veel mensen die liever wegkijken en niks doen.”

“Oorlog is helaas van alle tijden. Ook nu is er een oorlog gaande, helemaal niet ver weg. Er worden nu trauma’s voor volgende generaties gemaakt: mensen worden vermoord, kinderen worden ontvoerd en in Russische gezinnen ondergebracht, en er zijn al honderdduizenden doden gevallen. De aandacht mág niet verslappen, niet nog verder de kranten in verdwijnen. Het zou altijd item nummer één moeten zijn. Hopelijk draagt deze film, als verlengde van de benefietconcerten van Maya, daaraan bij.”

Regisseur David van Tijn. ‘Ik wil bij de kijker vooral de vraag opwekken: wat kan ik doen?’ Beeld Malou Hart

United We Stand: Musicians in Times of War, 26 februari om 15.05 uur bij de EO op NPO2. Maya Fridmans eerstvolgende benefietconcerten vinden plaats op 24 februari om 20.00 uur in de Aula van de Lutherse kerk, en 25 februari om 17.00 uur in de Waalse Kerk Den Haag.