Deze pastor tekent de levensverhalen op van verslaafden en daklozen: ‘Het gaat om de mens achter de verslaving’

Zwanine Siedenburg (58) is geestelijk verzorger bij het Drugspastoraat Amsterdam. Met haar project Walk of Life tekent ze levensverhalen van verslaafden op, zodat die na hun dood blijven bestaan. ‘Iedereen vindt het fijn om gehoord te worden.’

Vanmiddag gaat Zwanine Siedenburg een slaapzak wegbrengen. Niet naar een van de vele inloophuizen en woonvoorzieningen waar ze als geestelijk verzorger wekelijks komt, maar naar een man die tegenover zo’n locatie verblijft. “Hij slaapt in een hangmat tussen twee bomen,” zegt ze. “Als er geen slaapplek is of je komt daar niet voor in aanmerking, moet je al snel buiten slapen.”

Deze man is geen uitzondering, vertelt Siedenburg, aan de keukentafel van haar woning op de Wallen. Ze ziet wekelijks hoe jongens dozen naast de opvang neerzetten om daarin te bivakkeren. Sommigen zijn dakloos, anderen hebben een huis. “Die gaan erbij zitten voor de gezelligheid. En natuurlijk om drank en drugs te gebruiken.”

Voor mensen met een verslavingsachtergrond of psychische problemen, die niemand hebben om op terug te vallen, bedacht Siedenburg het project Walk of Life. Een database vol levensverhalen, die ook na hun overlijden geraadpleegd kan worden.

Hoe kwam u op het idee om verhalen van mensen zonder netwerk te vertellen?

“Vanuit mijn werk bij het Drugspastoraat (christelijke stichting die verslaafden een vangnet biedt, red.) verzorg ik regelmatig uitvaarten voor de gemeente; we hebben gezamenlijke graven op de begraafplaats Sint Barbara. Van de mensen die we begraven zijn geen nabestaanden bekend. Soms zijn er wel kinderen of andere familieleden, maar was er geen contact meer vanwege problemen met drugs of drank. Toen een collega tweeënhalf jaar geleden met pensioen ging, zei hij: ‘Ik zit ermee dat ik niets van die mensen weet.’ Dat herkende ik.

Als ik een uitvaart voorbereid, probeer ik me altijd te verplaatsen in de overledene. Ik bel me suf: ik vraag hulpverleners of ze meer over die persoon weten, probeer zijn muzieksmaak te achterhalen, baseer me op gevonden briefjes in z’n zak. Maar van mensen zonder netwerk weten we heel weinig. Samen met oud-ombudsman Arre Zuurmond, die ik al goed kende en dezelfde ervaring had met het begeleiden van een uitvaart, heb ik daarom Walk of Life bedacht.”

Wat voor verhalen vertellen mensen u?

“Het zijn vaak heel treurige, maar ook heel bijzondere verhalen. Een tijdje geleden sprak ik een vrouw op de Majoor Bosshardtbrug. Ze had een fantastische start van haar leven gehad, vertelde ze: geboren op een luxe cruiseschip waar ook de Britse prins Edward op voer. Nu is ze helemaal kapot van de drank en drugs. En van verdriet, want haar vriend was net overleden. Die man had altijd beweerd dat zijn ouders verongelukt waren, maar zijn 84-jarige vader bleek gewoon te leven. Ze kon het niet bevatten: ze waren achttien jaar samen geweest en hij had er altijd over gelogen. We hebben die vrouw en die vader met elkaar in contact gebracht.

En op onze homepage staat het verhaal van Richard. Zijn moeder was een prostituee, zijn vader dronk zich dood. Op zijn zestiende was hij al verslaafd aan drugs en belandde hij in de criminaliteit. We zien op straat iemand lopen en denken: die is helemaal van z’n padje. Maar daar zit een verhaal achter, er iets is misgegaan in het leven van die persoon. Het gaat om de mens achter de verslaving.”

Waarom heeft u ervoor gekozen de verhalen openbaar te maken, als ze zijn bedoeld ter inspiratie voor een toekomstige uitvaart?

“Niet alle verhalen zijn openbaar gepubliceerd. Iedereen die we spreken, vragen we: oogje open of oogje dicht? Oftewel: voor iedereen zichtbaar of niet? Sommige mensen willen graag vertellen hoe hun leven is gelopen, maar willen niet dat iedereen dat kan lezen. Anderen willen zelfs helemaal onder de radar blijven. Dat vind ik weleens lastig aan in memoriams. Dan ga je in iemands leven peuteren, terwijl die persoon daar misschien bewust niet mee naar buiten trad. Wij schrijven vooral verhalen van mensen die nog leven.”

De database bevat nu zo’n tachtig verhalen. Tekent u ze allemaal zelf op?

“Nee, ik kan niet in mijn eentje alle verhalen opdelven. Daarom heb ik laatst een advertentie geplaatst bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Ik kreeg meteen 22 reacties, allemaal mensen die graag levensverhalen wilden opschrijven. De afgelopen twee dagen heb ik ze een training gegeven, in een chique zaal van de diaconie die ik mocht gebruiken. Een goede, betrouwbare ervaringsdeskundige fungeerde als trainingsacteur. We hebben situaties nagespeeld en ik gaf iedereen vragenlijsten mee voor de gesprekken. Met vragen als: heb je jezelf begrepen? Heb je naar jezelf geluisterd? Weet je wie je bent? De vrijwilligers en mensen zonder netwerk koppel ik aan elkaar.”

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen intieme details aan een onbekende vertellen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?

“Ik denk dat ik gewoon goed contact kan maken. Verslaafden zijn het niet gewend dat iemand ze aandacht geeft, maar het zijn gewoon mensen – iedereen vindt het fijn om gehoord te worden. Sommigen zeggen: ‘Ik wil je mijn verhaal vertellen, maar dan wil ik er wat geld voor hebben want ik heb straks weer drugs nodig.’ Dat doe ik niet. Maar ik heb gisteren wel een paar pakjes sigaretten gekocht. Daar voel ik me niet heel gelukkig over, maar dat is een beetje het spel. Al valt dat vaak weg als je een goed gesprek voert.”

U hoort elke dag tragische verhalen. Wat doet dat met u?

“Ik word er emotioneel van. Laatst vroeg een man of ik wilde opschrijven dat hij van zijn kinderen houdt, ook al ziet hij ze niet meer omdat hij zich tegenover hen schaamt. Zoiets raakt me heel erg. Van mijn huis op de Wallen heb ik mijn veilige plek gemaakt, omdat ik toch best veel word blootgesteld aan nare, verdrietige en mensonwaardige situaties. Dingen die ik eigenlijk niet begrijp, probeer ik te begrijpen.

Ik weet goed dat er heel diep in mij een angst zit om depressief te raken, mijn zaakjes niet meer te kunnen regelen en ook in zo’n situatie te komen. Ik ben op zaterdag bijvoorbeeld weleens moe en leeg van de hele week. Als dat doorzet, ik niet meer kan werken en mijn huur niet meer kan betalen, sta ik op straat. Dat kan heel snel gaan. Mensen vragen me soms: wat doet het ertoe als deze mensen doodgaan? Onzin. Ik weet best dat een heleboel mensen zelf een boel verkeerd hebben gedaan, maar ik denk dat niemand voor niets heeft geleefd. Ieder mens doet ertoe.”

Speelt het geloof een rol in die overtuiging?

“Nou ja, je moet niet denken dat ik supervroom ben, dat is helemaal niks voor mij. Als ik op zondag moet voorgaan in de kerk, zie ik daar vreselijk tegenop. Dan denk ik: nu val ik door de mand. Mijn collega’s, die precies weten waar je moet staan en hoe je moet bidden, slepen mij erdoorheen. Ik ben eigenlijk gewoon een Libelle-vrouw, een moeder van twee kinderen uit Abcoude. Toen de kinderen het huis uit waren, ben ik theologie gaan studeren. Een hbo-opleiding, heel praktisch. Uiteindelijk ben ik mensen aan de onderkant van de samenleving gaan helpen. Ik zie het eerder zo: je kunt God zien in alles wat het leven je geeft.”

Wat zijn de plannen voor uw project?

“Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober, red.) wordt de database ondergebracht bij het Stadsarchief. Mooi, want daarmee worden de verhalen voor de eeuwigheid bewaard. Ik heb onlangs een subsidieaanvraag gedaan in het kader van Amsterdam 750 en ben in gesprek met allerlei partijen die me kunnen helpen er uiteindelijk een landelijk project van te maken. Daarvoor moeten er nog veel meer levensverhalen in de database komen, zeker duizend. Niet alleen van verslaafden, maar ook van anderen. Er zijn zo veel levensverhalen die een podium verdienen.”

walkoflife.nu