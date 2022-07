Deze oude kapel is omgetoverd tot escaperoom voor stelletjes

De escaperoom is gebouwd in een schuilkapel tussen de Halvemaansteeg en de Balk in ’t Oogsteeg. Beeld Sleep No More

Sleep No More is ‘een escaperoom waaruit je niet wilt ontsnappen’. Vertel.

“De naam zegt het al: je komt hier niet om te slapen. We willen stellen die elkaar nét kennen, of juist al heel lang, een escaperoom-achtige experience bieden, om elkaar op een heel andere manier te ontdekken. In de kapel liggen zes enveloppen, met daarin prikkelende opdrachten die te maken hebben met de zintuigen: voelen, ruiken, proeven, aanraken en luisteren. Bij iedere opgeloste opdracht zit een sleutel en alle sleutels samen geven toegang tot een kastje met een verrassing.”

De locatie alleen al spreekt tot de verbeelding: een schuilkapel, tussen de Halvemaansteeg en de Balk in ’t Oogsteeg.

“Achter een gebeeldhouwde poort ontdekten we deze bijzondere plek, tegenover het Swigtershofje waar vroeger ‘behoef­tige vrouwen’ woonden. Na de Beeldenstorm kwamen katholieken in het geheim samen in de kapel om er hun geloof te belijden. We hebben de ruimte, met fres­co’s op het plafond, ingericht als een sfeervolle hotel­kamer, met een kingsize bed vol kussen, spiegels, een platenspeler, kaarsen en een bad op pootjes. In de opdrachten ga je aan de slag met alles wat de ruimte te bieden heeft.”

Hoe wil je dat stellen de experience verlaten?

“Normaal ga je als stel tijdens date night slapen in een hotel, bij ons check je om 21 uur in en leer je elkaar gedurende de nacht kennen. Het is een cadeau, in de vorm van een ontdekkingsreis, waarbij je de volledige aandacht hebt voor elkaar.”

Boeken kan via Sleepnomore.nl, een bezoek kost 399 euro.