Deze online graphic novel leert jongeren over de Februaristaking

Beeld Max Philippi

Wat hebben jullie bedacht?

“We hebben in samenwerking met Hyper Epic en illustrator Max Philippi een lessenpakket gemaakt dat draait om een online graphic novel. We zoeken als comité altijd naar nieuwe vormen en manieren om ons verhaal onder de aandacht te brengen. We zouden het jammer vinden wanneer jongere generaties niet meer bekend zijn met de Februaristaking.”

Waar gaat de graphic novel over?

“Je kunt de Februaristaking beleven aan de hand van zes personages. En dus vanuit verschillende perspectieven. Leerlingen kunnen een personage uitkiezen en daar verder induiken. Er is een NSB’er, een SS’er een Joodse student, een lid van de Communistische Partij, een socialist en de meest interessante: een tramconducteur.”

Waarom is die zo interessant?

“Hij ziet wat er in de stad gebeurt, dat er een grote razzia plaatsvindt, en verandert van een omstander in iemand die zegt: hier moeten we ons tegen verzetten. Als je leerlingen iets wil meegeven over de Februaristaking, is het denk ik dat het belangrijk is om voor de ander op te komen, om empathie te hebben met mensen die onrecht wordt aangedaan en dat er momenten zijn dat je voor een keuze staat: doe je iets, of niet.”

Het draait allemaal om keuzes.

“We hopen dat leerlingen nadenken over het idee dat ze altijd een keuze hebben, en dat ze daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Vandaag de dag kan dat om zoiets gaan als online pesten: je kunt het voor iemand opnemen, of aan je voorbij laten gaan.”

Hoe kunnen docenten hiermee aan de slag?

“Het lespakket is vanaf deze week gratis te downloaden via destadmoetplat.nl.”