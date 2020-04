Deze ondernemers verkopen juist nu als een malle

Dat ondernemers door de coronacrisis in het nauw komen, is bekend. Maar er zijn er ook bij wie het nu juist goed gaat. ‘Spellen leken wel toiletpapier.’

Steffan Ros (51), eigenaar van spellenwinkel Friends & Foes in Zuid.

“De eerste week na de aankondigingen door Mark Rutte was het een gekkenhuis in de winkel. Spellen leken wel toiletpapier. Natuurlijk is dat fijn voor de omzet, maar wij vonden het onverantwoord, omdat er steeds meer dan 25 mensen in een al niet zo grote winkel waren. Niemand hield afstand van elkaar. Als ik er iets van zei, werd er ­lacherig over gedaan.

Op zaterdag waren er meer dan honderd betalende klanten, terwijl we korter open waren. Normaal ervaren we die drukte alleen met kerst. Veel mensen kwamen uit verveling even kijken. Iedereen kan het virus met zich meedragen, dus uit verantwoordelijkheidsgevoel en om mensen aan te moedigen afstand van elkaar te houden, hebben we de deuren gesloten. Dat was een heel moeilijke beslissing, want we draaiden onze beste omzet ooit.

Nu bezorgen we alleen nog. Omzet is belangrijk, maar gezondheid is belangrijker. We hebben nu dubbel zoveel werk voor de helft van de omzet die we normaal hebben. Ik ga langs bij de mensen thuis met handschoentjes aan en blijf op ­anderhalve meter afstand. Klanten waarderen dat. Ik heb zelfs muffins gekregen voor onderweg.”

‘Leuk dat klanten juist de buurt­winkels opzoeken.’ Beeld Nosh Neneh

Johan Jonk (54), eigenaar van kluswinkel Doe-Het-Zelf Wittenburg in het Centrum.

“Elke dag lijkt het zaterdag in onze winkel. We hebben in de afgelopen drie weken ongeveer 30 procent meer klanten over de vloer gehad. Het enige probleem zijn de leveranciers, want goederen zijn lastig aan te leveren. Verf gaat als warme broodjes over de toonbank.

Het voelt dubbel naar bijna alle ondernemers, want die draaien verlies. Klanten hebben nu tijd om thuis iets op te knappen. Er komen tussen de dertig en veertig klanten per uur, keurig verspreid en anders wachten ze buiten.

Door de maatregelen zijn we een stuk schoner geworden. Zo maken we de deurknoppen en pinapparaten wel dertig keer per dag schoon. Er werken hier alleen maar mannen, die babyhandjes hebben gekregen van het vele handen wassen. We zien vooral mensen uit de buurt en ook nieuwe gezichten: mensen die normaal naar Gamma of Praxis gaan. Het is leuk om te zien dat klanten juist de buurtwinkels opzoeken en lokale ondernemers willen steunen.”

‘We hebben 40 keer meer meel verkocht dan normaal.’ Beeld Nosh Neneh

Fred Tiggelman (51), eigenaar van bakkerij Hartog’s in Oost.

“Na de persconferentie waarin verteld werd dat de horeca dicht moest, ben ik meteen naar de bakkerij gegaan om de logistiek te bedenken en heb ik voor tienduizenden euro’s aan tarwe, meel, gist en zout in mijn loods laten zetten. Daar maken we ons eigen brood van en het was net op tijd. Daarna kwamen er tekorten bij leveranciers.

De eerste week verkochten we in plaats van 4000 wel 10.000 kilo tarwe aan klanten, onbewerkt en in de vorm van broden en andere baksels. We hadden genoeg meel op voorraad, in de supermarkten was dat in no time uitverkocht. Daardoor hebben we veertig keer meer meel verkocht dan normaal. Dat voelt zo dubbel. Het is in en in triest dat de hele wereld wordt getroffen.

We hebben een uitgerekt pand, waardoor productie en uitgifte apart zijn. De belegde broodjes en koffie zijn eruit gehaald. Er is een in- en uitgang, de stoep is om de anderhalve ­meter getapet en er is desinfectiespray. Klanten vinden het fijn als een bedrijf het beste met ze voor heeft.”

‘Ik sla meer kleur in, klanten zoeken nu fleurige dingen.’ Beeld Nosh Neneh

Menke Peper (50), eigenaar van tuincentrum de Groenwinkel in Noord.

“Het is altijd druk bij ons in het voorjaar, maar nu staan er elke zaterdag rijen voor de deur. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Mensen werken meer in de tuin of richten balkon of dakterras in. Mijn winkel is buiten, het was makkelijk om loopruimte en afstand van de balie te creëren.

Toen de coronamaatregelen begonnen, twijfelde ik of ik open zou blijven. Ik wilde omzet maken, maar ik heb een gezin thuis en ik loop risico door veel in contact te zijn met mensen. Het voelt dubbel. Het gaat slecht met veel bedrijven, het lijkt me alleen maar beter dat er dan ook bedrijven zijn die goed gaan.

Het valt me op dat klanten behoefte hebben aan een ­gesprek. Ze vinden het fijn dat er nog een plek is waar ze naartoe kunnen. Ik zie veel mensen die nog nooit iets met tuinieren hebben gedaan. Ze zoeken vooral fleurige dingen, ze hebben behoefte aan iets vrolijks. Ik merk dat ik daar bij de inkoop ook over nadenk en meer kleur insla.”

‘We draaiden op een gewone woensdag een omzet van kerst.’ Beeld Nosh Neneh

Melissa Becker (29), mede-eigenaar van de kookwinkel Divine & Delicious in Zuid.

“Als we de eerste weken meer broodbakmachines hadden ingeslagen, hadden we die massaal verkocht. Het leek wel alsof de hele wereld zelf brood wilde bakken. Het was een gekkenhuis in de winkel.

Doordat de horeca dicht is, bakken en ­koken klanten thuis. We draaiden de eerste ­weken op een gewone woensdag een omzet die we normaliter met kerst of op een heel drukke zaterdag hebben. Met onderling ­anderhalve meter afstand houden, was dat even spannend. Klanten komen gelukkig met een doel, terwijl voorheen mensen ook voor de gezelligheid kwamen.

Er zijn zelfs klanten die vragen: ‘Zijn er al tien mensen binnen of moet ik even buiten wachten?’ Officieel mogen er dertig mensen naar binnen; we zijn best een grote winkel. Maar tien tegelijk binnen is voor ons behapbaar en zo kunnen we iedereen goed in de ­gaten houden. Voor de kassa hebben we een extra blok neergezet, zodat we daar ook ­anderhalve meter afstand kunnen houden.

We hebben verkorte openingstijden en zijn nu op maandag en dinsdag dicht, maar draaien meer omzet. Het is een raar idee dat het hier stormloopt, terwijl mijn vriend, die in de horeca werkt, nu als zzp’er thuiszit.”

‘De trouwe klanten kopen grotere stukken kaas.’ Beeld Nosh Neneh

Yoeri Bos (30), eigenaar van Wereldse Kaas van Klaas in Oost.

“De week na de eerste maatregelen waren er 350 mensen op zaterdag. Gelukkig is dat goed te verdelen, omdat we een marktkraam hebben voor de winkel. In de winkel ­mogen twee mensen tegelijk naar binnen. De rest staat buiten netjes te wachten. De winkel is nog nooit zo schoon geweest. We desinfecteren onze handen continu en proberen zo min mogelijk contant geld aan te raken. Klanten zijn gelukkig ook een stuk voorzichtiger.

Ik ben blij dat wij ons nog redden in deze tijd. De horeca koopt geen kaas meer in en de markt die normaliter zes ­dagen voor de deur staat, ligt grotendeels op zijn gat. Toch ervaren wij nog veel drukte. In januari hebben wij deze winkel overgenomen en de oude eigenaar heeft een trouw klantenbestand. Die klanten komen elke week en kopen grotere stukken kaas. Het is ontzettend leuk om te zien dat mensen nu meer naar de lokale ondernemer gaan. Mijn vrouw en ik doen dat zelf ook. We kopen eerder bij de lokale bakker of slager dan bij de Albert Heijn.”