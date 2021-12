Deze onderbroek heeft een column van Marcel van Roosmalen erop, om lezen te bevorderen

Marcel van Roosmalen is Sinterklaas.

Dat is een opmerkelijke samenwerking.

“Ach, dat valt wel mee. Ik heb Michiel van Pockies leren kennen in Café Mojo op de Ringdijk. We zaten regelmatig naast elkaar te werken. Op een dag vroeg ik hem wat hij eigenlijk deed en hij vertelde dat hij in de onderbroeken zat. Ik moest lachen en zei dat ik ook wel een eigen onderbroek wilde. Twee jaar later belde hij me met de vraag of we niet samen een onderbroek konden maken. Eerder hebben we een boxer met mijn hoofd erop uitgebracht. Nu met mijn column.”

Waarom een column?

“Om het lezen te bevorderen. Ik denk dat deze column misschien nog wel beter wordt gelezen dan mijn column in de krant. Dat heeft best iets tragisch.”

Lezen op een boxershort lijkt me nog best onhandig.

“Dat is het ook, je moet echt je best doen. Je moet het begin en het eind maar net weten te vinden. Voor je het weet ben je weer een uur verder.”

Waar gaat uw onderbroekcolumn over?

“Over ondergoed.”

Van welke bekende Nederlander zou u het een eer vinden als hij uw boxer draagt?

“Jan Slagter, dat zou ik heel mooi vinden. Maar dat lijkt me eerder een man voor goedkoop ondergoed. Deze boxer is gemaakt van dubbelgevouwen, 100 procent biologisch gekamd katoen.”

Uw vorige boxer was binnen een paar dagen uitverkocht. Verwacht u een commercieel succes?

“Ik moet eerlijk zijn: dat waren ook niet zoveel onderbroeken. We hebben nu een hele campagne opgetuigd en daarvoor moest ik een sinterklaaspak aan. Tja, met zo’n samenwerking proberen mensen je toch altijd verder te krijgen dan je eigenlijk zelf wil.”