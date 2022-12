Deze mensen bezorgen onze pakjes: ‘Die 15 procent van de tijd dat het regent, neem ik op de koop toe’

‘Ik noem het liever horecaleverancier op een groene manier’

Charlotte Prins (59) woont in de Watergraafsmeer en werkt twee dagen per week voor TringTring.

Ze werkt dan wel voor TringTring, Charlotte Prins vindt zichzelf geen pakketbezorger. “Ik noem het liever horecaleverancier op een groene manier.” Wat Prins zo fijn vindt aan het werk, is het buiten zijn en de afwisseling. Vandaag bezorgt ze kimchikroketten, maar ze heeft ook weleens een rolstoel van A naar B gereden. “Het is een tijd geleden, toen deden we ook nog Peerby erbij – een leenplatform voor buurt- en stadsgenoten. Ik moest bij een invalide man een rolstoel ophalen en die leende hij uit aan een Poolse jongen in Duivendrecht die zijn vader op bezoek zou krijgen. Ik vond dat zo ontroerend.” Voordat Prins als ‘Tringer’ begon, dacht ze dat ze de stad als geboren Amsterdammer wel zo’n beetje uitgespeeld had. “Nou, echt niet! Ik heb Amsterdam steeds beter leren kennen. Er is zo veel te zien, je komt in de nieuwste tentjes, je ziet wat goed loopt en ook wat weer verdwijnt. Dat hebben we in coronatijd vooral veel gezien. Heel veel plekken waar we eerst bezorgden, bestaan niet meer. Dat is heel triest.”