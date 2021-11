Deze kunstenaar maakt frisse lucht van gebakken lucht

Dat moet u toch even uitleggen.

“Op televisie wordt niets anders dan gebakken lucht verkocht. Dat bracht me op een idee: zou ik geen gebakken lucht kunnen verkopen? Dus heb ik een glazen pot gevuld met Amsterdamse lucht, er een kurk opgedaan en hop, een certificaat opgesteld. In de kroeg kwam ik een man tegen en ik vertelde hem over mijn plan. Hij zei: ik bied duizend euro. Dat overrompelde me een beetje, want wie wil dat nou betalen voor een lege pot en een A4'tje?”

En toen?

“Ik ging naar mijn zoon toe en zei: heb je tijd, ik heb een goed idee. Toen zei hij: liever niet pap, je hebt zoveel ideeën. Dat klopt: ik ben een oude stratenmaker en ben de laatste jaren als kunstenaar actief. Toen ik hem vertelde dat ik gebakken lucht wilde verkopen, werd hij enthousiast. Hij opperde om van gebakken lucht, schone lucht te maken. Die jongen heeft een sterk moreel kompas.”

Hoe willen jullie dat gaan doen?

“We sparen potjes gebakken lucht van over de hele wereld. Iedereen mag meedoen: het enige wat je moet doen, is een foto maken van een potje met lucht. Die komt op de Instagrampagina te staan. Zodra we potjes uit elk land in de wereld hebben, is de Amsterdamse pot gevuld en gaan we die veilen. Het startbod is duizend euro en de opbrengst gaat naar de stichting Trees For All. Die maken van gebakken lucht, frisse lucht.”

Worden die potjes van over de hele wereld naar u verzonden? Dat lijkt me nog best een operatie.

“Ben je mal, het is gebakken lucht. Die potjes gaan helemaal nergens heen.”