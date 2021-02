Deze jongeren hebben nog steeds klachten: ‘Vrienden twijfelden of ik me niet aanstelde’

Jennel Oomen (19): ‘Ik vind het nog altijd lastig dat veel mensen niet weten hoeveel invloed corona op iemands leven heeft.’ Beeld Nina Schollaardt

Jennel Oomen (19), werkt in de ouderenzorg bij Stichting Sint Jacob en woont in Hoofddorp. Ze kreeg in november corona.

“Net als vele anderen ben ik mijn reuk en smaak verloren door corona. Daardoor proef je alleen de structuur van eten. Maar wat ik veel erger vind, is dat ik totaal geen conditie meer heb. Na een kleine activiteit, zoals traplopen, ben ik helemaal buiten adem. Ook voel ik mijn hart soms hard bonken en heb ik vaak heftige hoofdpijn, wat erg drukkend is achter de ogen. En na het avondeten ben ik nu vaak erg misselijk. Dat had ik voordat ik ziek werd nooit.

Gelukkig zijn er ook dagen dat ik weinig tot geen klachten heb. Dat zijn vooral de dagen dat ik aan het werk ben. Op vrije dagen komen de klachten meteen terug. Ik ben allang blij dat ik deze klachten nu niet meer op mijn werk heb. Werken in de ouderenzorg is heel belangrijk voor me. Doordat ik dat zo graag wil, is het makkelijker om daar actief te blijven.

Ik heb een longfunctietest gedaan en daar kwam uit dat ik een te hoge hartslag heb als ik actief ben, en een te lage als ik in rust ben. Helaas kunnen de artsen op dit punt niks voor me betekenen, daarom loop ik nu bij een fysiotherapeut om mijn conditie op te bouwen.

Het vervelendste aan deze periode is dat er soms momenten zijn dat ik denk dat het goed gaat, maar dat ik dan op een of andere manier toch een terugval krijg. Dan wil ik afspreken met een vriendin, maar stort ik toch in en moet de afspraak worden verzet.

Ik vind het nog altijd lastig dat veel mensen niet weten hoeveel invloed corona op iemands leven heeft. Ik wil me vooral niet aanstellen en zeurderig overkomen, maar het kan heel fijn zijn om af en toe je hart te luchten. Veel mensen denken dat corona alleen maar ouderen treft, maar dat is dus absoluut niet zo.”

Daan Schoonderwoerd (22): ‘Ik zou er alles, maar dan ook álles voor overhebben om weer mijn oude ik te zijn.’ Beeld Nina Schollaardt

Daan Schoonderwoerd (22), studeert Creative ­Business aan de HvA en woont in Haarlem. Hij kreeg in april corona.

“Eigenlijk ben ik nog steeds ziek. Twee weken nadat ik positief was getest op het virus, was ik klachtenvrij. Het ging goed – althans, dat dacht ik. Na een aantal weken begon ik me steeds minder fit te voelen en op een gegeven moment stortte ik helemaal in. Ik was dood- en doodmoe en tot niks in staat. Dat heeft de hele zomer geduurd. Wanneer mijn vrienden leuke dingen gingen doen, zat ik elke avond thuis op de bank.

We zijn inmiddels negen maanden verder en die terugval is nog steeds bezig. De vermoeidheid komt in vlagen. Op slechte dagen heb ik vaak zwakke spieren en hoofdpijn. Elke keer als het beter lijkt te gaan, krijg ik na een aantal dagen toch weer een terugval omdat ik dan over mijn grenzen heen ga. Ik voel mijn hart soms pompen door mijn hele lijf en hoofd, vooral als ik alcohol drink of wat meer suiker eet. Dat is een heel naar gevoel. Uit een recent onderzoek blijkt ook dat mijn hart iets verzwakt is.

In het begin keken mensen uit mijn omgeving sceptisch naar mijn klachten. Ik zag vrienden twijfelen of ik me niet aanstelde. Maar ze merkten na een tijdje wel dat er iets met me aan de hand was. Ik zit al jaren op voetbal en train drie keer in de week. Sporten is nu niet mogelijk voor mij. Ik heb ADHD en was altijd best druk, maar die persoon ben ik nu niet meer.

Een fysiotherapeut, een diëtist en een alternatieve arts; alles heb ik heb geprobeerd en niks werkt. Zodra ik bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut vijf minuten intensief ging fietsen of op een loopband ging rennen, was ik volledig uitgeput.

Het is frustrerend als iedereen leuke activiteiten onderneemt, weekendjes weggaat en gewoon doorgaat met zijn leven. Dan zit ik thuis en dat is erg zuur. Gelukkig gaat het sinds de zomer al iets beter. Op goede dagen voel ik weer stukjes van mijn oude energie terugkomen. Dat geeft hoop, omdat het blijkbaar nog wel kan.

Je zou zeggen dat als er zo veel mensen zijn die klachten houden, de zorg nu alles op alles zal zetten om dit probleem op te lossen. Toch heb ik het gevoel dat er niet veel onderzoek wordt gedaan naar de klachten die ik en vele anderen hebben. De focus ligt te veel op de vaccins, en niet zozeer op de langdurige klachten die iemand eraan kan overhouden.

Ik ben hiervoor nooit ziek geweest en zat altijd vol energie. Ik vraag me af hoe het kan dat de meeste studenten hoogstens een verkoudheid oplopen door corona en ik nu al maanden ziek ben. Dat ik al negen maanden thuiszit zonder dat ik weet wat er aan de hand is en óf dit ooit overgaat, is echt heel zwaar. Onbegrip, woede, verdriet: alles is voorbijgekomen de afgelopen tijd. Ik zou er alles, maar dan ook álles voor overhebben om weer mijn oude ik te zijn.”

Rosa Lena Schmidt (17): ‘Eigenlijk kan ik niet beschrijven hoe vermoeid ik soms ben.’ Beeld Nina Schollaardt

Rosa Lena Schmidt (17), zit in 5 vwo op De Vinse School en woont in het centrum van Amsterdam. Ze kreeg in maart corona.

“Vorig jaar maart kreeg ik corona en nog steeds heb ik last van lichamelijke klachten. Hoogstwaarschijnlijk ben ik door mijn bijbaantje bij Albert Heijn op de Nieuwmarkt ziek geworden. In het begin nam niemand het virus nog echt serieus. We hadden in de supermarkt nog geen spat-schermen en gebruikten geen mondkapjes. Op een gegeven moment werd ik ziek en had ik een week lang flinke koorts. Toen ik na de eerste lockdown weer naar school mocht, voelde ik pas het effect van corona op mijn lichaam. De energie die ik had voor mijn besmetting, heb ik niet meer. Eigenlijk kan ik niet beschrijven hoe vermoeid ik soms ben.

Ik heb per dag maar een beperkt energielevel. Mijn ­conditie is heel erg verslechterd. Dat merkte ik pas toen ik weer naar school mocht en vaker moest bewegen, zoals tijdens de gymles. Na de kleinste inspanning was ik al buiten adem. Toen ik nog fysiek les kreeg, was ik na een schooldag echt helemaal kapot. Waar ik ­normaal gesproken meteen uit school mijn huiswerk kon doen, moest ik nu eerst een paar uur lang rustig zitten en ­bijkomen van de dag. Als ik nu een fietstocht maak, ben ik na vijftien minuten bekaf. Ik merk dan dat mijn lichaam vindt dat ik rustig aan moet doen.

Mijn conditie wordt langzamerhand iets beter. Tot een maand geleden kon ik niet gewoon traplopen zonder daar extreem moe van te worden. Dat vind ik niet normaal voor iemand van mijn leeftijd. Ook heb ik erg veel last van haaruitval; zeker de helft van mijn haar ben ik kwijt. En, heel gek: sinds maart heb ik ineens een allergie voor katten. Als ik in aanraking kom met katten, gaan mijn ogen heel erg jeuken. Dat is erg onhandig, aangezien ik twee katten heb.

Al met al is het veel gedoe. Het bezorgt me een gevoel van machteloosheid en teleurstelling. Naar muziek luisteren helpt, dat geeft moed en voelt als een anker in deze moeilijke tijd.”