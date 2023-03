Deze jonge schakers staan eerste in de Amsterdamse hoofdklasse: ‘De sport is niet alleen voor oude mannen’

Beeld Shutterstock

Jullie zijn een soort Feyenoord: het kampioenschap kan jullie niet meer ontgaan.

“We staan er bijzonder goed voor. Maar niets is gegarandeerd. Deze week spelen we tegen een sterk team, dus we onderschatten het niet. We zijn al een week in voorbereiding. Maar inderdaad: we liggen op poleposition.”

Met jeugdvrienden begon je drie jaar geleden Paard d4.

“De meesten van ons waren een jaar of zes, zeven toen ze begonnen met schaken. Dat zijn we blijven doen, en we hebben een poos met z’n allen bij een andere club gespeeld. Maar we vonden het leuk om onafhankelijk te zijn, onze eigen idealen erin te verwezenlijken. Gelukkig mochten we meteen instromen in de hoofdklasse, het hoogste regionale niveau van de stad. Vorig seizoen hadden we wat groeipijntjes, we moesten even wennen en waren bijna gedegradeerd. Maar nu hebben we de smaak te pakken.”

Hoe bijzonder is jullie gemiddelde leeftijd van 30?

“De meeste teams hebben wel een à twee spelers van onze leeftijd, maar dan is de rest toch wel rond de vijftig en ouder. Het is dus vooral bijzonder dat ons gehele team zo jong is. Dat is de andere clubs ook opgevallen, en zij vinden het heel fijn dat een jonge generatie een nieuwe club is begonnen. Het doorbreekt het stereotype dat schaken een oudemannensport is.”

Kunnen jonge spelers zich bij jullie aanmelden?

“Wij zijn niet voornemens om heel agressief te groeien. We verwelkomen wel nieuwe leden, maar die kennen we vaak al. Wel hebben we een keer per maand open avond bij café Eighty-Four in Watergraafsmeer. Zo proberen we ons enthousiasme voor de sport te delen met een breder publiek.”