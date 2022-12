Deze jonge fans zijn helemaal klaar voor het concert van Antoon (20): ‘Ik verwacht vooral meisjes die gillen en meezingen’

Julia Jelgersma. Beeld Dingena Mol

‘Hij is heel knap, maar ik ben niet verliefd op hem’

Julia Jelgersma (13), gaat zaterdag met een vriendin, haar moeder, haar zusje en hun vriendinnen.

“Antoon is een inspiratie voor mij. Ik vind het cool dat hij begonnen is als dj en dat hij zijn liedjes zelf schrijft en produceert, dat wil ik later ook doen. Zijn populaire liedjes zoals Leuk en Hotelschool kan ik spelen op mijn gitaar. Vallen zonder opstaan, over misselijk zijn na het uitgaan, vind ik minder leuk. Hij moet het zelf weten, want het zijn zijn liedjes, maar ik vind het juist leuk dat hij het niet alleen over drank en drugs en geld en vrouwen heeft zoals andere rappers.

Zijn muziek is een soort mix van Snelle en Flemming, dat vind ik ook leuke artiesten. In zijn teksten zegt hij dat je nooit je dromen op moet geven en dat niemand in hem geloofde, maar ze nu voor hem in de rij staan. Dat motiveert mij, misschien dat ik later ook muzikant kan worden.

Op mijn school in Zuidoost luistert bijna niemand naar Antoon, maar hier in de buurt wel. Vooral hockeymeisjes luisteren naar zijn muziek. Dat zei hij zelf ook een keer. Bijna al mijn hockeyteamgenoten luisteren ernaar. Dat heeft volgens mij ook te maken met zijn uiterlijk. Hij is heel knap. Maar ik ben niet verliefd op hem, meer een celebrity crush. Dit is het tweede concert van Antoon waar ik heen ga en dit keer trek ik mijn Antoontrui aan.”

Maartje Jansen. Beeld Dingena Mol

‘De teksten zijn heel makkelijk, dus die kun je goed onthouden’

Maartje Jansen (11), gaat maandag met haar moeder.

“Ik luister al heel lang naar Antoon, ik weet dat hij op 11 februari jarig is en twintig jaar oud is. Zijn eerste liedje is Leuk, maar hij is bekend geworden met Hyperventilatie, toen ging iedereen naar hem luisteren. Veel meisjes zijn verliefd op hem, maar ik weet niet wat er zo knap aan hem is. Ik vind vooral zijn muziek leuk. Mijn favoriete liedjes zijn Leuk en Hallo, die kun je lekker meezingen. De teksten zijn heel makkelijk, dus die kun je goed onthouden. Ik hoop dat hij niet Klop Klop gaat zingen, die vind ik stom. Dat is zijn nieuwste liedje, maar daarin zingt hij dat een meisje bij haar vriendje weggaat voor hem, dat vind ik niet leuk.

Ik ga met mijn moeder naar het concert. Zij heeft kaartjes voor ons gekocht omdat ze zijn liedjes altijd hoort in de auto. We zijn ook naar Suzan en Freek geweest, daar was Flemming toen ook. Dat zijn mijn lievelingsartiesten, samen met Antoon. Dit is de eerste keer dat ik naar een concert van Antoon ga. Er komen heel veel mensen volgens mij. Dat vind ik heel leuk. Misschien doen we de wave of steekt iedereen zijn zaklamp omhoog.”

Liselot Weebers. Beeld Dingena Mol

‘Ze plagen me er wel eens mee, maar ik kan het wel hebben’

Liselot Weebers (15), gaat maandag met iemand uit haar klas.

“Ik ga met een klasgenoot. Het was een beetje een impulsieve actie. We hoorden dat er extra kaartjes waren, dus hebben we kort geleden nog kaartjes kunnen krijgen. In onze vriendengroep zijn wij de enigen die hem luisteren, de anderen luisteren liever naar Amerikaanse rap. Ze plagen me er wel eens mee, maar ik kan het wel hebben, dan plaag ik ze gewoon terug.

Ik heb maandag nog een toets en tot half vijf les, dus dat is nog wel een dingetje. Maar misschien kunnen onze ouders ons brengen of halen. En het is heel koud, daarom doe ik geen jurkje aan, dat gaat me wel te ver, want het is niet alsof mensen naar jou gaan kijken. De Ziggo Dome is heel groot, dus er zullen veel mensen zijn. Maar we zijn met zijn tweeën, dus we moeten gewoon goed op elkaar letten.

De oudere liedjes die hij heeft uitgebracht vind ik het leukst en Bootje en Hotelschool ook nog wel. Bootje geeft gelijk een gevoel van zomer. Zijn laatste liedje, Klop Klop, vind ik dan weer wat minder. Daar kan je niet zo goed op viben. De meeste liedjes zijn makkelijk mee te zingen en je kunt er goed op dansen. Maar ik denk dat hij ook veel meisjes aantrekt door hoe hij eruitziet. Blond haar, blauwe ogen, goeie stijl, een beetje een kakker. Ik vind dat hij er goed uitziet, maar op foto’s probeert hij heel stoer te kijken, dan lijkt het alsof hij een heel groot ego heeft. Maar misschien is hij in het echt heel aardig, dat denk ik wel.”

Valerie Wiegman (links) en Jackie Dijkstra. Beeld Dingena Mol

‘Ik ben nog nooit naar een groot concert geweest’

Valerie Wiegman (11) en Jackie Dijkstra (11), gaan zaterdag samen met de vader van Jackie.

Jackie: “Ik ken de muziek van Antoon door mijn vader. Hij zet zijn liedjes vaak op in de auto en dan zingen we altijd mee. Hij kocht ook de kaartjes voor het concert in de Ziggo Dome. Ik wist gelijk dat ik met Valerie wilde gaan; zij houdt net zoveel van zijn muziek als ik.”

Valerie: “Het komt door Jackie dat ik zijn muziek zo leuk ben gaan vinden. Ze zingt zijn liedjes elke dag, de hele dag door.”

Jackie: “Ja, en dan vooral Hyperventilatie, dat is denk ik mijn favoriete nummer.”

Valerie: “Van mij ook. Het heeft een lekker deuntje en je kan het makkelijk meezingen.”

Jackie: “Eigenlijk is dat met al zijn nummers. Ik hoop dat hij tijdens het concert ook liedjes als Hotelschool en Olivia gaat doen, die ken ik helemaal uit mijn hoofd.”

Valerie: “Ja, ik ook. Het liedje Klop Klop vind ik minder leuk, maar dat ken ik ook wat minder goed. De andere nummers kan ik volledig meezingen. Meestal vind ik Nederlandse muziek minder leuk dan Engelse muziek, maar bij Antoon klinkt het wel cool.”

Jackie: “We luisteren zijn muziek vooral omdat we de liedjes zo leuk vinden, niet om hoe hij eruitziet. Ik vind hem op sommige foto’s best knap, maar op andere foto’s kan hij best lelijk zijn. Veel meisjes vinden hem wel knap. Jongens uit de klas maken daar grapjes over; ze doen Antoon heel overdreven na en maken andere teksten op zijn nummers.”

Valerie: “Ik verwacht in de Ziggo Dome ook vooral meisjes die gillen en meezingen met zijn muziek. Verder kan ik me niet zo goed voorstellen hoe het concert zal zijn. Ik ben nog nooit naar een groot concert geweest en ook nog nooit in de Ziggo Dome. Volgens mij is het heel groot daar. Maar toch niet groter dan Carré? Dan is het wel héél groot.”

Jackie: “Ja, ik verwacht niet dat hij ons zal zien. Maar als Antoon dit leest: heel veel succes!”

Valerie: “Haha, ja het zou leuk zijn als hij ‘hallo’ tegen ons zegt. Maar dat zingt hij eigenlijk ook al.”