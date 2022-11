Deze Italianen leren je hoe je gefrituurde pizza en ‘oortjespasta’ maakt

Orecchiette, ‘oortjespasta’. Beeld Shutterstock

Gefrituurde pizza, dat klinkt toch een beetje als een Amerikaans verzinsel en Italiaanse heiligschennis.

“Nou, het is juist een klassiek gerecht uit Napels, daar heet het pizza fritta. Je maakt het door een stuk pizzadeeg te frituren en daarna te beleggen met ingrediënten. Het is typisch Napolitaanse streetfood, dat vaak wordt bereid waar je bij staat. Ze zijn ook handig mee te nemen vanwege het kleine formaat.”

Dus het is een verborgen schat.

“Ja! Knapperig vanbuiten, fluffy vanbinnen. Toch zien we het maar heel zelden voorbij komen op menukaarten.”

Zijn jullie daarom workshops gaan geven?

“Alessandra komt uit de Italiaanse regio Puglia en Tina uit Calabria. Bij ons zit koken in ons dna, zo voelt het. We zijn geen professionals, maar we willen onze cultuur graag hierheen brengen. Koken betekent voor ons ontspannen en plezier maken. Voor veel Nederlanders heeft koken toch alleen de functie van eten, maar het is veel meer dan dat. En het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, elke groep is heel divers.”

Welke cursussen geven jullie nog meer?

“We geven ook workshops orecchiette maken, pasta die lijkt op een oortje, een klassieker in Puglia. En we denken ook na over het organiseren van food retreats in Italië. Zoiets als een yogaretreat, maar dan met eten, waarbij we vijf dagen willen vullen met kooklessen en the Italian way of life.”

Wanneer is de volgende workshop?

“Op 1 december organiseren we weer een workshop pizza fritta. Inclusief goede Italiaanse wijn, natuurlijk. Een plekje reserveren kan via Instagram en via e-mail.”