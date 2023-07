Deze Instagrampagina beoordeelt Amsterdamse zwemspots: ‘Niets lekkerder dan buiten zwemmen’

Je bent een waterrat?

“Toen ik jong was, sprong ik al in elk meer, ook al was het 5 graden. Nu doe ik mee aan openluchtzwemwedstrijden. Waar ik overigens altijd als laatste eindig, omdat ik alleen de schoolslag kan. Bij borstcrawl heb ik niet helder hoe dat ademmoment moet.”

Ben je niet bang dat je beste zwemspots dadelijk overvol zijn?

“Dat maakt me niet uit, ik vind het leuk om te delen. Het is blijkbaar ook persoonlijk welke plek je fijn vindt. Laatst kraakte ik de Westlandgracht af, omdat ik tussen de blikjes bier zwom, onder een gore brug en mijn been openhaalde. Toen kreeg ik veel reacties van mensen die het oneens waren met mijn beoordeling.”

Wat is wél je favoriete plek?

“Bij de Nieuwe Meer in Nieuw-West is de waterkwaliteit goed en de omgeving top. Je voelt je daar een beetje buiten Amsterdam, echt in de natuur. Park Somerlust in Oost is vaak druk, maar heel fijn met dat grote grasveld.”

Waar beoordeel je nog meer op?

“Naast de waterkwaliteit geef ik op @Zwemspot sterren voor de omgeving en de bereikbaarheid. Ook benoem ik vaak wat er in de buurt te vinden is. Altijd leuk om een biertje te doen achteraf. En ik beoordeel niet alleen Amsterdamse zwemplekken, ik wil ook de rest van Nederland laten zien.”

Wat zeg je tegen mensen die zwemmen in Amsterdam maar vies vinden?

“Op papier is het niet altijd gezond en schoon, maar daar moet je niet over nadenken. Er is niets lekkerder dan het gevoel dat je hebt als je twintig minuten buiten hebt gezwommen.”