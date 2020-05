Deze horecazaken openden vlak voor de lockdown: ‘We dachten goud in handen te hebben’

We overleven nog, onze verhuurder denkt goed mee. Beeld Jakob Van Vliet

Kees Hunink (28)

pingpongcafé Pong

Pingpongcafé Pong in West was net twee weken open toen alle horeca dicht moest. Na anderhalf jaar voorbereiding was dat een behoorlijke domper. Eigenaar Kees Hunink: “We hebben die eerste weken zo goed gedraaid dat we tegen elkaar zeiden: ‘We hebben goud in handen’. En toen kwam corona om de hoek kijken.”

Hunink en zijn compagnons Julius Weise (27) en Pepijn Middeldorp (28) besloten niet bij de pakken neer te zitten. Vrijwel direct na de sluiting nam Hunink contact op met Oma’s Soep, een organisatie die wekelijks kookworkshops houdt voor eenzame ouderen. Dat kan nu niet meer.

“We dachten: dan brengen wij de soep wel naar oma toe. Vrijwilligers gebruiken onze ruimte om te koken en wij ­leveren de pakketjes af bij ouderen.”

Daarnaast gingen de ondernemers ook samenwerken met het Rode Kruis; dj’s van streamingplatform Cloud ­Rave kwamen een setje draaien in Pong. “Mensen konden dan thuis een set aanzetten en geld ­doneren aan het Rode Kruis. In één avond hebben we 1500 euro opgehaald.”

Goed voor het karma, maar minder goed voor de portemonnee, aldus Hunink. “We overleven het nu nog wel, onze verhuurder denkt gelukkig goed mee, maar er moet straks wel geld binnenkomen.” Een uitgebreide bezorgservice zal de ondernemers niet veel helpen. “Wij hebben nog geen naamsbekendheid, al helemaal niet met eten. Dat wordt dan wel heel moeilijk concurreren, nu ook alle toptenten bezorgen. Daarom houden we het simpel: elke dag een nieuwe daghap voor een tientje.”

Hunink is alweer bezig met het volgende initiatief: ­pingponglessen voor kinderen. “Mijn zus heeft een oppas­bureau en veel ouders zouden het, denk ik, wel fijn vinden om hun kinderen even ergens te kunnen stallen. Als het mag, kunnen wij onze ruimte en pingpongtafels daarvoor aanbieden. Een vriend van ons is gymdocent en kan uitleg geven en wedstrijdjes organiseren. Dan kan Pong toch nog enigszins functioneren, al wordt er dan geen bier ­geschonken.”

Pong, Spaarndammerstraat 460

Vaste lasten betalen we nu uit onze spaarpot. Beeld Jakob Van Vliet

Tess Posthumus (31)

cocktailbar Dutch Courage

Het overhandigen van de sleutels van de nieuwe zaak op 1 april: het had voor cocktailexpert Tess Posthumus een feestelijke gelegenheid moeten worden. “Nu was het alleen maar kut. Vanaf dat moment moesten we huur betalen, zonder dat we open konden.”

Posthumus’ nieuwe cocktailbar Dutch Courage, gericht op Nederlandse gedistilleerde dranken, zou op 21 april de grote opening hebben.

Zoals velen zag ook Posthumus het coronavirus aankomen, maar de omvang had ze wat onderschat. “Ik had niet verwacht dat het zo heftig zou worden. Ik dacht: dat regelen we wel, maar toen ging alles op slot.” Daardoor kon de nieuwe bar niet open én moest Posthumus’ andere zaak, Flying Dutchmen Cocktails, ook dicht. Intussen lopen alle vaste lasten door. “Die betalen we nu uit onze spaarpot en van geld dat was bedoeld voor promotie, aankleding van de bar en aanschaf van ingrediënten. Dat wordt nu een stukje kariger.”

De nieuwe kroeg inrichten zit er nog niet in; veel ­bestellingen ­laten op zich wachten. “De stoelen komen ­bijvoorbeeld uit België en daar is de productie gestopt. We hebben alleen een beetje kunnen verven en tegelen.” Om toch bezig te blijven, hebben Posthumus en haar team een cocktailabonnement bedacht: wekelijks drie verrassingscocktails per post.

Ze keek vooral uit naar het trainen van het nieuwe personeel. “Samen onderwerpen uitpluizen, proeverijen doen en langs distilleerderijen. En natuurlijk een goede borrel doen.

Nu is er alleen nog een Zoomborrel ­geweest – wel ontzettend gezellig!”

Toch staat Posthumus niet bepaald te springen om 1 juni al open te gaan. “Ik heb liever dat we dit ­tackelen en pas open mogen als het echt weer kan. Openen in de 1,5 metersamen­leving is niet te doen voor een kroeg in Amsterdam. Dan lever je gast­vrijheid, ­gezelligheid en marge in.

Er passen dan zo weinig mensen in dat ik 55 euro voor een cocktail moet gaan vragen.” Daarom blijft Dutch Courage nog even dicht. “Maar zodra we wel opengaan, hoop ik dat iedereen de kroeg induikt!”

Dutch Courage, Zeedijk 12

De eerste week was er een wachtlijst en toen ineens: klaar. Beeld Jakob Van Vliet

Géza Weisz (33)

restaurant Gertrude

Restaurant Gertrude heeft een waanzinnige openingsweek gehad, zegt mede-eigenaar Géza Weisz, tevens mede-eigenaar van twee restaurants Oeuf. Maar ook bij Gertrude was het succes van korte duur: na die openingsweek moesten ze dicht.

“Met Gertrude was mijn droom uitgekomen. Voor het interieur ben ik naar Parijs, Antwerpen en Gent gereden. De verbouwing was heel taai en duurde lang. Toen konden we eindelijk open en hadden we in de eerste week al een wachtlijst. En dan is het opeens in één klap klaar en heb je geen idee of je ooit nog op een ­‘normale’ manier open mag.”

Tijdens de voorbereidingen heeft Weisz, tevens acteur en dj, kosten noch moeite gespaard. “Ordinair ­gezegd: we moeten dat geld terug­verdienen. Dat gaat nu niet. Alle ­restaurants hebben het zwaar, maar wij hebben een beetje extra pech. Voor overheidssteun wordt gekeken naar de omzet van de laatste drie maanden. Daarin hebben wij, afgezien van die ene week, geen omzet gedraaid. De personeelskosten ­komen dus uit eigen zak.”

Daarom is Weisz nu begonnen met bezorgen. “Onze chef Monika maakt alles tot in de puntjes klaar. Mensen hoeven het thuis alleen nog op te warmen. Dat is voor ons leuker dan nietsdoen, maar het is ook brood­nodig om de huur en het personeel te kunnen blijven betalen. We zijn echt afhankelijk van de huidige trend ‘support your locals’. Het is ontroerend om te zien hoeveel familie, vrienden en mensen uit de buurt nu een pakket bij ons komen halen. Dat houdt ons in leven.”

Weisz is dolblij dat de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen, al zal het wat aanpassingsvermogen vergen. “Ik vind het heel spannend hoe ons bestaan eruit gaat zien in de ‘nieuwe’ wereld. Het wordt wennen om zo ver uit elkaar te zitten. Dat voelt toch een tikkeltje ongezellig, maar ik ben ontzettend blij dat er weer iets van leven lijkt te komen.”

Gertrude, Bosboom Toussaintstraat 28

De hele verbouwing regelen we nu maar zelf. Beeld Jakob Van Vliet

Jeroen Lens (42)

Mexicaans restaurant Local Dealer

Drie jaar geleden vertrok Jeroen Lens naar Mexico. Na jaren in de horeca te hebben gewerkt, was het tijd voor de volgende stap: een eigen zaak. Hij had een idee en wilde daar in Mexico handen en voeten aan geven.

Bijna was het zover: op 15 april zou hij met zijn compagnons Kai Hensley (38) en Eliraz Abbou (39) Mexicaans ­restaurant Local Dealer openen in Oost. De sleutels waren overhandigd en de voorbereidingen in volle gang, maar de opening moet nu nog even op zich laten wachten.

“We gaan op 20 mei sowieso open,” zegt Lens. “In eerste ­instantie als afhaal- en bezorgservice en vanaf 1 juni eindelijk als restaurant.” Hij had verwacht na 28 april wel open te kunnen. “Ik ben een beetje naïef en bleef liever in mijn bubbel. Ik dacht: dit komt wel goed.”

Lens probeert nu zo luchtig mogelijk met de situatie om te gaan. “Ik zie het zo: ik kan niets aan de situatie veranderen, it is what it is. Nu heb ik even nauwelijks inkomen en dat is vervelend, maar ik probeer mijn uitgaven ook zo laag mogelijk te houden. De hele verbouwing regelen we zelf in plaats van mensen in te huren.”

Waar veel horecaondernemers de 1,5 meter­samenleving als een onmogelijkheid beschouwen, houdt Lens het liever positief. “Het zal een zware dobber worden, maar de lente is ingezet en de zomer komt eraan. Op het marktplein voor de deur kunnen we genoeg tafeltjes mét ­afstand kwijt.”

Local Dealer, Dapperplein 23