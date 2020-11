Deze geïmproviseerde mondkapjes hadden viral moeten gaan

Hoe luidde de opdracht?

“Voor het vak algemene kunst kregen we de conceptuele opdracht om iets met ruimte te doen. Wij denken: wat is ruimtelijk? Nou, corona dus, want corona regeert de hele wereld. Toen hebben mijn vriendin Sahaj Singh en ik negentien mondkapjes gemaakt.”

Waarom negentien?

“De ziekte die door corona wordt veroorzaakt, heet Covid-19.”

Hoeveel werk was het?

“Oeh, echt heel veel werk, we zijn wel vijftien keer bij elkaar gekomen. We hebben steeds weer dingen veranderd.”

Hoe gingen je medeleerlingen om met het thema ruimte?

“Heel verschillend. Eentje maakte een beeldje van een heel dikke vrouw, die dus veel ruimte inneemt, iemand anders maakte een flat waar op elke verdieping in een andere tijd wordt geleefd.”

Wat is je favoriete mondkapje van de negentien?

“Het kapje met de twee latex handschoenen. Ook leuk was het om er een van afzetlint te maken, want dat was overal uitverkocht. Toen hebben we een stuk afgeknipt van het staartje afzetlint in een park, dat daar verder alleen maar wapperde in de wind.”

Wat voor cijfer kreeg je?

“Echt heel laag, een 7,6. We zijn nog in conclaaf gegaan met de lerares, maar dat hielp niet. We hadden bijvoorbeeld niet genoeg foto’s van ons maakproces.”

Wat draag je zelf voor mondkapje?

“Een zwarte. Niet een die we zelf hebben gemaakt, die zijn van latex en plastic en dat spul ademt niet.”

Hoe nu verder?

“We wilden viral gaan op Instagram, maar we zijn tot vandaag eigenlijk vergeten de foto’s te plaatsen.”