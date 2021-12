Deze gastoloog geeft advies voor gastvrije feestdagen

Beeld Shutterstock

Hoe staat het ervoor met de Amsterdamse gastvrijheid?

“Men denkt vaak dat mensen in de regio vriendelijker zijn dan in Amsterdam, maar ik heb hier bijvoorbeeld in de horeca best vaak goede ervaringen – van de week nog in Café de Jaren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen terrein te winnen is op het gebied van gastvrijheid.”

En u kunt daarbij helpen.

“Ik heb me jarenlang verdiept in de psychologie van de gast en daar een vak van gemaakt, ‘gastologie’. Ik schreef er boeken over en nu geef ik les aan horecabedrijven en -opleidingen. ”

Wat is het eerste dat u mensen leert?

“Verplaats je in de gast. Denk na over wie er binnen gaat komen en wat diegene verwacht van dit bezoek. Dat moet je matchen, anders sta je direct 1-0 achter.”

Dus mijn gastheer of -vrouw moet weten wat ik wil?

“Idealiter. Hij of zij hoeft daarvoor niet je gedachten te lezen, hoor. Je kunt aan lichaamstaal wel aflezen of iemand tevreden is. Het leuke aan gasten hebben tijdens de feestdagen, is dat je ze vaak goed kent en je je dus heel goed kunt verplaatsen in waar diegene behoefte aan heeft. Als jij laat zien dat je je verplaatst hebt in je gasten, voelen ze zich vanzelf speciaal.”

Nog een laatste tip?

“Besef hoe bijzonder het is om iemand even te mogen verzorgen, te restaureren. Horeca is het allermooiste vak ter wereld. Als gastheer of -vrouw ben je niet zomaar een bediende, je bent de regisseur over iemands ervaring die avond en dat is prachtig – dat geldt ook als je thuis ontvangt.”