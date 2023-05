Deze fotograaf maakte kunst van opgeviste cocaïnewikkels: ‘Die papiertjes hebben een leven gehad’

Cocaïnewikkel uit ‘De verleiding verpakt’, van fotograaf Floris Kok. ‘Zo’n onderscheidende opdruk functioneert als een soort kwaliteitskeurmerk. Het is je reinste marketing!’ Beeld Floris Kok

De eerste keer dat hij een cocaïnewikkel vond, had Floris Kok geen idee wat hij in zijn handen had. “Het zag eruit als een soort origami, met al die kunstige vouwtjes,” vertelt de fotograaf. “Maar toen ik ging googelen en rondvroeg bij vrienden, kwam ik erachter waarvoor die papiertjes bedoeld zijn. En dat ze kabouterpost worden genoemd, omdat ze zich laten opvouwen tot een klein envelopje.”

Toen hij eenmaal wist wat het was, ging hij erop letten en zag hij die wikkels overal. Misschien een onderwerp voor een kunstwerk, dacht hij. “Ik ging ze preventief oprapen. Weggooien kan altijd nog.”

Die verzamelimpuls heeft hij al van jongs af aan. Waarschijnlijk iets genetisch, want zijn grootvader had het ook. “Hij was tuinder in Drenthe en na zijn pensioen stonden de stallen vol met spullen. Zelf struinde ik in mijn jeugd door de bossen en raapte van alles op. Ik had mijn broekzakken vol glimmende steentjes, stukjes van stenen pijpen, schelpjes en schedels van allerlei dieren. Dat ging allemaal mee naar huis, en hopsa, had ik weer een schoenendoos vol in de jongenskamer.”

Toen hij na een internationale carrière in de hotellerie en een paar jaar als handelaar in tribale kunst naar de Fotovakschool Amsterdam ging, begon Kok zijn collecties vast te leggen. “Tijdens mijn opleiding realiseerde ik me dat ik geen mensen wil portretteren, zoals de meeste fotografen,” vertelt hij. “Ik vertel liever verhalen aan de hand van voorwerpen. Om te kunnen uitleggen wat ik doe, heb ik de titel ‘chroniqueur van het Antropoceen’ voor mezelf bedacht. We leven in een tijdperk waarin de invloed van de mens overal zichtbaar is, in het landschap en alle materialen om ons heen. En dan gaat het voornamelijk om troep.”

‘Kabouterpost’ voor – waarschijnlijk – de lokale Amsterdamse markt. Floris Kok: ‘Ik heb me laten vertellen dat het spul voor toeristen wordt verpakt in blanco wikkels.’ Beeld Floris Kok

Afbeelding van drugsbaron El Chapo. Beeld Floris Kok

Al Pacino’s ‘little friend’

De grondstof voor zijn foto’s vist Kok grotendeels uit de Amsterdamse grachten. Als schipper bij Plastic Whale vaart hij al jaren met groepen door de stad om met schepnetten de zaak op te schonen. Een collega vond ooit een koffertje vol €500-biljetten, die later op het politiebureau overigens vals bleken te zijn. Hijzelf stuitte vorig jaar op een juwelendoosje met een diamanten ring, waarbij hij zich meteen allerlei verhalen over een gebroken hart of crime passionnel kan voorstellen. Met plastic flesjes, rietjes, belleblaasbusjes, ballen en boeien maakte hij in 2015 zijn eerste grote fotowerk Plastic Soup Starts Here, dat werd aangekocht door het Stadsarchief.

“Er zitten opvallend veel drugsgerelateerde spullen tussen dat drijfafval,” vertelt Kok. “Wietzakjes, aanstekers, pijpjes – loeiveel van die rotzooi. Vooral op de Wallen en voor CS halen we ongelooflijk veel uit het water.”

De cocaïnewikkels nemen in Koks beleving een aparte plaats in. “Het viel me op dat er een enkele keer iets op gedrukt staat. Soms is het gewoon de naam van de verpakking: Pony-Pak of Snow Seals. Maar op een gegeven moment vond ik er eentje met de afbeelding van Al Pacino in zijn rol (als gangster Tony Montana, red.) uit Scarface – met een machinegeweer in zijn handen en daaronder dat beroemde filmcitaat ‘Say hello to my little friend’. Toen dacht ik: nu wordt het bizar. Later kwamen daar wikkels bij met een mugshot van drugsbaron Pablo Escobar en een portret van El Chapo, de Mexicaanse kartelleider die lange tijd gold als de grootste drugshandelaar ter wereld.”

“Ik heb me laten vertellen dat het spul voor toeristen wordt verpakt in blanco wikkels. Voor vaste adresjes in Amsterdam willen dealers een herkenbaar product leveren. Zo’n onderscheidende opdruk functioneert bovendien als een soort kwaliteitskeurmerk. Het is je reinste marketing! De mooiste wikkel die ik vond is geheel bedrukt met Louis Vuittonlogo’s, hét symbool van luxe en glamour.”

Volgens Kok zegt de aanwezigheid van zoveel wikkels in de grachten iets over het liberale drugsbeleid van Amsterdam en de internationale aantrekkingskracht die dat heeft. “De drugshandel die door de burgemeester ontwrichtend wordt genoemd, is meer business as usual dan de meeste mensen denken,” zegt hij. “De wikkels worden na gebruik achteloos in het water gegooid, de afgedankte resten van een consumptiepatroon.”

De mooiste wikkel die Floris Kok vond: geheel bedrukt met Louis Vuittonlogo’s, hét symbool van luxe en glamour.

Ché Guevara en ‘Colombian Connection’ als opdruk. Beeld Floris Kok

De peuken van Penn

Om die verhaallagen goed vast te leggen, zocht Kok een manier van fotograferen die het documentaireniveau overstijgt en een bepaalde esthetiek ademt. Hij greep ervoor terug naar de recente kunstgeschiedenis. “De vouwen in het papier deden me denken aan de witte, geometrische wandreliëfs van Jan Schoonhoven uit de jaren zestig. Ik heb eindeloos zitten schuiven met die wikkels en na twee maanden pielen had ik eindelijk de compositie die ik wilde. Dat werd mijn eerste werk: Kabouterpost.”

Kabouterpost maakt deel uit van de serie De verleiding verpakt, waarvoor Kok nog een andere inspiratiebron aansprak: Irving Penn. De Amerikaanse fotograaf verzamelde vijftig jaar geleden sigarettenpeuken op de straten van New York, die hij vereeuwigde in een zwart-wit reeks die tegenwoordig geldt als fotografieklassieker. “Het zijn onopgemerkte sporen van welvaart,” zegt Kok over de half geblakerde en soms platgedrukte stompjes. “Maar zo’n nederig stukje afval zegt veel over de consumptiemaatschappij en de industrie erachter.”

Beeld Floris Kok

Kok ziet zijn cocaïnewikkels als hedendaags equivalent van Penns peuken. Ook hij koos voor een seriematige aanpak, waarbij hij nog eens een ander kunsthistorisch register opentrok, dat van de Düsseldorfer Photoschule uit de jaren 70. “Toen ik hun werk voor het eerst zag, ging bij mij een lampje branden,” zegt Kok over het werk van oprichters Bernd en Hilla Becher. “Zo mag en kan je dus ook fotograferen. De Bechers richtten hun camera op koeltorens en mijnschachten in het Ruhrgebied, die ze altijd perfect gecentreerd, zo neutraal en onpersoonlijk mogelijk vastlegden.”

Diezelfde stijl streeft Kok na in zijn studio – een tijdrovend proces als het onderwerp zo niemendallerig is als een gevouwen papiertje. “Het licht mag niet te hard zijn, want dan druk je het beeld plat,” legt hij uit. “Het moet wel duidelijk zijn dat deze papiertjes een leven hebben gehad: ze zijn van hand tot hand gegaan, hebben in broekzakken gezeten en zijn in de gracht beland. Maar ik streef ook een bepaalde uniformiteit uit, want samen zijn ze onderdeel van iets groters.”

Vastleggen is loslaten

Zijn serie De verleiding verpakt zegt volgens Kok meer over het Amsterdam van nu dan een mooi plaatje van trapgevels of grachten. “Er is veel veranderd in de dertig jaar dat ik hier nu woon, en ik moet toegeven dat ook ik een binnenstadmijder ben geworden. Een paar jaar geleden heb ik een serie gemaakt over liefdesslotjes die aan bruggen worden vastgemaakt. Ik had het massatoerisme natuurlijk ook kunnen verbeelden door rolkoffers en Nutellawinkels te fotograferen, maar zo’n grote hoeveelheid slotjes heeft meer impact.”

Naast die rol van alternatieve stadsgeschiedenis heeft het fotograferen voor hemzelf een quasitherapeutisch doel. “Als ik de verzamelde spullen heb gefotografeerd, kan ik er weer afscheid van nemen. Vastleggen is loslaten. Er valt eerlijk gezegd een last van me af, want soms wordt het een beetje maniakaal. Fotograferen is een manier om de gekte in de hand te houden.”

Niet dat hij stopt met verzamelen. Net als toen hij kind was, blijft zijn oog regelmatig haken aan dingen die hij op straat tegenkomt en niet kan laten liggen. Hij wijdt er zijn volgende project aan. “Dat heeft helemaal geen actuele aanleiding, het is echt een ego-project,” zegt hij. “Ik ga al die emmers met stenen die ik tijdens mijn struintochten bij elkaar heb geraapt eens ordenen en fotograferen. Puur om mezelf een plezier te doen.”