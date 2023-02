Deze ervaringsdeskundige wil een taboe doorbreken met haar camera

Eenzaamheid en extreme loyaliteit beheersen de levens van kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Met haar foto’s wil ervaringsdeskundige Sevilay Maria (38) het onderwerp uit de taboesfeer halen. ‘Het voelt alsof ik nooit ouders heb gehad.’

Ze is zichzelf en haar verleden opnieuw gaan bekijken, dát heeft het met haar gedaan. Gedurende het project is fotograaf Sevilay Maria veranderd van iemand die vastlegt in iemand die is vastgelegd. Van object werd zij subject, het voorwerp was voor even het onderwerp. De fotograaf die fotografeerde, maar uiteindelijk ook zichzelf portretteerde en daardoor met andere ogen keek naar de persoon die zij daar zag.

Kind van heet de buitententoonstelling die 10 februari opent op het Hoekenrodeplein in Zuidoost. Negentien portretten van totaal verschillende mensen. Van jong tot oud, van her en van der. Gekleed in stemmig zwart. Ze kijken recht de lens in of ze kijken erlangs, een enkeling heeft de ogen op de grond gericht. Allemaal hebben ze bewogen op het moment dat er werd afgedrukt, waardoor je ze twee keer ziet: zoals het is en zoals het was.

Los van de ouders

Maria wist eigenlijk onmiddellijk dat ze het zo wilde, het was aanvankelijk alleen de vraag of het kon, of het zou uitpakken zoals ze het voor ogen had. Bewegende mensen vastleggen betekent onzekerheid, het kan ook mislukken. Ze maakte proefopnames en wist vrij snel dat het goed zat: ze zag de mensen uit de schaduw stappen. “Ze kwamen los van wie ze waren, los van de ouders die hun jeugd bepaalden.”

Het zijn fascinerende portretten geworden. Op het eerste oog zie je stevige mensen, zelfbewuste mensen. Stoere types, zou je kunnen zeggen. Maar kijk beter en je ziet ook nog iets anders. Er is iets gebeurd. Is het misschien iets van onzekerheid? Verdriet van lang geleden? De begeleidende teksten maken veel duidelijk. Wat je ziet is eenzaamheid en, maar dat zie je pas als je het weet, extreme loyaliteit naar ouders. Getekende mensen zijn het.

Ervaringsfoto’s

Alle mensen op de portretten waren en zijn kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen, in een aantal gevallen beide. De verhalen zijn ervaringsverhalen en de foto’s zijn ervaringsfoto’s. Kinderen van, dus, vandaar de naam van de tentoonstelling die vrijdag geopend wordt door wethouder Marjolein Moorman.

Rode draad: ze worden niet of niet genoeg gezien. Er is schaamte die soms leidt tot loodzware geheimen. En er is de verhouding met ouders die nooit op die manier voor hun kinderen konden zorgen zoals zij – in de meeste gevallen de ouders én de kinderen – dat eigenlijk hadden gewild. Je kunt je bijna geen voorstelling maken van hoe dat moet voelen: voor ouders moeten zorgen, terwijl dat toch eigenlijk vooral hun taak en hun verantwoordelijkheid was. Rillingen over de rug.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Lincey. Beeld Sevilay Maria, Styling Richard Schreefel, Visagie Cécile Holle

Niet goed genoeg

Op de foto’s staan stuk voor stuk mensen die iets met zich meedragen. Op het gevaar af dat je er een tekort doet, toch een paar voorbeelden. Zo is er Lincey van 26, wier moeder een triple diagnose had: een combinatie van een verstandelijke beperking, een verslaving én psychische klachten. Haar moeder kon ineens voor de deur staan, maar ook zomaar ineens weer vertrekken. Het heeft Lincey gevormd, ze weet nooit of iemand in haar leven blijft. “Iemand kan mij nog zo vaak de bevestiging geven dat ik goed genoeg ben, maar ik moet er zelf in geloven.”

Of Paul van 57, wiens beide ouders waren opgenomen in een psychiatrische inrichting en die een broertje had die met gedragsproblemen in een tehuis was geplaatst. Zijn vader reed als buschauffeur eens met een bus vol passagiers naar het huis van Pauls oma ‘omdat hij de planten water moest geven’. Nu zegt hij dat hij het leven van zijn ouders niet wil herhalen, hoewel hij verbinding voelen met zichzelf het moeilijkst vindt wat er is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Paul. Beeld Sevilay Sevilay Maria, Styling Richard Schreefel, Visagie Cécile Holle

Draaideuren

En dan die schitterende afbeelding van Stanley (37), een mooie vent, met een beetje droevige, onzekere ogen. Zijn adoptieouders waren niet in staat voor hem te zorgen. Van de straat en de crisisopvang draaideurde hij langs pleeggezinnen, soms was hij weer een tijdje thuis. Ouders met psychische problemen en hij was een kind. Nogmaals: je wilt je er eigenlijk geen voorstelling van maken.

Stanley was beleefd en positief, maar eigenlijk was hij alleen maar aan het overleven, weet hij nu. De glimlach werd op een gegeven moment ongebreidelde woede: hij sloeg om zich heen, deed mensen van wie hij hield pijn. “Die boosheid was eigenlijk diep onverwerkt verdriet.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stanley. Beeld Sevilay Maria, Styling Richard Schreefel, Visagie Cécile Holle

Actieheldin

En dan die laatste foto, dat portret van Sevilay Maria zelf. Zij maakte de foto, iemand van haar team drukte af. Over sterke vrouwen gesproken, ze staat erbij als een actieheld uit een Marvelfilm. Maar er is ook die tweede, wazige afbeelding te zien: Maria heeft niet een beetje bewogen, ze heeft zich letterlijk omgedraaid.

Je ziet het dus niet aan haar, dat ze niet alleen fotograaf is, maar ook ervaringsdeskundige. Maar ze is het wel degelijk. Maria’s vader was een rokkenjager die al was verdwenen voordat zij ook maar was geboren. Haar moeder kampte met psychische problemen en was licht ontvlambaar: als Maria maar even te laat was, kreeg ze enorm op haar lazer. Ze moest stil zijn, zei haar moeder, waardoor ze van de weeromstuit helemaal niks meer zei. “Het voelt alsof ik nooit ouders heb gehad.”

Beschadigde gezinnen

Sinds het contact met haar vader is verbroken, benaderde hij haar nog één keer. Hij kwam toen aan de deur omdat hij geld nodig had om zijn alcoholverslaving te bekostigen. “Hij heeft negen kinderen bij zes verschillende vrouwen. Alle gezinnen die hij startte heeft hij beschadigd achtergelaten. Hij zei dat hij wilde praten. Van mijn broer hoorde ik dat ie geld nodig had. Nu zit hij in het buitenland.”

Maria heeft haar leven opgebouwd, ze is goed in wat ze doet, ze houdt een eigen bedrijf draaiende, heeft een relatie. Maar door het project is ze toch weer gaan kijken naar zichzelf, letterlijk zelfs dus. “Je verleden maakt wie je bent en mijn verleden is er een zonder vader en met een moeder die niet in staat was goed voor me te zorgen. Net doen of dat er niet geweest is, is niet goed: je kunt er niet van loskomen, het hoort bij me.”

Waar zit het addertje?

Het onderwerp zijn van haar eigen foto was ook in die zin confronterend. “Het is voor mij geen geheim, maar ik vertel dit niet zomaar direct aan iedereen. Ik blijf er vaak zo lang mogelijk van weg als mensen vragen: waar kom je vandaan? Waarom vier je geen kerst of sinterklaas? Als ik bij vriendjes thuis kwam en iemand was aardig, dacht ik: is dit een toneelstukje? Waar zit het addertje? Wanneer gaan ze slecht praten over me? Het is een kwetsbaar onderwerp. Maar ik heb geleerd ermee te dealen, ieder draagt zijn eigen portie mee.”

En nu die portretten dus, van haar en van anderen. “Toen ik de foto’s maakte voelde me enorm verbonden. Ik dacht: ik ben niet alleen, ben niet de enige. Ik zag mensen die zijn losgebroken, mensen die hulp nodig hebben. Ik keek ze aan en kon zien wanneer iemand nooit veilig is gehecht.” Maria’s advies: “Praat erover. Maak het niet groter dan het is, maar maak het ook niet kleiner. Het ís niet normaal.”

Een op de zes kinderen In Nederland groeit een op de zes kinderen op als kind van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Het onderwerp zit nog veelal in de taboesfeer. Kind van is een project van Stichting Open Mind en bestaat naast de buitententoonstelling ook uit onder meer een magazine en een podcast. Insteek is het thema op een laagdrempelige manier zichtbaar en bespreekbaar te maken. De buitententoonstelling is nog tot 6 maart te zien op het Hoekenrodeplein. Daarna verhuist Kind van iedere drie weken naar een andere gemeente in Nederland.

